Fly med 14 evakuerte nordmenn har landet i København

Et fly med 14 nordmenn som er evakuert fra Afghanistan landet onsdag morgen i København.

Saken oppdateres.

Det danske utenriksdepartementet opplyser til TV 2 Danmark at flyet har landet.

Flyet tok av fra Islamabad i Pakistan tirsdag kveld, og landet på Københavns lufthavn etter en mellomlanding i Tbilisi. I tillegg til nordmennene var det en person med opphold i Danmark om bord.

– Vi kan dessverre ikke gå inn i noen detaljer, av hensyn til sikkerheten til dem det gjelder, sier pressetalsperson Ragnhild H. Simenstad i UD til TV 2.

Det danske evakueringsflyet landet onsdag morgen. Foto: presse-fotos.dk

Etter at Taliban overtok kontrollen i Afghanistan søndag, fungerer Pakistans hovedstad Islamabad som en base for mange av de ansatte ved ambassadene som ble tvunget til å evakuere.

Ifølge dansk UD var leieavtalen om flyet i ferd med å løpe ut, noe som førte til at det måtte ta av fra Islamabad klokken 21 norsk tid, til tross for at det kun var 15 passasjerer om bord.

Dansk UD skriver at den pågående evakueringsoperasjonen er krevende, noe som gjør det vanskelig å få flere ut av gangen.

Terje Watterdal, direktør ved Landkontoret i Afghanistan, måtte snu da han forsøkte å evakuere ut av Afghanistan tirsdag kveld.