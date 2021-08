– Det er et lite mirakel at jeg sitter her og snakker med dere

29. november 2020 tar Raúl Jiménez sats. I luften smeller Wolverhampton-spissens hode i Arsenal-stopper David Luiz. Begge blir liggende på gressteppet. Rundt flokker spillere og medisinsk personell seg. Uttrykkene man kan lese i lagkameratenes ansikt forteller at dette er alvorlig.

Resultatet av det kraftige sammenstøtet var noen få sting over øyet for Luiz. For Jiménez ble de neste timene og ukene en kamp for å beholde det livet han kjente.

Meksikaneren ble båret av banen med kraniebrudd.

– Det var viktig at de kom i gang med operasjonen så raskt som mulig, forteller Jiménez på sin første pressekonferanse etter helgens comeback.

– Jeg hadde et brudd i hodeskallen og en blødning som presset på hjernen. Derfor måtte de operere raskt.

Alt gikk i svart

Det kraftige hodestøtet gjorde at alt gikk i svart for Wolverhampton-spilleren. Minnene fra 29. november er få.

KRITISK: Hodeduellen med Arsenals David Luiz endte med kraniebrudd og blødning i hjernen for Wolverhampton-spiss Raúl Jiménez Foto: John Walton

– Jeg husker nesten ingenting, sier Jiménez.

– Jeg husker at vi ankom stadion, at jeg la tingene mine på plassen min, jeg husker at vi varmet opp og at vi gikk ut til kampen, men så husker jeg ikke mer.

Selv etter operasjonen satte hodeskaden preg på hvor mye 30-åringen klarte å få med seg.

– Jeg husker små ting fra sykehuset, men ingenting som egentlig har festet seg. For meg er det som om det aldri har skjedd fordi jeg husker ingenting av det.

Dyster fremtidsspådom

Med et så kraftig traume mot hodeskallen var det få som trodde at ulvenes superspiss ville får et normalt liv igjen, og enda færre som trodde han ville komme tilbake på fotballbanen.

– De fortalte meg at det var et mirakel at jeg overlevde, sier Jiménez om legenes respons etter ulykken.

– Det var et sjokk å få beskjeden om hvor lenge jeg måtte være ute, men etter ti minutter tenkte jeg, «ok, da må jeg bare gjøre jobben som kreves for å komme tilbake.»

STØTTE: Klubb og fans har gjort mye for å vise sin støtte til Jiménez, både i tiden rett etter den alvorlige skaden og underveis i opptreningen. Foto: Catherine Ivill

Og meksikaneren kom seg gradvis til hektene. 9. desember ble han skrevet ut av sykehuset og 27. desember var Jiménez på tribunene da Wolverhampton spilte 1-1 mot Tottenham på Molineux. Der folkene rundt spissen var bekymret for fremtiden, så aldri Jiménez spesielt mørkt på sin nye tilværelse.

–Jeg har alltid sett på det som en ankel- eller kneskade. Jeg tenkte aldri at dette skulle være slutten på karrieren. Det var selvsagt en fare for det, men jeg har alltid hatt troen på at jeg kom til å komme tilbake.

Spissen har vært så komfortabel med skaden og dens ettervirkninger at han ville se hvordan det skjedde.

– Jeg har ikke blitt redd av å se på det, faktisk spurte jeg om å få se hva som skjedde i alle mulige vinkler, sier Jiménez.

Slik kan han lære og forstå eget bevegelsesmønster.

Comeback i Premier League

Ni måneder er gått siden 30-åringen ble båret av banen på Emirates. De fleste har spissen tilbragt på trening, men et godt stykke unna lagkameratenes fellesskap.

– Den siste måneden forrige sesong var den tyngste. Jeg følte meg klar til å bidra og var lei av å gjøre det samme hver bidige dag uten at jeg kunne spille. Men dette er ikke noe man kan føle på, fordi dette var ikke bare en kneskade, sier Jiménez om utålmodigheten.

Nå er Wolves stjernespiss tilbake - med et lite pannebånd rundt hodet gjorde nummer 9 comeback da ulvene startet sesongen mot Leicester.

– Jeg følte meg veldig bra. Jeg føler at jeg endelig er en fotballspiller igjen etter 9 lange måneder.

MERKET FOR LIVET: Jiménez har et tydelig arr over høyre øre. Her takker spissen for støtten i comebacket mot Leicester forrige helg. Foto: Nick Potts

– Jeg må ta hensyn. Jeg kan gå i dueller, men jeg bør ta flere avslutninger med beina enn med hode. Det er ingen vits for meg å dempe crossballer med hodet.

Selv om Wolverhampton spilte på bortebane, ble mottakelsen på King Power Stadium noe Jiménez kommer til å huske.

– Jamie Vardy og flere Leicester-spillere kom til meg og gratulerte meg med comeback. Det gav meg en god følelse.

– Selv om vi spilte på bortebane var vår egen fans så høylytte. Det var en stor opplevelse. Jeg kan ikke vente med å spille på eget gress.

Etter 90 minutter med Premier League-fotball i beina er spydspissen mer enn klar for fortsettelsen.

– Jeg er klar, både fysisk og mentalt. Det viste jeg i forrige kamp. Jeg vil bare fortsette, sier Jimenez.

Se Wolverhampton - Tottenham direkte på TV 2 Sport Premium 2 og TV2play direkte søndag klokken 15.00