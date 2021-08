Kjerstin (28) trygler Norge om å endre vaksinekurs

Stadig flere land har bestemt seg for å sette en tredje vaksinedose, noe WHO mener er umoralsk. – Nå må vi forstå at hele verden må vaksineres, for at vi skal komme ut av denne krisen.

På Oslo Met sitter Kjerstin Irgens Utler (28) på forelesningssalen og fordyper seg i utviklingsstudier. Akkurat nå har hun forelesninger om alle de store humanitære oppgavene som har blitt stoppet, på grunn av pandemien – og hvor hardt dette rammer sårbare barn og familier.

Mens hele verden nå diskuter hva som bør gjøres med den tredje vaksine dosen, er 28-åringen klokkeklar.

– Det er åpenbart at vi er nødt til å skifte kurs. Vi nordmenn er beskyttet godt nok med to doser, mens det er millioner av mennesker som ikke har fått noen doser. Derfor er det ingen tvil om at vi må prioritere dose tre til fattige land, istedenfor å bunkre dem opp selv, sier Utler.

WHO trygler

Flere land, blant annet Israel og Frankrike, har allerede begynt å gi dose nummer tre til personer som allerede kan ha mistet immuniteten.

EUs legemiddelbyrå EMA vurderer også behovet for en tredje vaksinedose, mens alle amerikanere kan få muligheten fra 20. september.

Samtidig som vurderingen av dose tre diskuteres heftig, ber Verdens Helseorganisasjon (WHO) innstendig om at alle rike land avventer til ti prosent i alle land er vaksinert.

Norske myndigheter har ikke landet om de kommer til å gå for en tredje dose. Men helse- og omsorgsminister Bent Høie har uttalt at dersom det skulle være behov for en tredje dose, vil Norge ta den i bruk.

– Helt urimelig og urettferdig

Mange oppfordrer nå norske myndigheter til å tenke mer solidarisk.

– Vi ser en ekstrem urettferdig fordeling av vaksiner på verdensbasis. Det virker helt urimelig og urettferdig at folk skal tilbys en tredje dose, mens millioner av mennesker er uvaksinert eller bare har fått en dose, sier kommunikasjonsdirektør Jean-Yves Gallardo i Unicef Norge.

Han er tydelig på at verden ikke kommer seg ut av denne krisen før vi alle løfter blikket og tenker solidarisk.

I løpet av 2021 skal Unicef levere ut to milliarder vaksinedoser til 192 land via Covax-samarbeidet.

OPPFORDRING: Jean-Yves Gallardo i Unicef sier at verden ikke kommer seg ut av denne krisen før vi alle løfter blikket og tenker solidarisk. Foto: UNICEF / Carl J. Asquini

Vaksinenasjonalisme

Den store bekymringen til Unicef er de nye virusmutasjonene, som gjør vaksinearbeidet ekstra utfordrende.

– De nye mutasjonene vil i lang tid utgjøre en trussel mot vår evne til å holde epidemien under kontroll, sier Gallardo.

Vi planlegger å dele ut ekstra redningsvester til folk som allerede har redningsvester. Mens vi lar andre mennesker drukne uten en eneste redningsvest WHOs beredskapssjef Mike Ryan

Han er glad for at verdenssamfunnet tydelig uttaler at ingen er helt trygge, før hele verden er trygg.

– Men vi kjemper mot vaksine-nasjonalisme og frykter at flere land ikke følger opp de flotte ordene. De siste månedene har også vaksinasjonsprosessen tatt feil retning. Rike land har kjøpt opp vaksiner på bekostning av lavinntektsland, så skjevheten dessverre bare har blitt større, sier kommunikasjonsdirektøren.

Internasjonalt ansvar

Seniorforsker Gunnveig Grødeland, ved Institutt for klinisk medisin ved universitetet i Oslo, er tydelig på at vi må huske på at vi har et internasjonalt ansvar i vaksinasjonsdebatten.

ANSVAR: Seniorforsker Gunnveig Grødeland ber oss huske på vårt internasjonale ansvar. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Dose tre må vurderes kontinuerlig for de aller eldste og risikoutsatte personer. Jeg er ikke i mot å vaksinere de mest utsatte, men samtidig må vi huske på at vi har et ansvar internasjonalt for at andre land også får sine doser, sier vaksineeksperten, sier Grødeland.

FHI-overlege Sara Viksmoen Watle sier at det er viktig at vi løfter blikket og tenker litt lenger enn på oss selv.

– Det er bekymringsverdig og urettferdig at det er så ulik tilgang på vaksiner i ulike land, sier Viksmoen Watle.

– Kan bli en trussel for alle

Mer enn 80 prosent av alle koronavaksinene som er distribuert har hittil gått til velstående land, selv om de bare utgjør halvparten av jordas befolkning. Bare 1,1 prosent av alle personer i lavinntektsland har nå fått en vaksinedose.

– Vi planlegger å dele ut ekstra redningsvester til folk som allerede har redningsvester. Mens vi lar andre mennesker drukne uten en eneste redningsvest, sier WHOs beredskapssjef Mike Ryan.

FHIs ekspert på vaksineeffekt stiller seg bak Ryans bekymring.

RETTFERDIGHET: FHI-overlege Sara Viksmoen Watle mener vi må tenke på rettferdig global vaksinefordeling. Foto: Per Haugen / TV 2

– Det er i land med lav vaksinasjonsgrad at viruset lettere kan spre seg. Jo mer viruset får spredd seg og muterer, jo større er sjansen for at vi får varianter som vaksinen virker dårligere på. Og selv om vi har høy vaksinasjonsgrad i Norge, er det virusvariantene andre steder i verden som kan bli en trussel for oss alle, sier FHI-overlegen.

– Hva tenker du om en tredje vaksinedose til nordmenn?

– Per nå ser vi ikke at vi har behov for en tredje dose. Men når vi skal vurdere behovene fremover er den store etiske etiske debatten mer rettferdig global vaksinefordeling et viktig element, sier Viksmoen Watle.

Vurderer tredje dose

Fredag sier helseminister Bent Høie (H) at det kan bli aktuelt med en tredje dose, men at det så langt ikke er avgjort. Saken er oppe til vurdering.

– Det er kunnskap som avgjør om vi skal ha en tredje vaksinedose for hele eller utvalgte deler av befolkningen. FHI vurderer nå dette spørsmålet, og følger fortløpende med på internasjonale erfaringer og data, sier Bent Høie til TV 2.

Høie peker likevel på én gruppe som de først vil vurdere å gi dose tre.

VURDERER: Helseministeren sier en tredje dose i første omgang vurderes til spesielt utsatte grupper. Foto: Nico Sollie / TV 2

– I første om gang vil vi vurdere å tilby en tredje dose til personer som har sterkt nedsatt immunforsvar som følge av sykdom og behandling. Det pågår et forskningsprosjekt ledet av Oslo universitetssykehus om dette nå, sier Høie.

– Mulig å gjøre to ting samtidig

Til tross for at den skjevfordelte tilgangen på vaksiner vekker bekymring hos mange, avviser helseministeren at Norge fraskriver seg ansvar for det etiske aspektet i vaksinevurderingen fremover.

– Jeg mener det er mulig å gjøre to ting samtidig. Vi må beskytte egen befolkning og samtidig bidra til at alle i andre land får vaksiner, sier Høie.

Han mener at det viktigste vi gjør er å bidra til å opprettholde størst mulig global vaksineproduksjon, og utvikle nye vaksiner som også virker mot mutasjoner.

– Det vil også komme land i Afrika og andre deler av verden til gode.

Høie viser til Norges deltakelse i Covax-samarbeidet, som har sørget for en mer rettferdig vaksinefordeling. Målet er å sørge for fem milliarder vaksiner i løpet av 2022.

– Norge har bidratt med 31 millioner doser gjennom de vaksinene, som vi har finansiert og donert videre, sier helseministeren.