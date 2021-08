Bekreftet: Ødegaard klar for Arsenal

Se vår spesialsending direkte i videovinduet over straks!

Både Arsenal og Real Madrid bekrefter overgangen i sine kanaler.

– Jeg tror dette er bra for Martin Ødegaard. Real Madrid virket ikke veldig entusiastiske over å ha ham der, så det er bra for ham å komme til en plass han virkelig er ønsket, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

✍️ New signing

✅ New number



Grab your MØ 8 shirt 𝗻𝗼𝘄! 👇 — Arsenal (@Arsenal) August 20, 2021

– At det blir en permanent overgang, tror jeg også er bra. Da slipper han å være på lån år etter år, slik man ser mange spillere er. Stabilitet er viktig for det mentale. Så blir det spennende å se hvordan han integrerer seg i et lag over tid, sier den gamle keeperkjempen.

Spiller ikke mot Chelsea

Fra januar til juni var han på lån til Premier League-klubben, hvor han fikk starte ni kamper i Premier League og fem kamper i Europaligaen. Et av høydepunktene var scoring i seieren over erkerival Tottenham.

Ødegaard vil ikke bli spilleklar til helgens kamp mot Chelsea fordi han ikke har et gyldig visum i skrivende stund, noe som er påkrevd etter Storbritannias exit fra EU. Klubben opplyser at de ikke vet når dette blir klart. Nordmannen, som får draktnummer 8 i London-klubben, kan dermed i teorien også miste flere kamper, selv om dette ikke er sannsynlig.

Arsenal-manager Mikel Arteta uttalte forrige sesong at Ødegaard passet veldig bra til lagets spillestil og at de ville forsøke å innlede samtaler med Real Madrid om Ødegaard. Flere engelske medier har spekulert i om klubben heller ville gå for Leicesters James Maddison, men Ødegaard skal hele veien ha vært klubbens soleklare førstevalg.

Flere medier melder om en overgangssum rundt 400 millioner kroner. VG skriver at overgangssummen befinner seg et sted mellom 365 og 420 millioner kroner, mens BBC og The Athletic melder at Ødegaard koster rundt 370 millioner kroner.

– Hadde ingen fremtid i Real

Uansett gjør summen ham til tidenes dyreste norske fotballspiller. Inntil nå har tittelen tilhørt Sander Berge, som ifølge Transfermarkt skal ha kostet rundt 240 millioner kroner da han ble solgt til Sheffield United.

TV 2-ekspert Mina FInstad Berg mener Ødegaards exit fra Real Madrid bare var et spørsmål om tid.

– Jeg skjønner Ødegaard godt. Han trenger å spille fotball der han er i karrieren nå. Real Madrid har Casemiro, de har Toni Kroos som er verdensmester, Luka Modric med gullballen. Federico Valverde er førsteutfordreren som har hatt en fantastisk utvikling. Så har du Isco i miksen, du har en skadet Ceballos, samt spillere som kommer opp fra Castilla og som er lovende, selv om skadesituasjonen tilsier at han kunne fått spille akkurat nå, sa Finstad Berg i tabelltipset for LaLiga for en uke siden.

Og fikk støtte av kollega Morten Langli.

– Jeg mener at Ødegaard ikke er god nok for Real, så jeg skjønner deres del av butikken her. Ødegaard vil vekk fordi han ikke får tillit. I Real Sociedad var han bra, men i Arsenal sist sesong, ok, det glimtet til av og til mot som West Ham der han var glimrende, men han har spilt dårlige landskamper i en lang periode.

– Under preseason i sommer nå varmet han opp mot Milan og trodde han skulle inn selv, så det ut som, men kom ikke inn. Da tenkte jeg «her har du ingen fremtid under Ancelotti». Så dette er nok best for alle parter, sa Langli i LaLiga-sendingen.

Ødegaard har vært en del av Real Madrid siden 2015 da han som 16-åring ble hentet fra Strømsgodset. I tillegg til utlånet i Arsenal har han tidligere vært på utlån i Heerenveen, Vitesse og Real Sociedad.

Real Madrid og Arsenal forhandlet om en overgang for 22-åringen før helgen. Ødegaard var ikke med i Madrids åpningskamp mot Alavés, mens Arsenal skuffet stort med 0-2-tap mot nyopprykkede Brentford.

Tirsdag kveld meldte flere medier at avtalen om en overgang for Ødegaard var nært forestående. Samme dag skal 22-åringen ha trent for seg selv.

Ødegaard ble tidenes yngste spiller i norsk toppdivisjon da han debuterte i en alder av 15 år og 253 dager. Han ble også tidenes yngste Real Madrid-spiller da han ble byttet inn i en alder av 16 år og 157 dager.

I løpet av sine år i La Liga har Ødegaard spilt 39 kamper, scoret fire mål og hatt seks målgivende.