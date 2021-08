Norske Kaisa evakuert fra Afghanistan: – Folk blir skutt og tråkket på

Norske Kaisa Markhus er landdirektør i organisasjonen Ascend Athletics i Afghanistan. De arbeider for å gi et idrettstilbud til unge kvinner og jenter i landet.

– Jentene der er i full panikk og er redde for hva som skal skje de neste ukene. Jeg er glad for å være tilbake, fysisk trygg, men hodet mitt er fremdeles i Afghanistan, sier Markhus, som landet på Oslo lufthavn fredag morgen.

– Nå har jeg jobbet i to år med å gi unge jenter i Afghanistan utdanning og selvtillit. De har fått masse oppmerksomhet de siste årene. Nå frykter de sanksjoner fra Taliban.

Evakuert på nesten tomt fly

Selv om Markhus er lettet over å være trygt tilbake i Norge, er hun bekymret for situasjonen ved flyplassen i Kabul.

– Det er fullt av sivile som håper på et liv i et annet land som nå står utenfor, og det skaper veldig farlige situasjoner. Massene utenfor flyplassen er i panikk, og folk blir skutt mot og tråkket på, sier hun.

Markhus ble fløyet ut av Kabul om bord i et C-17 Globemaster millitært fraktefly. Hun tok et bilde fra inne i fartøyet som hennes mann senere publiserte på Twitter, melder Sky News.

NESTEN TOMT. Samtidig som folk blir skutt og tråkket på utenfor flyplassen i Kabul, evakueres folk på nesten tomme fly ut av landet. Foto: Twitter/@PenFarthing

Markhus sin ektemann, Paul «Pen» Farthing, befinner seg fortsatt i Afghanistan og forteller til Sky News at fly letter fra flyplassen i Kabul, uavhengig av om de er fulle eller ikke.

Markhus ble dermed evakuert på en nærmest tomt millitært fraktefly.

– Vi kommer til å etterlate mange, forteller Farthing.

BEKYMRET: Markhus er bekymret for de som etterlates i Afghanistan. Foto: Frode Sunde / TV 2

Også TV 2s Fredrik Græsvik er frustrert over at det flys halvfulle fly ut av landet. Smartwing-flyet som landet på Gardemoen fredag formiddag hadde litt over 20 passasjerer, melder Græsvik.

– Det er synd det ikke er større logisikkapparat på plass på bakken der, slik at man får fylt opp flyene og evakuert flere. Det er trist å se Afghanistan falle tilbake i et slikt mørke, som vi hadde håpet at de var kommet ut av, sier han.

Ektemannen fortsatt i Afghanistan

Farthing er afghanistanveteran, og leder den frivillige dyrevernsorganisasjonen Nowzad.

Han ønsker nå at britiske myndigheter skal gjøre et unntak ved å fly 71 ansatte og frivillige til Storbritannia fra Afghanistan etter at Taliban tok kontroll over hovedstaden, melder BBC.

– Jeg forlater ikke Kabul uten kollegaene mine, sier krigsveteran og grunnlegger Farthing til BBC.

Nowzad ble grunnlagt for 15 år siden, og har som mål å øke oppmerksomheten rundt dyrevelferd i Afghanistan ved blant annet å redde løshunder og misbrukte esler.

Farthing har ifølge BBC leid inn et lastefly for å evakuere dyrene ut av Kabul.

Frykter for kvinnelige kollegaers sikkerhet

Farthings organisasjon har også gjort en innsats for å trene opp Afghanistans første kvinnelige dyrleger. Nå frykter Farthing for deres sikkerhet.

– Jeg tror ikke det finnes ord for å beskrive hva de føler akkurat nå, forteller han til BBC News, og fortsetter:

– Hva sier man til en person som mest sannsynlig vil bli tvunget til å gifte seg med en Taliban-kriger og må holde seg i hjemmet, og oppdra barn med et menneske de avskyr?

Farthing har ingen tro på at Taliban har endret sine holdninger og sitt kvinnesyn, slik de påstod tidligere i uken.