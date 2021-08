I år har det kommet en rekke nye elbiler ut på det norske markedet. Mange kunder har dermed i løpet av kort tid fått en god del flere aktuelle modeller å velge mellom.

Særlig gjelder det i klassen for familie-SUVer, der det har rullet inn biler som Ford Mustang Mach-E, BMW iX, Hyundai Ioniq 5, Skoda Enyaq, VW ID.4 og Audi Q4 e-tron.

De tre siste kommer fra Volkswagen-konsernet.

De er også langt på vei samme bil. Under «skallene» deler de nemlig svært mye, blant annet plattform, batteripakker og veldig mye av den øvrige teknologien.

Samtidig gjør de tre merkene svært mye for å kamuflere dette – og få modellene til skille seg fra hverandre.

Samme startpris

Nå har Elbilforeningen kjørt duell mellom to av dem, nemlig VW ID.4 GTX og Audi Q4 e-tron 40.

GTX betyr at denne ID.4-utgaven har firehjulstrekk, noe vi vet mange norske kunder ønsker seg. Q4 e-tron er tilgjengelig med 4x4 fra start, men testeksemplaret her har bakhjulsdrift. De to har samme batteripakke, på 77 kWt netto. Q4 e-tron har offisiell rekkevidde på 509 kilometer, for ID.4 GTX er samme tall 478 kilometer.

Startprisen på testbilene er slik: Q4 e-tron koster 479.300 kroner, ID. 4 GTX 456.000 kroner. Men som det tidlig fremkommer i testen: Audien blir fort mye dyrere når du spekker den med utstyr.

Volkswagen har gått for et enkelt og ganske minimalistisk interiør i sine ID-modeller. Det gir også en ganske klar billigfølelse.

Høyere premiumfaktor

Slik innleder Elbilforeningen om ID.4 GTX:

GTX har endelig fått firehjulsdriften alle har ventet på, og utgaven forventes å bli storselgeren av ID.4. Motoren bak yter 204 hester og motoren som driver forhjulene, yter 95 hester. De trekker bare på full gass og når forholdene krever det – og gir 299 hester i 30 sekunder dersom batteriet er over 88 prosent og batteritemperaturen er mellom 23 og 50 grader. Det vil si omtrent aldri.

På testbilen er automatisk fartsholder, head up-display og elektriske sportsstoler på plass, men mange rynker på nesa av enkel design og mye plast.

På det siste området scorer Q4 e-tron langt høyere – med betydelig mer premiumfaktor:

Interiøret er fundamentalt annerledes. Igjen tar Audi ingen sjanser og legger inn Virtual Cockpit i full størrelse (med verdens beste kjørecomputer) og sitt eget multimediasystem. Da unngår man den kritisk trege skjermen i ID.4 (og Skoda Enyaq) og får typisk lettfattelig Audi-oppsett.

Utstyret er allerede i bilen – men du må betale for å bruke det

Elbilforeningen er langt mer imponert over interiøret i Audien, her merkes det virkelig at dette er en mer påkostet bil.

Forskjell i kjøreegenskaper

På kjøreegenskaper får ID.4 skryt for komfort og god støydemping. Men noen stor kjøreopplevelse er bilen åpenbart ikke:

Kjøregleden er derimot lite sportslig, selv på GTX, som flørter litt med GTI-historien.

På dette området scorer Audien bedre:

Audi har valgt et strammere oppsett. Følelsen er mer snerten, lettvinn og pigg. Inntrykket er at man kjører en mer kompakt bil enn størrelsesforskjellen i praksis tilsier.

Det betyr samtidig at noe av komforten er kastet på båten. For heller ikke på testbilen er det noen form for adaptivt understell, noe som kan bestilles på begge.

Dette er elbilen som elsker banekjøring

Lavt forbruk på begge

Elbilforeningen har naturligvis testet både forbruk og lading. Under fine sommerforhold på landevei ender Audien med et forbruk på ganske imponerende 13,9 kWt per 100 kilometer. ID.4 bruker på sin side 15 kWt per 100 kilometer.

På motorveitest er det motsatt rekkefølge: 16,1 kWt for ID.4, mot 16,6 på Q4 e-tron. Ladehastigheten er ikke overraskende svært lik, begge kan ta imot inntil 125 kW ved hurtiglading når forholdene er optimale.

Hvilken skal du velge?

Hva er så konklusjonen i testen? Jo, den er både klar og tydelig:

Det finnes egentlig bare to rasjonelle grunner til å velge Audien: Skjermer med betjening og sporty kjørefølelse. Alt annet taper den på.

Startprisen på Q4 e-tron er 399.900 kroner. Vi kjører Business-modellen med en grunnpris på 479.300 kroner. Den har blant annet adaptiv fartsholder og ryggekamera, induksjonslader til mobilen og nøkkelfri inn- og utgang av bilen som standard.

Med et ganske lite panoramatak, svingbart tilhengerfeste (hengervekt 1.000 kg/1.200 kg med quattro), interiørpakke med kunstskinn, ambient lys i kupeen, elektrisk bakluke og Audis virtuelle instrumentpanel med MMI-navigasjon (som har dårligere talefunksjoner enn Apple Carplay) havner prisen på 578.000 kroner.

For den summen får du VW ID.4 GTX med 299 hester, firehjulstrekk, elektriske sportsstoler med massasje, 21-tommers hjul, LED Matrix frontlykter, for å nevne noe. For å komme opp i tilsvarende med Audi, må du punge ut ytterligere 200.000 kroner.

De deler veldig mye av teknikken og har også mye annet til felles. Men samtidig merkes det at Volkswagen-konsernet her har hatt fokus på at ID.4 og Q4 e-tron skal skille seg fra hverandre.

To ulike målgrupper

Her er det altså ikke vanskelig å skjønne at Volkswagen-konsernet sikter seg inn mot to ulike målgrupper.

ID. 4 er bilen for de som tenker fornuft og mest mulig bil for pengene – mens Q4 e-tron skal appellere til de som ønsker seg mer luksusfaktor. Derfor blir også to biler som egentlig er veldig like, også ganske ulike, ikke minst prismessig.

