14 nordmenn har kommet hjem fra Kabul

– Jeg er veldig glad for at våre fem ustasjonerte ved ambassaden i Kabul har kommet hjem, de kom sammen med ni personell fra Forsvarets sanitet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Utenriksministeren har snakket med de 14 som har kommet hjem. De skal være slitne, men i god behold.

Nå pågår arbeidet med å kartlegge hvor mange nordmenn som befinner seg i nå Taliban-kontrollerte Afghanistan.

Utenriksdepartementet ber norske borgere som befinner seg i Afghanistan om å registrere seg på reiseregistrering.no. De vil nå at nordmenn som oppholder seg i Afghanistan forlater landet så fort som mulig.

Har bedre kontroll på flyplassen

UD har ikke fullstendig oversikt over hvor mange nordmenn som oppholder seg i Afghanistan. Det er ingen plikt til å registrere seg.

Situasjonen i Afghanistan har vært svært ustabil siden Taliban innledet sin lynoffensiv tidligere i august.

På kun elleve dager tok Taliban kontroll over så godt som hele Afghanistan, noe som førte til kaos blant annet på flyplassen i Kabul der fortvilte afghanere forsøkte å klamre seg til fly som lettet i et håp om å unnslippe et nytt Taliban-regime.

Det er nå bedre kontroll på flyplassen, men det kan fortsatt ta tid å få evakuert alle nordmenn, opplyser Søreide.

Ni evakuert fra feltsykehuset

Det var fra tidligere kjent at ni nordmenn er evakuert fra feltsykehuset i Kabul, opplyste forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H) tidlig onsdag.

– Det norske feltsykehuset på den militære delen av flyplassen i Kabul ble tirsdag kveld styrket med 15 ekstra personer som skal håndtere oppgaver knyttet til sikring og samband, sier forsvarsministeren til NTB. Det er også kjent at et fly med 14 evakuerte nordmenn landet i København onsdag morgen.

Ifølge dansk UD var leieavtalen om flyet i ferd med å løpe ut, noe som førte til at det måtte ta av fra Islamabad klokken 21 norsk tid, til tross for at det kun var 15 passasjerer om bord.

Utfordringer med evakueringen

Dansk UD skriver at den pågående evakueringsoperasjonen er krevende, noe som gjør det vanskelig å få flere ut av gangen.

Terje Watterdal, direktør ved Landkontoret i Afghanistan, måtte snu da han forsøkte å evakuere ut av Afghanistan tirsdag kveld.

Mens de fleste andre land evakuerer sine borgere ut av Afghanistan, styrket Norge staben ved det norskledede feltsykehuset tirsdag kveld.