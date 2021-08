Restauranteigar meiner nettselskap som Foodora forsyner seg for grovt

– Eg er redd for at viss folk ikkje får opp augene for kor pengane går, så vil restauranten på hjørnet forsvinne, seier Roger Johannessen, eigar av restaurantkjeden iSushi.

Han eig fleire sushirestaurantar på vestlandet, som alle er knytt til den populære bestillingsplattformen Foodora.

Betalar ein tredjedel av prisen i gebyr

Rosakledde sykkelbud med mat i sekken er blitt eit vanleg syn i fleire norske byar. Gjennom den populære leveringstenesta Foodora, kan ein enkelt bestille mat frå ei rekke restaurantar, til same pris som om ein bestilte direkte frå restauranten.

Men der tilbodet er prima for svoltne forbrukarar, er det ikkje berre velstand for dei som lagar til maten.

– Når du sjekkar årsresultatet så ser du at du har hatt eit stort volum, men marginen er heilt elendig. Me sel mykje, men det ligg ikkje pengar igjen på slutten av månaden, seier Johannessen.

Han viser fram eit brett med sushi til ein verdi av 600 kroner. Dersom ein kunde bestiller dette måltidet via dei, vil dei sitje igjen med om lag 150 kroner etter at alle utgifter er betalt.

Men bestiller kunden gjennom ein tredjepartsleverandør slik som Foodora, er det annleis.

– Foodora og andre slike selskap tar om lag 1/3 av salsprisen i gebyr. Med rundt 250 kroner i gebyr, vil det ligge igjen eit beløp mellom 25 og 50 kroner etter at varekostnadar og driftskostnadar er betalt.

Likt i hotellbransjen

Ein finn liknande problemstillingar innanfor til dømes hotellbransjen. Her har søkemotorar som hotels.com og booking.com skapa frustrasjon blant hotelleigar landet over.

På slike nettsider får ein opp ein liknande meny av hotell og overnattingsstader. Også her tar plattformen betalt i form av gebyr.

Nettsidene blei først ønska velkommen av hotella, som såg at bestillingane auka. Men etter kvart blei dei også sett på som ein trussel.

– Desse søkemotorane stikk av med ein ganske stor del av romprisen. Det same gjeld no i restaurantbransjen, seier Jon Iden, professor ved Noregs Handelshøgskule.

Kan føre til at tilbod forsvinn

Han seier at denne typen plattformar er bra for kunden på mange måtar, men på sikt kan det få konsekvensar. Ved så høge gebyr, kan det bli lite igjen for restaurantane å leve av.

– På sikt vil me kanskje miste mangfaldet av restaurantar og hotell, seier Iden.

Han ønsker at folk skal bli meir medvitne når dei brukar digitale plattformar til å bestille varer og tenester.

UNDERVISER: Professor Jon Iden ved Norges Handelshøyskole opplever at studentane hans blir overraska når han fortel kor stor del nettselskapa tar når ein bestiller mat eller tenester via dei. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Mitt inntrykk er at me som konsumentar ikkje er klar over kor stor del desse plattformselskapa stikk av med. Når eg fortel om det til mine studentar eller vener blir alle like overraska, seier Iden.

Han vil ikkje rå folk ifrå å bruke tenestene, men åtvarar mot at utstrakt bruk vil underminere mangfaldet i restaurant- og hotellbransjen.

– Dei store kjedene har forhandlingsmakt og kan presse ned delen dei må betale ned mot 15 prosent. Dei små restaurantane og hotella må kanskje ta til takke med 30 prosent.

– Dette er ganske nye fenomen der ein tener mykje pengar på å plassere seg mellom tilbydarane og oss konsumentar. Folk ser på dei som sykkelbud, men dei er mykje meir enn det, seier professor Jon Iden.

Iden meiner det også er eit viktig poeng kvar pengane tar vegen.

– Dette er store internasjonale aktørar. Foodora er eigd av Delivery Hero som er verdas største leverandør av mat heim til folk. Dei held til i Tyskland, og sjølv om dei går med underskot no må vi rekne med at pengane går til Tyskland og ikkje Noreg når det endrar seg. Det betyr at det ikkje blir skattar og avgifter til det norske samfunnet, seier Iden.

Gebyra skal dekke Foodora sine kostnadar

Foodora ville ikkje stille til intervju i denne saka, men skriv i ein epost til TV 2:

– Prismodellen vår er basert på salet som restaurantane får ved å vere tilslutta Foodora. Dersom restaurantane ikkje får bestillingar, kostar det ingenting.

SYKKELBUD: Syklistar frå Foodora er blitt ein vanleg del av bybilete i norske byar. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Dei skriv vidare at provisjonen restaurantane må betale for å knyte seg til plattformen, skal dekke kostnadane med løn til sykkelbuda, administrasjon, kortavgifter, kundeteneste, oppdatering av produkt og marknadsføring.

– Foodora er i dag ein enorm handelsplass som gjer at foretak kan spisse sin digitale verksemd.

Oppmodar folk om å tenke på restauranten på hjørnet

Johannessen meiner at restaurantar i realiteten ikkje har noko val. For å henge med i konkurransen, må dei knyte seg til slike plattformar.

– Desse aktørane tar meir og meir over marknaden. Er du ikkje med, så fell du utanfor, seier Johannessen.

Han seier han har både respekt og forståing for at folk vel å bruke slike leverandørar. Likevel vil han oppmode folk til å tenke over kvar dei bestiller maten frå, og til å støtte den lokale leverandøren.

– Viss du veit kva du vil ha, bestill direkte frå restauranten. Då får dei overskotet som dei er heilt avhengige av for å overleve, seier Johannessen.