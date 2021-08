– Er det én mann som vet hva som trengs, er det Solskjær

Se samtlige kamper fra Premier League på Play

Portugiseren tok i bruk hele pianoet da United sesonginnledet med 5-1-smadring av Leeds. Det er lenge siden Manchester Uniteds millioner av fans verden rundt har vært så optimistiske etter en sesongstart.

– Det er den mest lovende sesongstarten siden 2013, da de sist vant ligaen, sier Andy Mitten.

Han er journalist og forfatter og har fulgt Manchester United tett i en mannsalder i jobber for FourFourTwo, The Athletic, Sky og BBC, i tillegg til å ha skrevet en rekke bøker om klubben.

På direkte spørsmål om hva klubben vil regne som framgang under Solskjær ledelse denne sesongen, svarer han slik:

– Han gjør åpenbart en god jobb, men han trenger et trofé. Jeg har støttet ham offentlig selv. Jeg ser en bra fyr. Jeg snakker med mange som jobber tett med ham. De kunne lett ha sagt til meg «dette funker ikke». Men det gjør de ikke. Det forteller meg noe om hans posisjon i klubben nå, sier Mitten.

Nøyaktig hva Solskjær må vinne, er han imidlertid mer usikker på.

– Hvis United er tabelltoer i år, på samme måte som i fjor, med like mange poeng, da er det skuffende. Det må skje noe mer. Om det er fem poeng mer i ligaen, om det er trofeer, enten FA-cupen, ligacupen eller Champions League, det vil være fantastisk med et trofé nesten uansett. Eksempelvis en fjerdeplass i ligaen, men seier i Champions League, vil også være en god sesong. Samtidig kan ikke sitte her og si at han må ha vinne «The Treble».

Får stjernestøtte

Bruno Fernandes er Uniteds kanskje fremste stjernespiller. Til TV 2 sier portugiseren seg enig med eksperten. United må sette en fet strek over trofétørken. Og han vet at det haster.

– Alle i denne klubben vet at her handler det om å vinne trofeer. Det vet også Ole Gunnar Solskjær. Han har vært her lenge som spiller. Han har løftet mange pokaler. Om det er én som vet hva som trengs, så er det ham og assistentene rundt ham. Vi må stole på at de gjør jobben sin og gir oss de beste rådene på en god måte, sier Fernandes.

– Hva har han sagt til deg før sesongen?

HAPPY DAYS: Ole Gunnar Solskjær er fornøyd med tingenes tilstand på Old Trafford om dagen. Foto: Craig Brough

– Han prater ikke med meg lenger. Neida, he-he, han forventer selvsagt det samme fra meg som fra alle andre. Han prater med meg om hva jeg gjorde bra og dårlig forrige sesong, hvor jeg kan forbedre meg. Jeg er en spiller som vil forbedre meg og blir bedre hele veien, sier Fernandes.

Flere supportere har vært nervøse for midtbanestjernes form etter et anonymt EM i sommer. Den dystre spådommen slo han hardt til grunnen med hat trick og sprudlende spill i sesongstarten.

Basert på intervjuet med TV 2, er det vanskelig å se for seg at Fernandes setter på bremsene med det første. Ifølge seg selv er han konstant på søken etter forbedringer.

– Jeg liker å prate med spillere som er i min posisjon, gjerne de som er på benken, og spør dem hvor jeg kan bevege meg, hvor de ser at rommet er. De har gjerne sett kampen fra en annen synsvinkel. Jeg kan spørre dem om de mener jeg bør bevege meg annerledes, hvor jeg kan vinne pasninger, der kan vi alle lære noe hver dag. Jeg håper jeg kan lære mye mer fremover, sier Fernandes ydmykt.

I Manchester sitter journalist Andy Mitten og liker både det han hører og det han ser.

Solskjær til TV 2: – Bruno er unik

– De er på et bra sted nå, United. Alle er henrykt etter fem mål mot Leeds, at de annonserte Raphael Varane, at de har Jadon Sancho i laget. Det er optimisme nå, slik det alltid er i starten, men de har startet så dårlig de siste sesongene. At de nå startet med en overbevisende seier, det betyr mye for stemningen, sier Mitten.

Før han legger til at Old Trafford igjen er fylt med fans, noe han tror vil hjelpe på Solskjærs dårlige hjemmestatistikk.

– Men han kan ikke tillate seg å bli som Arsene Wenger ble mot slutten. Tredje- og fjerdeplasser er ikke godt nok. Han må bringe ære til Old Trafford, de er tross alt Manchester United. Lønningene deres er deretter, blant de høyeste i Fotball-Europa, minner Mitten om.

Kan ikke sammenlignes med Fergie

Mitten langer samtidig ut mot fans som sammenligner nordmannen med mentor Alex Fergusons velfylte troféskap.

– Det er vanskeligere nå. Det er urettferdig å sammenligne med Ferguson. Han var ikke opp mot Manchester City og Chelsea og de pengene de nå har, i hvert fall ikke i mesteparten av tiden han styrte. Økonomisk klarer de ikke å konkurrere med dem på overgangsmarkedet. Man kan ikke gå til Spurs og ta deres beste spiller slik man kunne før. Alle klubbene har penger nå, de er alle rikere, slår Mitten fast.

– Så hva trengs for å ta det neste steget?

Sammendrag: Man. United - Leeds 5-1

– De må angripe bedre. Han virker ikke helt å ha tillit til det defensive, så han spiller med to defensive midtbanespillere i McTominay og Fred. Solskjær liker åpenbart 4-2-3-1, men med Varane kan han nå spille med tre bak. Luke Shaw er også forbedret, sier Mitten.

Han tror nøkkelen ligger i at United faktisk tør å angripe storkamper som favoritter.

– Det er lett å si det, men han må tørre å gå opp mot lag som Manchester City med sitt eget spill, ikke bare ligge bakpå. Angripe det som en favoritt. Hvis ikke vinner de aldri ligaen, tror Mitten.

Før han avslutter med en advarsel til alle som tror United-treet nå vokser rett inn i himmelen.

– Det kommer tider der presset øker og der de tabber seg ut på banen. Det skjer. Det er det bare å forberede seg på.