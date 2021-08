GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespiller Laura Prepon (41) forteller at hun stoppet å praktisere den omstridte religionen for fem år siden.

Det sier Prepon i et intervju med amerikanske People Magazine.

Skuespilleren, kjent fra serier som «That '70s Show» og «Orange is the New Black», åpnet opp om hvordan forholdet hun har til Scientologikirken har endret seg.

Ferdig for fem år siden

– Jeg praktiserer ikke Scientologi lenger, forteller 41-åringen til magasinet.

– Jeg har alltid vært veldig fordomsfri, helt siden jeg var barn. Jeg er oppvokst katolsk og jødisk. Jeg har bedt i kirker, meditert i templer. Jeg har studert kinesisk meridianteori. Jeg har ikke praktisert Scientologi på nesten fem år, og det er ikke lenger en del av mitt liv, forteller hun.

HOVEDKVARTER: Scientologikirken i Los Angeles. Foto: Richard Vogel

Prepon er gift med skuespiller Ben Foster, og sammen har de to barn. Ifølge intervjuet skal Foster aldri ha praktisert Scientologi, men Prepon forteller videre at de liker å meditere sammen.

– Vi mediterer daglig, og jeg liker det veldig godt. Det noe som hjelper meg med å høre min egen stemme og noe vi kan gjøre sammen.

Kjendisklientell

Prepon er langt i fra den eneste Hollywood-kjendisen som er eller har vært tilknyttet Scientologikirken.

Tom Cruise har blitt kirkens største profil og ansikt utad. Skuespilleren skal ha blitt involvert i Scientologi etter skilsmissen med Mini Rogers i 1990.

FRONTFIGUR: Tom Cruise er ofte å se på talestolen for å snakke om den omstridte scientologikirken. Foto: MARIO ANZUONI

«Kongen av Queens»-skuespiller Leah Remini har vært tilknyttet kirken sammen med familien helt siden hun var 9 år gammel. Remini forlot kirken i 2013 og har i ettertid gitt ut både bok og dokumentar med mål om å avdekke og avsløre de omstridte metodene til kirken.

VANT PRIS: Leah Remini vant en Emmy Award for dokumentarserien "Leah Remini: Scientology and the Aftermath" i 2017. (Photo by John Salangsang/Invision/AP) Foto: John Salangsang

I boken angrep Remini blant annet Tom Cruise, noe som ble bannlyst av kirken.

– Å være kritisk til Tom Cruise er å være kritisk til scientologien. Man blir sett på som ond, fortalte hun i et intervju med ABC Nyheter.

På listen over kjendiser finner vi også «Grease»-stjernen John Travolta, skuespiller Elisabeth Moss og «Friends»-skuespiller Giovanni Ribisi.