Saftige muffins med friske bær

Disse muffinsene kan fint fryses. Avkjøl og frys med muffinsformen på.

Dette trenger du:

2 ½ dl hvetemel

2 dl sammalt hvete fin

1-1 ½ dl sukker

1 ½ ts bakepulver

1 ts vaniljesukker

½ dl flytende Melange, eventuelt uten melk*

1 dl creme fraiche (eventuelt soya yoghurt)

1 ½ dl melk (eventuelt havremelk, mandelmelk eller soyamelk)

3 egg , små egg bruk 4 stk

Ca. 4 dl blåbær eller bringebær

Slik gjør du:

Bland sammen det tørre. Visp sammen flytende Melange, creme fraiche og egg. Dryss over det tørre og vend om til en glatt deig med en sleiv.

Varm stekeovnen til 200 grader.

Sett store muffinsformer i et muffinsbrett. Har du ikke muffinsbrett bruk doble muffinsformer og sett på et stekebrett eller i en rund springform.

Fordel bærene over i hver muffinsform. Bruk skaftet på en teskje og trykk bærene ned i deigen.

Stek på midterste rille i varm stekeovn. 15-20 minutter for store muffinsformer og 10-12 minutter for små muffinsformer. Sjekk med en kakenål/ukokt pastapinne at muffinsene er gjennomstekte, dvs. at det ikke henger deig igjen på pinnen. Avkjøl muffins på rist før servering.

*I samarbeid med produktplassering