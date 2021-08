Smitten har økt med 25 prosent

Dette opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ferske ukerapport.

3717 personer fikk påvist koronasmitte forrige uke, noe som er en økning på 25 prosent sammenlignet med uken før.

Antall meldte koronatilfeller har økt de fire siste ukene, etter seks uker med en stabil trend.

FHI regner med at 62 prosent, av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.

Delta dominerer

Ifølge FHI er epidemien i Norge nå under kontroll, men smittespredningen øker i flere deler av landet.

Forekomsten øker i de yngre aldersgruppene, og andelen meldte tilfeller som kan knyttes til innreise har økt gjennom sommeren.

FHI skriver videre i rapporten at forekomsten av sykehusinnleggelser, intensivinnleggelser og dødsfall fortsatt holder seg lavt, noe som må antas å skyldes at vaksinasjon beskytter de eldre og andre med forhøyet risiko for alvorlig forløp.

– Selv om det nå er en økning i antall meldte tilfeller, og Delta-varianten dominerer i landet, regner vi det som lite sannsynlig at epidemien blir så stor som tidligere bølger, og at sykehusenes kapasitet trues, skriver FHI i ukerapporten.

FHI er tydelige på at epidemien må overvåkes nøye de kommende månedene, og tiltak balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang.

– Kommunene med utbrudd må fortsette med testing og smittesporing samt mer målrettede kontaktreduserende tiltak ved behov, mens andre kommuner må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel. Vaksineringen i kommunene må fortsette med full styrke.

Få innlagte

Onsdag var 28 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på fire pasienter fra dagen før.

Fire av pasientene får respiratorbehandling, og ti ligger på intensivavdeling.

Det er like mange på respirator og to flere på intensivavdeling enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt onsdag.

Siden februar i fjor har 145.761 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser onsdagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).