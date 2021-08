Det er nå klart hvilke fire bønder vi skal følge på TV-skjermen gjennom høstens store kjærlighetsjakt, som har premiere på TV 2 mandag 6. september.

Som i de foregående sesongene er det Gunhild Dahlberg som skal hjelpe både bønder og friere i jakten etter lykken i beste sendetid.

De som skal date på TV i høst er hestebonde Tina Kristiansen (26) fra Tolsrød i Vestfold, melkebonde og lærer Sebastian Muth Johansen (28) fra Nordland, hestebonde Ole-Johan Dyste (47) fra Østre Toten og den allsidige bonden Stefan Gundersen (50) fra Rømskog.

I vår ble det presentert seks Jakten-bønder. Lene Grønnæss (40) fra Eidsvoll og Ola Sørby Bråten (28) fra Sørumsand ikke er med videre i dating-programmet.

– Den mest krevende sesongen hittil

Programleder Gunhild Dahlberg kan bekrefte at det har vært en spennende, men også krevende sesong å spille inn. Hun forteller at seerne kan forvente seg både opp- og nedturer.

– Det har vært en berg- og dalbane av følelser, både for bøndene, frierne og meg som programleder. Jeg har grått og ledd om hverandre, og trøstet mang en frier og bonde i sommer, sier Dahlberg i en pressemelding fra TV 2.

Hun tror årsaken er godt over et år med lite sosial omgang og nærhet, og at en avvisning derfor føles ekstra sårt.

Gunhild Dahlberg avslører en svært følsom sesong. Foto: Espen Solli

– Det er alltid mye følelser i «Jakten på kjærligheten», men jeg kan med hånden på hjertet si at dette har vært den mest krevende og mest følsomme sesongen jeg har ledet siden jeg ble programleder.

– Man legger «hjertet på et fat», og selvtilliten settes ekstra på prøve ved å bli avvist i en sårbar tid. Men, dess mer gledelig er det når de gode øyeblikkene kommer. Når kjemien er der, bonden åpner armkroken for en nervøs frier som senker skuldrene og det første kysset kommer.

Dette er årets Jakten-bønder:

Tina Kristiansen (26) holder til på Tolsrød i Vestfold, og er sesongens eneste kvinnelige bonde. Hun drømmer om en snill og omsorgsfull kjæreste som er det motsatte av lat – og har god humor.

I tillegg til å drive med hester og korndrift, jobber Tina som kontaktlærer i barneskolen. Hun elsker også å synge, være aktiv og å tilbringe mye tid med hestene sine.

Hun synes dating kan være litt skummelt, og er derfor glad for å ha Jakten på kjærligheten i ryggen når hun nå skal finne seg en kjæreste for aller første gang.

Tina skal date for aller første gang. Foto: Espen Solli/TV 2

Odelsgutten Sebastian Muth Johansen (28) bor i Lofoten. Etter noen år med studier i Tromsø, bestemte han seg for å flytte hjem til gården som ikke ligger så langt unna Leknes. I dag bor 28-åringen i farfarens gamle hus, men drømmer om å flytte inn i barndomshjemmet når han stifter egen familie.

Ved siden av melkeproduksjon jobber Sebastian som idrettslærer på skolen i Leknes. Han elsker å være i fjøset sammen med faren og onkelen – som i dag driver gården. Han kan ikke se for seg å bo noe annet sted enn i Leknes.

Sebastian elsker å danse swing, og har en gårdskatt med det spesielle navnet Piss Off.

Sebastian tilbringer så mye tid han kan i fjøset. Foto: Linn Olsen/TV 2

Ole-Johan Dyste (47) er fjerdegenerasjons bonde på den historiske og velholdte gården på Kolbu som ligger på Østre Toten i Innlandet fylke. Han er veldig familiekjær og setter sine tre barn høyt. Ettersom han er alene annenhver uke, bruker han i dag mye tid på hest, venner og andre sysler på gården.

Årets høydepunktet er når han på vinteren kan kjøre hest og slede på Røros i to uker. Det sosiale står høyt, så han merker begrensningene fra pandemien. Dette er også en av grunnene til at han har bygget en egen bar på gården, som han håper også skal komme til nytte når pandemien er over. Ole-Johan er en varm, handy og sympatisk kar med mye omsorg.

Programleder Gunhild Dahlberg og Ole Johan – som driver med korn og hest. Foto: Espen Solli/TV 2

I Rømskog i Viken holder Stefan Gundersen (50) til. Han er en kreativ sjel som dyrker Carolina Reaper-chili, sanker egen honning og spiller saksofon i uthuset for å ikke forstyrre dyrene.

Her bor han sammen med fire hunder, fem katter, sauer, ullgriser og to lamaer. Stefan har mange prosjekter på gang og jobber med honningproduksjon i tillegg til dyrene.

Denne bonden elsker å lage mat. Rett før pandemien traff Norge startet han opp et eget firma som han håper å kunne videreutvikle når tilstanden roer seg. Stefan er både åpen og ærlig. Han har hodet med seg og trives godt med alt han gjør på gården sin.

Stefan dyrker chili og har en egen bar på gården. Foto: Espen Solli

Den 18. sesongen av «Jakten på kjærligheten» har premiere mandag 6. september på TV 2 og TV 2 Play.