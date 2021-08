Stor overgangsguide: Dette er forsterkningene din klubb trenger

Overgangsvinduet i Premier League stenger på augusts siste dag. Her en oversikt over hvilke spillere hver klubb har hentet til nå, og hvem TV 2s eksperter mener de bør hente.

Flere av de største klubbene i Premier League har allerede vist muskler på overgangsmarkedet. De regjerende mesterne Manchester City har betalt mangfoldige millioner for Jack Grealish, Chelsea har hentet hjem Romelu Lukaku og Manchester United har lokket til seg både Jadon Sancho og Raphaël Varane.

Men selv om flere klubber allerede har forsterket fjorårets stall, er det fortsatt godt over en uke til overgangsvinduet stenger. Derfor kan flere spillere fortsatt bli hentet til, solgt fra eller bytte klubb i Premier League.

I denne overgangsguiden får du full oversikt over hva de ulike klubbene har foretatt seg på overgangsmarkedet til nå. I tillegg kommer TV 2s eksperter med sin vurdering av hva hver klubb fortsatt trenger.

Er signeringen av Lukaku nok for å gjøre Chelsea til tittelkandidater? Må Liverpool ha en ny spiss? Og bør Manchester City bla opp for Harry Kane?

SUPERSTJERNE: Jack Grealish har vært en yndling i Aston Villa lenge. Nå skal han bli en internasjonal superstjerne i Manchester City. Foto: Andrew Couldridge

Manchester City:

Spillere inn: Jack Grealish, Scott Carson.

Spillere ut: Sergio Agüero, Eric García, Angeliño, Lukas Nmecha, Jack Harrison.

Linket til: Harry Kane.

Dette trenger de: – Det er ett stort hull i den stallen: Det er på spissplass. Sergio Agüero er borte, og selv om Gabriel Jesus er den eneste spissen de har, blir han ikke brukt. Ellers har de god dekning på alle plasser. Å få inn en god spiss er det viktigste, men det er ikke mange tilgjengelig på den hyllen de leter. Selv om de roterer og rullerer mye på posisjonene, hadde de blitt et bedre lag med Harry Kane som spiss. Hvis ikke de får ham, kan de jo kanskje vurdere å hente en ung spiss de kan utvikle, sier Erik Thorstvedt.

SLÅR HAN TIL? Forventingene til Jadon Sancho er store i Manchester United. Manager Ole Gunnar Solskjær gleder seg nok til å se hvordan den tidligere Dortmund-soilleren presterer. Foto: Adrian Dennis

Manchester United:

Spillere inn: Jadon Sancho, Raphaël Varane, Tom Heaton.

Spillere ut: Sergio Romero, Joel Pereira, Tahith Chong (lån), Facundo Pellestri (lån), Axel Tuanzebe (lån).

Linket til: Saúl Ñiguez, Kieran Trippier.

Dette trenger de: – De har identifisert hvilke problemer de hadde i stallen og mye brukt penger på å fikse dem. Jeg liker måten de har gjort det på. De har kjøpt spillere som kan gjøre en forskjell, som koster mye, men som er kvalitet. Stallen var allerede ganske god, men de spurte seg selv hva de trengte for å være en tittelkandidat og kjøpte en rutinert forsvarsspiller og en angrepsspiller med stort potensial. Stallen ser veldig komplett ut, synes jeg, sier Morten Langli.

FÅ NYE: Jürgen Klopp og Liverpool har prioritert å forlenge kontraktene med sine største stjerner fremfor å hente nye. Foto: Chris Radburn

Liverpool:

Spillere inn: Ibrahima Konaté.

Spillere ut: Georginio Wijnaldum, Harry Wilson, Marko Grujic (lån), Ben Davies (lån), Ozan Kabak, Taiwo Awoniyi.

Linket til: Jarrod Bowen, Ismaila Sarr.

Dette trenger de: – De er ganske bra besatt i alle posisjoner og har god dekning, men lengst fremme kunne de nok trengt en annen spillertype. Det er bare til å se hva Diogo Jota tilførte dem i fjor, med litt mer tyngde og pondus i angrepsspillet. Så jeg kunne tenkt meg at de hadde hentet en targetspiller. Ikke nødvendigvis for å starte kamper, men for å ha muligheten til å endre kampbildet, sier Morten Langli.

STORKJØP: Chelsea måtte bruke over én milliard kroner for å få Romelu Lukaku tilbake til klubben. Foto: Tiziana Fabi

Chelsea:

Spillere inn: Romelu Lukaku, Marcus Bettinelli.

Spillere ut: Tammy Abraham, Fikayo Tomori, Victor Moses, Olivier Giroud, Marco van Ginkel, Billy Gilmour (lån), Willy Caballero, Kenedy (lån), Michy Batshuayi (lån), Marc Guéhi, Tino Livramento, Lewis Bate, Myles Peart-Harris, Emerson (lån).

Linket til: Jules Koundé, Declan Rice, Aurélien Tchouaméni.

Dette trenger de: – Lukaku er i utgangspunktet det perfekte kjøp, så får vi se om han slår til. Jeg har også fortsatt tro på en spiller som Timo Werner. Det ser ikke ut som Thomas Tuchel er så begeistret for Ben Chilwell, så det kan hende at de ser på muligheten til å forsterke den posisjonen. Og de har jo blitt linket til en ny stopper. Dersom Tuchel vil ha det, tipper jeg han får det. Men plutselig har jo Trevoh Chalobah slått til. Skal noen inn, må noen uansett ut. Chelsea har mange spillere og trenger å rydde i stallen, sier Erik Thorstvedt.

NY BACK: Rutinerte Ryan Bertrand er hentet av Leicester for å gi Leicester flere alternativer på venstrebacken. Foto: Peter Cziborra

Leicester:

Spillere inn: Patson Daka, Boubakary Soumaré, Jannik Vestergaard, Ryan Bertrand.

Spillere ut: Rachid Ghezzal, Christian Fuchs, Matt James, Wes Morgan, Cengiz Ünder.

Linket til: Ozan Kabak.

Dette trenger de: – Leicester er i overkant godt forspent. De skal kjempe i flere turneringer, så de trenger det, men stallen ser glimrende ut. År etter år klarer de å finne gode spillere i lavere divisjoner og i Europa, som de utvikler til å bli gode i Premier League. Det de har drevet med de siste seks årene, er noe av det beste jeg har sett av klubbdrift. Jeg ser ikke for meg at de kommer til å handle noen flere spillere nå. Det må i så fall være dersom en av nøkkelspillerne deres forsvinner. Youri Tielemans bør være interessant for større klubber, så kanskje en som Sander Berge eventuelt kan erstatte ham? sier Simen Stamsø-Møller.

FÅ ENDRINGER: David Moyes rår stort sett over den samme spillerstallen som i fjor. Foto: Scott Heppell

West Ham:

Spillere inn: Craig Dawson (lån gjort permanent), Alphonse Areola, Tjhierry Nevers.

Spillere ut: Felipe Anderson, Fabián Balbuena, Frederik Alves (lån).

Linket til: Jens Stryger Larsen, Kurt Zouma, Jesse Lingard.

Dette trenger de: – David Moyes har vel uttrykt at nye spillere er på vei. Først og fremst trenger de en stopper av et visst kaliber. Kurt Zouma hadde vært ideell, men det kan virke som om lønnskravene hans er for høye. De trenger også en ny spiss. Michail Antonio er vel den eneste rene spissen de har, og han er svært skadeutsatt, sier Kasper Wikestad.

BLIR HAN? Hva Tottenham bør gjøre på overgangsmarkedet avhenger veldig av om Harry Kane blir værende i klubben eller ikke. Foto: Paul Childs

Tottenham:

Spillere inn: Bryan Gil, Pierluigi Gollini (lån), Cristian Romero (lån).

Spillere ut: Juan Foyth, Toby Alderweireld, Joe Hart, Danny Rose, Erik Lamela, Paulo Gazzaniga, Gareth Bale, Carlos Vinícius.

Linket til: Nahitan Nández, Nikola Milenkovic, Kurt Zouma, Mikkel Damsgaard, Dusan Vlahovic, Jesús Corona.

Dette trenger de: – Det kommer veldig an på hva som skjer med Harry Kane. Dersom han forsvinner, trenger de en spiss til. Problemet vil da være at alle vet at Tottenham har mye penger å bruke, så prisen på en toppspiss vil bli skrudd opp deretter. Ellers har de hentet en stopper i dette vinduet, så det spørs om de trenger en til. Men mange av stopperne de har nå er ganske ustabile. På høyrebacken er jeg usikker på om Japhet Tanganga og Matt Doherty er spillerne de bør satse på, men jeg ser ikke for meg at de kommer til å gjøre noe der, sier Erik Thorstvedt.

TILBAKE: Martin Ødegaard er blitt kjøpt av Arsenal etter å ha vært på utlån der forrige sesong. Foto: Shaun Botterill

Arsenal:

Spillere inn: Ben White, Albert Sambi Lokonga, Nuno Tavares, Martin Ødegaard, Aaron Ramsdale.

Spillere ut: Joe Willock, Mattéo Guendouzi (lån), William Saliba (lån), David Luiz, Dani Ceballos, Mathew Ryan, Dinos Mavropanos (lån).

Linket til: James Maddison, Denis Zakaria, Houssem Aouar.

Dette trenger de: – Jeg synes ikke at de er særlig forsterket, egentlig. Vi skal nok ikke ta for mye ut av den første kampen, men det er åpenbart at de mangler noe foran motstandernes mål. De er blitt linket til Bernardo Silva, men det ser ikke ut til at det blir noe av. Jeg ville heller brukt pengene de bruker på Ødegaard og en reservekeeper på å hente ham, dersom det hadde vært mulig. De har betalt premiumpris for spillere som ikke holder det nivået. Pierre-Emerick Aubameyang bør være bedre i år, men de må vel snart finne og bruke penger på en skikkelig god spiss? sier Simen Stamsø-Møller.

PÅ PLASS: Jack Harrison er endelig blitt Leeds-spiller permanent etter å ha vært utlånt fra Manchester City. Foto: Lynne Cameron

Leeds:

Spillere inn: Junior Firpo, Kristoffer Klaesson, Lewis Bate, Jack Harrison (lån gjort permanent).

Spillere ut: Barry Douglas, Ezgjan Alioski, Ouasim Bouy, Pablo Hernández, Kiko Casilla (lån), Mateusz Bogusz (lån), Gaetano Berardi, Eunan O’Kane.

Linket til: Lewis O’Brien, Josh Doig.

Dette trenger de: – For dem har det aller viktigste vært å beholde spillerne sine. Både Raphinha og Kalvin Phillips kunne fint ha spilt for alle lagene i Premier League. Jeg mener fortsatt at de bør forsterke forsvaret. Med den spillestilen de har, trenger de spillere med bedre hurtighet og teknikk. Forsvarsspillerne de har nå blir for lett avslørt. Jeg ville kanskje også sett etter en spiss for å utfordre Patrick Bamford. Men jeg tror ikke de kommer til å bruke mye penger på å hente noen av delene, sier Simen Stamsø-Møller.

NY SJEF: Rafa Benitez er Evertons nye manager. Foto: Alberto Pizzoli

Everton:

Spillere inn: Demarai Gray, Andros Townsend, Asmir Begovic, Andy Lonergan.

Spillere ut: Bernard, Joshua King, Theo Walcott, Muhamed Besic, Yannick Bolasie, Robin Olsen.

Linket til: Mikkel Damsgaard, Dwight McNeil.

Dette trenger de: – De skal være fornøyde med å ha klart å beholde Dominic Calvert-Lewin og Lucas Digne. Jeg forventer egentlig ikke at kommer til å gjøre ås mye mer. De signeringene de har gjort til nå oser det bredde av, men det er kanskje der Everton er som klubb nå. De kommer nok ikke til å fleske til å hente en spiller til en halv milliard på tampen. De må bare få sin beste ellever på beina, sier Simen Stamsø-Møller.

GOALGETTER: Danny Ings er hentet til Aston Villa for å bøtte inn mål. Foto: Matthew Childs

Aston Villa:

Spillere inn: Emiliano Buendía, Danny Ings, Leon Bailey, Ashley Young, Axel Tuanzebe (lån).

Spillere ut: Jack Grealish, Mbwana Samatta, Björn Engels, Tom Heaton, Neil Taylor, Ahmed Elmohamady, Lovre Kalinic (lån).

Linket til: Todd Cantwell, James Ward-Prowse.

Dette trenger de: – Villa har fått mye friske penger etter salget av Grealish, men de har brukt opp nesten alt på å erstatte ham. Bailey er spennende, Buendía vet vi er god og Ings kom inn som et sjokk. Så bredden er styrket og troppen er bedre enn i fjor. Jeg hadde nok fortsatt sett etter en ny sentral midtbanespiller. Douglas Luiz og John McGinn er bra, men bak dem er det tynt. De er linket til James Ward-Prowse. Han ville styrket dem betraktelig, sier Peder Mørtvedt.

TILBAKE: Joe Willock er tilbake i Newcastle, der han herjet på lån i vår. Foto: Matthew Childs

Newcastle:

Spillere inn: Joe Willock.

Spillere ut: Christian Atsu, Yoshinori Muto, Florian Lejeune, Andy Carroll, Henri Saivet.

Linket til: Jens Cajuste, Hamza Choudhury, Ethan Ampadu.

Dette trenger de: – Å hente Willock var en no-brainer, han var så bra forrige sesong og scoret så mange viktige mål. Jeg tror i det hele tatt at Newcastle var veldig godt fornøyd med vårsesongen. Men de har slitt en del med skader på stopperplass, og omtrent alle de har er bikket 30 år, så jeg hadde nok brukt penger på en ny stopper, om jeg styrte klubben. En stor, god stopper. Og kanskje en høyreback, for der er ikke alternativene særlig gode, sier Peder Mørtvedt.

TILBAKE: Raul Jimenez er tilbake etter den stygge hodesmellen han fikk forrige sesong. Spørsmålet er om Wolves bør hente flere angrepsspillere. Foto: Nick Potts

Wolverhampton:

Spillere inn: José Sá, Yerson Mosquera, Francisco Trincão (lån), Rayan Aït Nouri (lån gjort permanent), Bendegúz Bollá.

Spillere ut: Rui Patrício, Rúben Vinagre (lån), Patrick Cutrone (lån), Leonardo Campana (lån), Vitinha, Willian José, Bendegúz Bollá (lån), Rafa Mir, Owen Otasowie.

Linket til: Goncalo Guedes, Rúben Semedo, Okay Yokuslu.

Dette trenger de: – De har store skadeproblemer i forsvaret, men utover det synes jeg det er vanskelig å peke på hva de trenger. De har ganske god dekning i de fleste posisjoner og de fleste spillerne er jevngode. Kanskje de skulle hatt en sentral midtbanespiller. De er også sårbare offensivt dersom Raul Jimenez er skadet. Kanskje det kommer et lån av en offensiv spiller, men jeg ser ikke for meg at de kommer til å bruke mye penger, sier Espen Ween.

VARSLER KJØP: Patrick Vieira har uttalt at han forventer at Crystal Palace henter flere spillere før overgangsvinduet stenger. Foto: Craig Brough

Crystal Palace:

Spillere inn: Marc Guéhi, Joachim Andersen, Michael Olise, Remi Matthews, Conor Gallagher (lån), Jacob Montes.

Spillere ut: Andros Townsend, Patrich van Aanholt, Mamadou Sakho, Wayne Hennessey, James McCarthy, Stephen Henderson, Gary Cahill, Scott Dann, Connor Wickham, Michy Batshuayi, Jacob Montes (lån).

Linket til: Will Hughes, Reiss Nelson, Odsonne Edouard, Ozan Kabak.

Dette trenger de: – Patrick Vieira har snakket om å hente flere spillere, så det kommer nok noen inn. Men jeg synes de har gjort mye riktig allerede. De har kvittet seg med mye rutine, har fortsatt en del igjen, men fått inn gode, yngre spillere. De er midt i et generasjonsskifte, så jeg vet ikke hvor mye mer de bør gjøre nå. Kanskje de skulle hatt en ny spiss? Christian Benteke var bra i fjor, men jeg er ikke overbevist av reservene, sier Peder Mørtvedt.

NY MANN: Adam Armstrong skal erstatte Danny Ings for Southampton denne sesongen. Foto: Peter Powell

Southampton:

Spillere inn: Adam Armstrong, Romain Perraud, Valentino Livramento, Dynel Simeu, Armando Broja (lån), Theo Walcott.

Spillere ut: Danny Ings, Jannik Vestergaard, Angus Gunn, Mario Lemina, Ryan Bertrand, Wesley Hoedt, Takumi Minamino.

Linket til: Ui-jo Hwang, Tosin Adarabioyo, Ozan Kabak.

Dette trenger de: – De har mistet Danny Ings og Jannik Vestergaard fra sentrallinjen. Adam Armstrong er en god erstatter for Ings, litt samme spillertype, men de trenger fortsatt en midtstopper som erstatning for Vestergaard. Måten de spiller på gjør at de trenger en midtstopper med fart. De er helt i grenseland for å være en nedrykkskandidat, og det kan nesten virke som om eierne har mistet interessen for å investere, sier Kasper Wikestad.

TOMMEL OPP: Foto: Ed Sykes

Brighton:

Spillere inn: Enock Mwepu, Kjell Scherpen, Kaoru Mitoma, Jeremy Sarmiento.

Spillere ut: Ben White, Davy Pröpper, Bernardo, Matt Clarke, Jan Mlakar, Mathew Ryan, Alireza Jahanbakhsh, Leo Østigård, Viktor Gyökeres, José Izquierdo, Kaoru Mitoma (lån).

Linket til: Odsonne Edouard, Nat Phillips.

Dette trenger de: – De handlet en del gjennom fjoråret. Jakub Moder kom inn og så veldig bra ut. Og klarer de å holde på Bissouma de siste dagene av vinduet, vil det være en kjempeskrell. Den store mangelen hos Brighton er en spiss. Statistikken viser at de skapte veldig mye i fjor, men de scoret ikke nok. De har også mistet Ben White, men jeg tror dekningen på stopperplassen er god nok fra før, sier Peder Mørtvedt.

SAMME GAMLE: Sean Dyche og Burnley er ikke kjent for å endre for mye på stallen fra sesong til sesong. Foto: Peter Powell

Burnley:

Spillere inn: Nathan Collins, Wayne Hennessey.

Spillere ut: Ben Gibson, Robbie Brady, Bailey Peacock-Farrell (lån), Diego Rico.

Linket til: Maxwell Cornet, Will Hughes, Josh Doig.

Dette trenger de: – De trenger en kantspiller. Akkurat nå har de bare Dwight McNeil som har det lille ekstra. Ryktene har linket dem til Maxwell Cornet fra Lyon, som en gang var det neste store i Frankrike. Han var spiss, ble kant og så vingback, men i Burnley vil han nok bli hentet som kant. Det ville vært en spennende og utypisk Burnley-overgang. Ellers kan de fort finne på å plukke noen billige spillere på tampen, men de har egentlig det de trenger for å spille slik Burnley gjør, sier Espen Ween.

ERSTATTER? Norwich er på jakt etter en defensiv midtbanespiller for å fylle tomrommet etter Alexander Tettey. Philip Billing, som her er i hodeduell mot nordmannen, kan være et alternativ. Foto: Andrew Boyers

Norwich:

Spillere inn: Milot Rashica, Christos Tzolis, Josh Sargent, Ben Gibson, Dimitrios Giannoulis (lån gjort permanent), Pierre Lees Melou, Angus Gunn, Billy Gilmour (lån).

Spillere ut: Emiliano Buendía, Mario Vrancic, Philip Heise, Marco Stiepermann, Moritz Leitner, Louis Thompson, Ørjan Nyland, Daniel Sinani (lån), Akin Famewo (lån), Xavi Quintillà, Oliver Skipp, Alexander Tettey.

Linket til: Brandon Williams, Philip Billing.

Dette trenger de: – Norwich har et stort hull defensivt på midtbanen etter at Oliver Skipp dro tilbake til Tottenham. Det er lite sannsynlig at han kommer tilbake. Alexander Tettey har fylt den rollen i mange år, men også han er borte. Philip Billing høres helt perfekt ut, og kanskje det er derfor Bournemouth ikke vil selge. Han har alt som skal til, og har i tillegg begynt å score mål, sier Kasper Wikestad.

GOD START: Nyinnkjøpte Emmanuel Dennis fikk en drømmedebut i Premier League mot Aston Villa. Foto: Matthew Childs

Watford:

Spillere inn: Imran Louza, Emmanuel Dennis, Danny Rose, Ashley Fletcher, Joshua King, Peter Etebo (lån), Juraj Kucka (lån), Ozan Tufan (lån).

Spillere ut: Craig Dawson, Stipe Perica, Ben Wilmot, Filip Stuparevic, Jorge Segura (lån), Adalberto Peñaranda (lån), Pontus Dahlberg (lån), Philip Zinckernagel (lån), Tom Dele-Bashiru (lån), Achraf Lazaar, Carlos Sánchez, Jerome Sinclair.

Linket til: Lyanco, Okay Yokuslu, Josh Doig, Morten Thorsby.

Dette trenger de: – De må nok selge før de kjøper noe som helst. Den stallen de har er så stor, så hva de skal foreta seg er veldig uberegnelig. Jeg blir veldig overrasket at det kommer noen inn. Will Hughes er på vei bort etter at han nektet å signere ny kontrakt, men jeg tror de har god dekning for ham, dersom han forsvinner, sier Espen Ween.

DEBUTERTE: Kristoffer Ajer fikk sin Premier League-debut mot Granit Xhaka og Arsenal. Foto: David Klein

Brentford:

Spillere inn: Kristoffer Ajer, Frank Onyeka, Yoane Wissa, Myles Peart-Harris, Álvaro Fernández (lån).

Spillere ut: Henrik Dalsgaard, Luke Daniels, Emiliano Marcondes.

Linket til: Jens Cajuste, Josha Vagnoman.

Dette trenger de: – De uttalte vel før sesongen at de ville styrke fire posisjoner: Stopper, sentral midtbane, ving og høyreback. Ajer er ny stopper, check. Onyeka ny på midten, check. Wissa er hentet inn på kanten. Så da mangler de høyrebacken. Jeg tror egentlig de er ferdighandlet, men de tar kanskje en høyreback om de finner en. Kanskje en fra Championship eller en danske, sier Espen Ween.

Kilde: www. transfermarkt.com