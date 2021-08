Måtte avbryte evakuering etter skyting: – Amerikanerne har ikke kontroll

Terje Watterdal er ikke imponert over amerikanske styrker ved flyplassen i Kabul. Selv måtte han snu da han forsøkte å evakuere ut av Afghanistan tirsdag kveld.

Det var tirsdag kveld at Terje Watterdal, direktør ved Landkontoret i Afghanistan, befinner seg i Kabul.

Tirsdag kveld forsøkte han å evakuere fra landet, sammen med fem andre.

– Vi var to normenn, en brite og tre amerikanere, blant dem en gutt på halvannet år og en gravid kvinne. Vi kom oss ut til flyplassen med bil, sier han.

Han forteller at de på veien ble stoppet av Taliban ved en rekke veisperringer.

– De var bestemte, men høflige. Vi følte ingen fare i disse situasjonene, sier han.

Det var først da de kom til utsiden av flyplassen at problemene begynte. Flyplassen blir nå bevoktet av 5.000 amerikanske soldater.

– Vi sto utenfor og fikk kontakt med to amerikanske soldater som var på toppen av muren, men de bare flirte mot oss og gjorde ingen tegn til å ville slippe oss inn, sier han.

– Veldig utrygt

På utsiden av flyplassen var det samlet mange mennesker, og situasjonen ble raskt aggressiv.

– Det ble mye knuffing. Så ble det skutt med skarpt, og det ble sendt røykgranater mot folkemengden. Da bestemte vi oss ganske raskt for å trekke oss ut. Det var ikke lett å komme seg bort derfra, iallfall ikke for den gravide kvinnen som måtte klatre over sperringer, men vi kom oss vekk til slutt, sier han.

Da reiste de rett tilbake til gjestehuset der de har oppholdt seg de siste dagene.

– Det var ikke en hyggelig opplevelse. Det føltes veldig utrygt. Flere av de som var med ble ganske traumatiserte, og jeg vil si dette er det verste jeg har opplevd, sier han.

Da de kom hjem igjen, bestemte de seg for å bli der, og ikke forsøke seg på noe nytt evakueringsforsøk før norske myndigheter klarer å få organisert noe.

Ikke imponert

Watterdal forteller at han ikke er imponert over hvordan amerikanske styrker håndterer situasjonen ved flyplassen.

– De er livredde for utsiden og tør ikke gå ut. Det virker som at det er fullstendig mangel på kommunikasjon med utsiden. Det er 5000 amerikanske soldater der, men oppgaven med å beskytte flyplassen er åpenbart en oppgave de ikke klarer, sier han.

Han forteller også at han kjenner til flere afghanere som skjuler seg på innsiden av flyplassen.

– Jeg har kontakt med flere som skjuler seg på innsiden av flyplassen og venter på å få haik fra et fly. Dette viser også hvor lite kontroll de amerikanske soldatene har, sier han.

Usikker fremtid

Watterdal omtaler situasjonen i Afghanistan nå som svært uavklart.

– Det er rolig i byen akkurat nå. Nå er spørsmålet hvordan Taliban vil styre fremover, sier han.

Han beskriver Afghanistan som et land med svært store regionale forskjeller.

– I enkelte regioner kan jenter gå på skole, og flere steder ønsker de å utdanne kvinnelige lærere. Andre steder er dette uaktuelt. Det som blir interessant nå er i hvilken grad Taliban kommer til å innføre strenge nasjonale regler for dette, sier han.