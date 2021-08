Her har flyet med de evakuerte nordmennene landet på norsk jord

Onsdag morgen landet et fly med 14 nordmenn som er evakuert fra Afghanistan i København.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) uttalte fire timer senere på en pressekonferanse at fem ambassadeansatte og ni ansatte i Forsvaret hadde ankommet Norge.

– De har hatt en lang reise og dramatiske opplevelser, sier hun.

Søreide takket sine kollegaer i det danske utenriksdepartementet for deres hjelp og assistanse i evakueringen.

De 14 nordmennene ble fraktet fra Islamabad til Oslo med to chartrede fly fra Danish Air Transport (DAT).

Det første flyet tok av fra Islamabad i Pakistan tirsdag kveld, og landet på Københavns lufthavn etter en mellomlanding i Tbilisi.

Det chartrede DAT-flyet landet på Kastrup onsdag morgen. Foto: presse-fotos.dk

En talsperson i det danske Udenrigsministeriet bekreftet onsdag ved lunsjtider til TV 2 at de evakuerte 14 nordmenn fra Islamabad til København, og brukte DAT i evakueringen.

Omfattende hemmelighold

Norske myndigheter har i flere dager jobbet på spreng med evakueringsoperasjonen i Afghanistan. Operasjonen pågår fortsatt.

Utenriksminister Søreide sier at evakueringen er svært krevende og at den kan ta noe tid.

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) bistår UD i evakueringen, og Etterretningstjenesten deler løpende informasjon og situasjonsforståelse med UD og Forsvaret.

Rundt klokken 09.00 tok et chartret DAT-fly av fra Kastrup med de 14 evakuerte nordmennene om bord. Det tomotors turbopropflyet hadde retning mot Oslo lufthavn Gardermoen.

TV 2 får bekreftet fra flere uavhengige kilder at flyet var leid inn av norsk UD.

Av hensyn til sikkerheten til de involverte nordmennene, har det vært et omfattende hemmelighold rundt evakueringsoperasjonen ut av Afghanistan.

TV 2 var imidlertid til stede da evakueringsflyet landet rundt klokken 10:20 onsdag formiddag.

Evakueringsflyet var chartret av norsk UD. Foto: Jonas Henriksen/TV 2

Det chartrede flyet takset inn på Gardermoen militære flyplass, der bakkepersonell, en chartret buss og sivilt politi ventet på dem.

Bare minutter senere sendte Utenriksdepartementet ut en pressemelding, der mediene ble invitert til et møte med utenriksminister Søreide.

Det chartrede flyet parkert på Gardermoen militære flyplass. Foto: Jonas Henriksen/TV 2

Søreide: – De er slitne

Kort tid etter kjørte bussen ut fra militært område, på vei mot Oslo, eskortert av sivilt politi.

TV 2s fotografer på stedet fikk klar beskjed fra sivilt kledt politi om å holde avstand, av hensyn til passasjerene om bord. Deretter ble de evakuerte nordmennene fraktet til ukjent oppholdssted i østlandsområdet.

Den chartrede bussen stoppet på Skjetten utenfor Lillestrøm. Foto: Aurora Hovland/TV 2

Klokken 12.15 bekreftet utenriksministeren at 14 evakuerte nordmenn var trygt hjemme i Norge:

– Jeg er veldig glad for at våre fem utstasjonerte ved ambassaden i Kabul har kommet hjem. De kom sammen med ni personell fra Forsvarets sanitet, sa utenriksminister Søreide under pressekonferansen.

Forsvarspersonellet på ni var blant 36 nordmenn som har hatt ansvaret for driften av feltsykehuset på flyplassen i Kabul.



– Jeg har nettopp møtt dem. De er slitne, men ved godt mot og i god behold. De skal nå få oppfølging og hvile, sier Søreide.



Dødelig kaos



Mandag oppsto det dødelig kaos ved flyplassen i Kabul. Flere mennesker døde da de prøvde å klamre seg til et militærfly som tok av.

Terrje Watterdal, direktør ved Landkontoret i Afghanistan, måtte snu da han forsøkte å evakuere ut av Afghanistan tirsdag kveld.

Mens de fleste andre land evakuerer sine borgere ut av Afghanistan, styrket Norge staben ved det norskledede feltsykehuset tirsdag kveld.

– Personalet som kom tirsdag, skal hjelpe til med kommunikasjon hjem og til de andre nasjonene som er igjen. De skal ta seg av sikkerheten rundt den kaotiske situasjonen og frigjøre ressurser fra det medisinske personellet slik at de kan gjøre sine oppgaver knyttet til den medisinske beredskapen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).