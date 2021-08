Selger «kjempekebab» – nå går han for ny rekord

Kundene blir overrasket av kjøkkensjefens nyeste påfunn. Enkelte må feste kebaben til biltaket for å frakte take-away.

Da kjøkkensjef Sardar Ali lekte seg på kjøkkenet, ville han finne ut hvor stor kebab han fikk til å lage. Resultatet ble en 2,5 meter lang «kjempekebab» og begynnelsen på en salgssuksess for Olsvik Kebab og Pizza i Bergen .

– Det lureste er nok å ta med seg en stor bil. Kundene blir overrasket over størrelsen og sliter med å få plass i bilen. Mange må legge ned setene, ler administrativ leder for gatekjøkkenet, Ziar Ayobh.

Det kreves to personer for å lage og rulle sammen den enorme kebaben. I helgene har gatekjøkkenet vært nødt til å ha en ekstra person på vakt for å håndtere arbeidsmengden.

– Noen ganger blir kebaben så lang at vi må flytte den til et annet kjøkken.

For å lage kjempekebaben trenger man rundt 1kg kebabkjøtt, åtte lefser, i tillegg til store mengder dressing, salat og andre grønnsaker.

Det var BA som først omtalte saken.

Kebaben måler to og en halv meter og inneholder drøyt 8000 kalorier. Foto: Ole Enes Ebbesen/TV 2

Kundene strømmer til

– Salget gikk bra før, men det går enda bedre nå, sier lederen.

Ayobh forteller at oppmerksomheten fra Facebook har hjulpet godt. Tidlig i mai delte ekteparet et bilde av kjempekebaben på Facebook. Innlegget fikk 70.000 visninger og over 1000 kommentarer.

– Folk ville utfordre hverandre. De la igjen kommentarer, som «oi shit, der vil jeg spise» og «denne klarer du aldri å spise alene».

Går for rekord

En alminnelig kebab fra Olsvik Kebab og Pizza inneholder omtrent 1000 kalorier, Ayobh estimerer at «mega-kebaben» kan inneholde rundt 8000.

– Man får mye mat for pengene, ler hun.

Hun forteller at de ikke tjener stort på å selge kebaben, men at det handler mer om å gjøre noe morsomt og skape oppmerksomhet rundt restauranten.

2,5 meter er ikke stort nok for Ali – nå skal han gå for et rekordforsøk med en kebab på fire meter.

Med dette vil han forsøke å slå den eksisterende norske rekorden på 3, 92 meter, ifølge Adressa.