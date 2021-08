USA har evakuert 3.200 fra Afghanistan

– I dag har amerikanske militærflyginger evakuert anslagsvis 1.100 amerikanske statsborgere, personer med fast opphold i USA, og deres familier, på 13 flyginger, sier en talsperson for Det hvite hus.

– Nå som vi har fått på plass denne flyten, regner vi med at tallene kommer til å stige, sier vedkommende videre.

Talspersonen, som uttaler seg på betingelse av anonymitet, sier at de 3.200 som er hentet ut fra Afghanistan til nå, omfatter amerikansk personell, samt nesten 2.000 afghanere.



1000 amerikanske tropper var mandag kveld til stede i Afghanistan, og skal bistå med evakueringen og bevare kontrollen over den internasjonale flyplassen i Kabul. Det var forventet at 4000 tropper skulle være på plass innen mandag, ifølge New York Times.

Selv om situasjonen på flyplassen er mindre kaotisk enn dagene som har vært, er det likevel flere land, inkludert USA, som ønsker å få evakuert flest mulig på sikkert vis.

– For øyeblikket er flyplassen sikker og nå åpen for sivil flytrafikk, informerte den amerikanske generalen Frank McKenzie.