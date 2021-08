Tre ganger banket det på kvinnens dør – fjerde gang ble hun drept

I helgen inntok Taliban det afghanske presidentpalasset, og erklærte Afghanistan for Det islamske emiratet Afghanistan. Etter at vestlige styrker har trukket seg ut av Afghanistan, har storby etter storby falt som dominobrikker.

12. juli ble en kvinne forslått og drept i sitt eget hjem, etter at hun nektet å lage mat for talibanske soldater, skriver CNN.

Kvinnen var hjemme med sin datter og sine tre sønner i en landsby nord i Afghanistan, da Taliban banket på døren.

Kvinnens 25 år gamle datter har fortalt til CNN at moren visste at soldatene ville komme, ettersom de allerede hadde banket på de tre foregående dagene for å kreve hun lagde mat til 15 soldater.

– Min mor sa til dem: «Jeg er fattig, hvordan kan jeg lage til dere», forteller datteren.

KJEMPER FOR MENNESKERETTIGHETER: Afghanske kvinner samlet seg i Kabul den 2. august for å markere sin motstand mot brudd på menneskerettighetene. Foto: Sajjad Hussain

Rettigheter i grus

Da soldatene fikk nei den fjerde dagen, gikk de løs på moren til hun kollapset. Soldatene forlot hjemmet etter å ha kastet en granat inn i et annet rom.

Firebarnsmoren døde til slutt av slagskadene.

Angrepet på kvinnens hjem i provinsen Faryab var trolig en forsmak på den økende trusselen mot kvinner i Afghanistan.

Flere kvinner har fortalt at de ikke har hatt tid til å innrette seg etter Talibans regler. Ifølge Taliban må kvinner være kledd i en heldekkende burka, og alltid være i samvær med en mannlig slektning dersom de skal forlate huset.

Tidligere tirsdag lovet Taliban «amnesti» til alle Afghanistans innbyggere, og oppfordret afghanske kvinner til å delta i den nye regjeringen. Dette er trolig et forsøk på å roe en svært anspent befolkning, dagen etter at tusenvis av afghanere stormet flyplassen i et desperat fluktforsøk.

Usikker fremtid

Særlig kvinners rettigheter har vært et viktig tema den siste tiden, og mange frykter at rettighetene som har blitt bygget opp de siste 20 årene vil rives vekk så snart Taliban etablerer sin nye regjering.

i 2009 kriminaliserte Elimination of Violence Against Women voldtekt og tvangsekteskap. Det ble også ulovlig å hindre kvinner i å studere og å arbeide.

Denne gangen lover Taliban å danne en «afghansk inkluderende islamsk regjering». Det er ikke sikkert hvilken form den nye regjeringen vil ta, eller om den vil inkludere kvinner.

Farzana Kochai, som arbeidet for det afghanske parlamentet, forteller i et intervju med CNN at hun ikke vet hva som kommer til å skje videre.

Kochai er også bekymret for sine egne fremtidige rettigheter som kvinne.

– Alle kvinner er bekymret. Vi har ingen anelse om kvinner vil få lov til å arbeide, forteller Kochai.

Lover rettigheter

Tirsdag ettermiddag talte Zabihullah Mujahid til et omfattende pressekorps fra myndighetenes gamle mediabygning i hovedstaden.

– Afghanistan er frigjort. Vi vil ikke søke hevn, innleder Talibans talsperson Mujahid, som erklærer Afghanistan som en «islamsk stat under sharialov».

– Kvinners rettigheter er viktig. Kvinner har alle rettighetene islam gir dem. Kvinner kan jobbe, de kan gå på skole, de kan jobbe ved skoler. Vi forsikrer verden om at vi ikke vil slå ned på kvinner, sier Mujahid.

En vestlig journalist spør deretter Mujahid om han kan forsikre om at kvinners rettigheter vil beskyttes.

– Jeg har allerede sagt at kvinner vil få jobbe i tråd med koranen. Vi respekterer kvinner, de vil få alle rettigheter islam tillater dem, svarer Mujahid.