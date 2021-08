Fotballryktene: – Kane ber styreformannen respektere avtale

Manchester City har ennå ikke funnet Sergio Agüeros erstatter på topp med under to uker igjen av overgangsvinduet. Harry Kane-interessen er langt fra kjølnet, spesielt etter to svake kamper mot henholdsvis Leicester og Tottenham. Null scoringer på 180 minutter er uvant kost for de lyseblå. De regjerende mesterne har fortsatt Kane øverst på ønskelisten, selv om Cristiano Ronaldos navn nå er dukket opp på ryktebørsen. Ifølge Telegraph har Kane fortalt styreformann Daniel Levy at han føler at løfter er blitt brutt. Daily Mail skriver at Kane skal være rasende på Levy. Spissen mener styreformannen må respektere avtalen de gjorde i fjor og la ham gå for 1,5 milliarder kroner. Kane vil likevel gi alt for Tottenham, og skal etter planen spille Europa Conference-kampen mot Pacos de Ferreira på torsdag.

Wolves er i samtaler med Olympiakos om en overgang for forsvarsspilleren Ruben Semedo. Semedo har en kontroversiell fortid utenfor banen. Han har blant annet en fengselsdom hengende over seg etter at han innrømmet ran, overfall, kidnapping og våpenbesittelse. Også Valencias Goncalo Guedes er på ønskelisten til ulvene.

Arsenal har tidligere vært koblet til Sheffield Uniteds keeper Aaron Ramsdale. Nå skal det igjen være samtaler mellom klubbene. Sheffield-klubben skal være villige til å senke prisen fra 430 millioner kroner til litt i underkant av 300 millioner kroner, skriver The Athletic. Sheffield United-manager Slavisa Jokanovic innrømmer at keeperen ønsker seg til Arsenal.

Liverpools håp om å sikre seg Watford-kanten Ismaila Sarr har fått seg en boost etter at Sarr har fortalt Watford at han ønsker seg bort. Det skriver Express.

Newcastle hadde åpenbare defensive problemer mot West Ham i serieåpningen. Kanskje Chelseas Ethan Ampadu er mannen som skal få skikk på sakene? Newcastle har i hvert fall sendt en forespørsel til London-klubben, skriver Northern Echo.

Tammy Abraham forsvant til Roma på tirsdag, men i løpet av den siste uken prøvde både Arsenal, Tottenham, Crystal Palace, Aston Villa og West Ham seg på Abraham, skriver 90min.

PSG vil ikke utelukke en Paul Pogba-overgang i sommer, skriver L'Equipe. I tillegg til Pogba er Rennes-talentet Eduardo Camavinga på blokken til Mauricio Pochettino.

Tottenham vurderer å legge inn et bud på Chelsea-forsvarer Kurt Zouma. Zouma har også vært koblet til West Ham, skriver Sky Sports.

Både Manchester United og Arsenal er i markedet for en høyreback. Nå skal begge klubbene ha fått beskjed fra Atletico Madrid om at Kieran Trippier ikke er for salg, skriver AS.

Martin Ødegaards overgang til Arsenal nærmer seg time for time. En bekreftelse kan komme i løpet av de nærmeste dagene, skriver The Athletic.