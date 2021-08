Nylig var vik Broom i Sveits og Tyskland, der vi fikk teste Mercedes sin nye luksus-elbil: EQS. Den første virkelige luksusbilen i el-segmentet.

Vi var blant de aller første i verden som kjørte bilen.

Du kan se video fra kjøringen av EQS både i toppen og bunnen av denne artikkelen – og lese testen her.

EQS er, som navnet indikerer, en elektrisk utgave av selve flaggskipet, S-Klasse. Tradisjonelt er markedet for slike direktørbiler i Norge svært begrenset.

Men da den norske importøren åpnet opp for å bestille EQS 17. august, lot ikke kundene vente på seg.

– Salget har allerede nå gått forbi vårt beste år for S-Klasse noensinne. I tillegg har vi en interesseliste med et firesifret antall kunder vi knapt har rukket å starte på, forteller kommunikasjonsdirektør. Audun Hermansen i Mercedes Norge.

– Fra nisje til volum

Om vi skal konkretisere antallet litt mer, var 2014 det beste året for salget av S-klasse i Norge. Da ble det solgt 100 stykker. Det antallet har man altså overgått på under to døgn, med EQS.

– Vi har naturlig nok hatt store forventninger til EQS, men tallene og tempoet har overgått selv våre mest optimistiske scenarier. Man må ikke glemme at dette en teknologitung og eksklusiv bil i S-Klasse-segmentet – som nå går fra nisje til volum. Jeg har observert opptil flere på hovedkontoret som har både gnidd øyne og kløpet arm de siste dagene, forteller Hermansen til Broom.

Du kan få EQS levert med lakk i to farger, for å gi den et ekstra eksklusivt utseende. Foto: Mercedes-Benz AG

Her tester vi den selvkjørende bilen – snart klar for markedet

Under millionen

Siden EQS er elektrisk, starter prisene på under én million kroner. Nærmere bestemt på 935.000 kroner for den foreløpige innstegsmodellen: 450+. Her er noen stikkord om denne:

Bakhjulsdrift

Rekkevidde: 780 kilometer

0-100 km/t: 6,1 sekunder

Batteripakke: 107,8 kWt

Toppmodellen per nå heter 580 4Matic. Her starter prisene på 1.162.000 kroner. Litt om denne, også:

Firehjulsdrift

Rekkevidde: 675 kilometer

0-100 km/t: 4,3 sekunder

Batteripakke: 107,8 kWt

Luftfjæring er standard på begge bilene og de klarer begge hurtiglading på 200 kW. Og ja, du kan få tilhengerfeste – men bare trekke opptil 750 kilo ...

De første bilene kommer til Norge rundt månedsskiftet september/oktober.

Her tester han årets viktigste elbil

Launch Edition

For EQS har det ikke vært noen reservasjonsliste, slik det var med SUV-en EQC. Men grunnet stor pågang fra kunder har forhandlerne fått anledning til å skrive en uforpliktende intensjonsavtale for å systematisere henvendelsene.

– Disse har hatt dialog med sine selgere et par dager, med tilbud om en godt utstyrt 580 4MATIC Launch Edition til 1,5 millioner kroner. Rekordtallene er i stor grad basert på disse, så kommer altså storinnrykket av nye kunder og interesselisten på toppen. Dette er grunnen til at vi knapt tror de tallene vi nå observerer, sier Hermansen videre.

Les vår ferske test av Mercedes EQS her

Imponerte

Ikke overraskende legger Mercedes mye prestisje i at denne bilen skal sette en ny standard i segmentet. Vårt første møte levner ingen tvil om at de har klart det. Nå har vi endelig fått en fullverdig, elektrisk luksusbil.

Rekkevidde har også vært et fokusområde. For å gjøre den best mulig, har de like godt laget verdens mest aerodynamiske bil. EQS har en Cd-verdi på bare 0,20.

Det bidrar dessuten til at vindstøy nærmest ikke er et tema, i det hele tatt. Kombinert med at også dekkstøy er mer eller mindre fullstendig fjernet, er EQS et svært stille sted å nyte bilturen.

Dette interiøret er det få andre som matcher – om noen. Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun

Mercedes bekrefter rekordlang rekkevidde: Knuser Tesla

Innsiden imponerer mest

Interiøret byr forresten på tidenes infotainment-enhet. Opptil tre skjermer kan følge med – noe som dekker hele dashbordet. Totalt er det 141 centimeter med skjermer! Ikke rart Mercedes har valgt å kalle det en Hyperscreen.

Et nytt head up display er også på plass, med virtuell virkelighet (AR-teknologi).

Neste sommer vil du kunne få den med selvkjørende egenskaper på nivå 3, i de landene der dette er tillatt (deler av USA og Tyskland). På dette nivået er det bilprodusenten som er ansvarlig, om noe går galt.

Enn så lenge tillater imidlertid ikke lovverket denne typen autonom kjøring i Norge.

Video: Her tester vi selvkjørende Mercedes EQS på Mercedes sitt eget testanlegg:

Blir tidenes mest avanserte modell