14 nordmenn på vei hjem fra Afghanistan

Et dansk fly med 14 nordmenn om bord er på vei fra Islamabad til København natt til onsdag.

Det skriver Danmarks Radio sent tirsdag kveld. I alt 14 nordmenn og en person med lovlig opphold i Danmark er om bord i flyet, opplyser det danske utenriksdepartementet.

Etter at Taliban overtok kontrollen i Afghanistan søndag, fungerer Pakistans hovedstad Islamabad som en base for mange av de ansatte ved ambassadene som ble tvunget til å evakuere.

Ifølge dansk UD var leieavtalen om flyet i ferd med å løpe ut, noe som førte til at det måtte ta av fra Islamabad klokken 21 norsk tid, til tross for at det kun var 15 passasjerer om bord.

Dansk UD skriver at den pågående evakueringsoperasjonen er krevende, noe som gjør det vanskelig å få flere ut av gangen.

Mandag bekreftet utenriksminister Ine Eriksen Søreide at alle nordmenn ved ambassaden er ute av Afghanistan. Samtidig jobber utenriksdepartementet på spreng for å evakuere lokalt ansatte ved ambassaden og deres familier ut av landet.