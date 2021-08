Tarjei Bø fikk hjelmen delt i tre etter rulleskiskandale

Mens lagkameratene er ute og trener i fjellene i Seiser Alm denne uka, ligger Tarjei Bø igjen på hotellet med hjernerystelse, feber og skrubbsår over hele kroppen.

33-åringen føler likevel at han slapp med skrekken etter to stygge fall med bare noen minutters mellomrom under et skishow i tyske Wiesbaden på søndag.

Begge gangene løsnet bindingen på rulleskia i høy fart.

– Jeg har vært slått ut siden jeg gikk på trynet. Det er litt bedre i dag, men mandag og tirsdag var det helt forferdelig. Det dunket i hodet, og det er vanskelig å sove med alle skrubbsårene som fester seg over alt. Jeg har vært varm, kald og svett om hverandre, så kroppen har fått seg en skikkelig påkjenning, sier Bø.

Tar episodene på største alvor

Stryningen er den siste i rekka av rulleskiløpere som har fått seg en ubehagelig opplevelse denne sommeren. Både under Oslo skishow, Blinkfestivalen og nå altså i Wiesbaden skjedde det samme – at bindingen løste ut uten forvarsel.

Fellestrekket er at uhellene har rammet utøvere på bindinger fra Rottefella. Tidligere denne uka varslet arrangøren av Toppidrettsveka at bindinger derfra ikke vil bli brukt under konkurransene neste helg.

Administrerende direktør i Rottefella, Torstein Myklebostad.

Administrerende direktør i Rottefella, Torstein Myklebostad, sier de tar de mange episodene på største alvor.

– Vi har hatt enkelte tilfeller hvor løpere har vært uheldige med rulleskibindingen, der den har åpnet seg i fart. Det er noe vi tar svært alvorlig, og det er kjempeleit at det har skjedd. Vi har jobbet døgnet rundt for å finne en løsning på dette. Det innebærer at vi nå har laget en ny sikkerhetslås som låser bindingen 100 prosent fast. Verktøyene er på plass, og vi går i gang med produksjon etter å ha testet det noen dager til, sier Myklebostad.

– Hva tenker du om at Toppidrettsveka ikke vil benytte deres bindinger?

– Vi anbefalte rulleskileverandøren der å se på alternativer. Det har vært vår rolle i det. Vi har fokus på å finne en løsning som er trygg for kundene.

– Så det skjedde ikke på initiativ fra Toppidrettsveka?

– Den episoden med Bø har skapt utrygghet, og det har vi full forståelse for. Vi har forsøkt å være så samarbeidsvillige som mulig. Det var et initiativ derfra som vi støtter 100 prosent. Vi trenger litt tid på å få verifisert det nye produktet 100 prosent. Sånn sett kom Toppidrettsveka litt fort på, og da er det heller ikke en risiko vi er villige til å ta.

– Hvor mange tilfeller har det vært den siste tida der bindingen har åpnet seg?

– Det vi har fått rapportert er et sted mellom 10 og 12 tilfeller totalt, siden før sommeren.

– Hvorfor skjer det?

– Vi har brukt mye tid på å finne ut hva som egentlig har skjedd, og hva som er hovedårsaken. I stedet for å komme opp med en midlertidig løsning har vi altså bestemt oss for å låse bindingen 100 prosent fast, sier Myklebostad.

– Kan få fatale følger

Trener for skiskytterherrene, Egil Kristiansen, er kritisk til antallet uhell med samme type binding denne sommeren.

– Det skal ikke skje at sånne type bindinger på rulleski. Det kan få fatale følger. En ting er når det skjer der hvor det er relativt flatt, men skjer det i en utforkjøring kan det ende katastrofalt, sier han.

– Nå har jeg sett at det har skjedd i Oslo skishow og Blinkfestivalen. Vi har ikke hatt problemer med det tidligere, på herrelaget er det bare Sturla (Holm Lægreid) som går med bindinger fra Rottefella. Ellers er resten på Fischer og Salomon.

Tarjei Bø skvatt til da han dagen etter fallene så hvordan hjelmen så ut.

– Jeg så det i går, at hjelmen hadde brukket flere plasser. Det er knekt på to-tre plasser på framsida. Det smalt kanskje litt mer enn jeg trodde. Rett etter at det skjer er man så full av adrenalin, men dagen etter fikk jeg det i retur.

– Var det skremmende å se?

– Idet jeg smalt i bakken andre gang, var jeg sikker på at det kom til å bli tre måneder med gips. Men så ble jeg overrasket da jeg reiste meg og ingenting virket å være brukket. Det var jeg veldig heldig. Samtidig har de siste tre døgnene vært ganske heavy, med kraftig hjernerystelse. Man kan se det fra to sider: enten kan jeg være frustrert over å bli skadet, eller så kan jeg være glad over at det gikk såpass bra.

– Er du forbannet?

– Det er nok ikke det jeg er mest, for det er vanskelig å vite hva Rottefella har gjort siden de andre ulykkene skjedde. Om noe frustrerer meg, så er det at de ikke informerte arrangøren i Tyskland når dette skjedde både under Oslo skishow og Blinkfestivalen, om at de måtte stripse eller teipe fast bindingen eller bytte binding. Det er kanskje det mest irriterende. Men jeg hadde vært mer frustrert om jeg lå her med brukket lårbein eller kragebein. Noen dager uten trening skal jeg tåle, sier Bø.

Rottefella har hatt kontakt med Bø

Myklobostad i Rottefella sier de har hatt besøk av representanter fra Norges Skiskytterforbund etter episoden med Tarjei Bø, og at de også har hatt direkte kontakt med hovedpersonen.

– Vi har gått gjennom løsningene vi kommer med og løsninger som kan benyttes de neste dagene, før dette nye grepet er produsert. Når dette først skjer, må vi gjøre hva vi kan for å finne raske og gode løsninger. Vi trenger litt tid til å teste før vi sender ut, og så vil alle kunder som har kjøpt våre produkter få tilbud om dette gratis. Det blir en del som er svært enkel å ettermontere på bindingen kundene allerede har.

– Hva tenkte du da så Tarjei Bø falle?

– Det tror jeg egentlig ikke du vil vite. Dette har vært veldig, veldig vanskelig for oss. Jeg var på vei inn til kontoret fem minutter etter at det skjedde, og satte meg ned med teamet for å finne ut hva vi gjør på kort og lang sikt. Det viktigste for oss er Tarjei Bøs helse. Vi fikk heldigvis bekreftet at det etter forholdene sto greit til med ham.

Arrangøren av showrennet i Tyskland sier de er svært lei seg over det som skjedde med Bø på søndag.

– Vi er veldig triste og er i tett kontakt med ham. Heldigvis pådro han seg ingen brudd, sier administrerende direktør Ralf Niedermeier.

Han opplyser at alle rulleskiene ble testet av deres samarbeidspartner på rulleski, SRB, dagen i forveien. Ifølge Niedermeier var temperaturen lavere under testing enn under konkurranse.

– De (SRB) er i tett kontakt med Rottefella. Vi antar at bindingene fra Rottefella ikke håndterte 30 varmegrader. SRB vil komme med en pressemelding om dette i løpet av dagen, sier han.

I mellomtiden ligger altså Tarjei Bø på et hotellrom i Seiser Alm og ser på utsikten fra morgen til kveld. Men galgenhumoren er fortsatt på plass hos 33-åringen.

–Som Johannes sa: «det er bra du ikke brakk begge håndleddene, så jeg måtte tørke deg på dass.» Hell i uhell, sier Bø og flirer.