Horneland oppfordrer de tolv spillerne på nachspiel om å stå frem

Brann-keeper Mikkel Andersen (32) var tilbake på treningsfeltet onsdag. Kristoffer Barmen kommer ikke til å være på trening denne uken.

Trener Eirik Horneland møtte pressen etter treningen. Der sier han at han har oppfordret spillerne som var med på nachspielet om å stå frem.

– Jeg har oppfordret dem som var på nachspielet om å gå ut med en felles uttalelse og si hvem de er. Jeg tror det er nyttig for dem, Brann og veien videre å gjøre det, sier Horneland.

– Det er et råd jeg har gitt i beste mening. Om de følger det, er opp til spillerne, fortsetter han.

Narkotestet spillere

Horneland mener det vil bli lettere for de som ikke deltok på nachspielet dersom festdeltakerne står frem.

– Det er også en vanskelig situasjon for dem som ikke var der. Har du dummet deg ut er det ofte greit å stå for det du har gjort, sier han.

Horneland forteller at flere spillere frivillig har latt seg narkoteste tidligere i dag.

Andersen og Kristoffer Barmen, ingen av dem under politietterforskning, var ikke med på søndagens kamp mot Sandefjord eller mandagens Brann-trening. Forklaringen fra Branns styreleder mandag var at de var mentalt slitne.

Barmen er fortsatt ikke tilbake på treningsfeltet.

– Kristoffer Barmen vil ikke være på trening denne uken. Det pågår fortsatt undersøkelser i saken generelt, også relatert til Barmen. Og inntil vi har avklart, vurdert og håndtert disse forholdene vil det bli slik. Saken er naturlig nok også en stor påkjenning for Barmen, sier daglig leder Vibeke Johannesen til TV 2.

Oppsøkt hjemme og utsatt for grov hets

Andersen er derimot tilbake på treningsfeltet. Brann skriver i en pressemelding at den danske keeperen blant annet er blitt oppsøkt på sin hjemmeadresse og har opplevd grov hets.

«Andersen er klar for å trene igjen, etter noen intensive og krevende dager med tett dialog og behov for avklaringer. Utover den berettigede kritikk som han og de andre spillerne har måttet leve med siste uken, har det versert rykter som vi som arbeidsgiver har hatt behov for å undersøke nærmere. Den ekstraordinære belastningen på ham skyldes omfattende rykteflom, vårt avklaringsbehov og grov hets, blant annet i sosiale medier. Han er også oppsøkt på sin hjemmeadresse, der han bor med sin ektefelle og små barn.»

«Mikkel var i likhet med en rekke øvrige spillere på nachspielet på Stadion natt til tirsdag, 10. august. Som klubb og arbeidsgiver, har vi vært tydelige på at vi tar vi sterk avstand fra de valg og handlinger som fant sted i forrige uke. Det er intet annet enn et utslag av en kollektiv og særdeles dårlig dømmekraft. I tillegg er det totalt mangel på respekt for våre verdier, retningslinjer, instrukser og alminnelig fornuft.»

Tolv Brann-spillere deltok i en fest på Brann stadion natt til forrige tirsdag. Fredag startet politiet etterforskning etter å ha mottatt opplysninger om et mulig seksuelt overgrep i forbindelse med festen. Én person har status som mistenkt i saken.

Brann jobber fortsatt med å kartlegge faktum knyttet til hendelsen.

«Det innebærer at vi må snu hver eneste stein for å finne ut hva som faktiske skjedde den natten og bakgrunnen for at det skjedde. Vi kan som arbeidsgiver naturlig nok ikke handle utifra rykter, men må sørge for at vi har bevismessig dekning for det faktum vi legger til grunn. Når faktum er kartlagt, kan vi deretter vurdere hvilke konsekvenser dette eventuelt skal få for de impliserte», skriver klubben.