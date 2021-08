Medier: Arsenal nær kjøp av Ødegaard

Tirsdag kveld melder den spanske avisen AS at partene er nær en enighet om en overgang for drammenseren. Avisen erfarer at forhandlingene har kommet svært langt, og at avtalen kan være nært forestående.

Ifølge avisen skal Ødegaard ha trent for seg selv.

The Athletic melder også at klubbene er nær en enighet. Nettstedet presiserer at avtalen ikke er fullført, men skriver i likhet med AS at Ødegaard skal ha trent for seg selv tirsdag.

VG skriver at det de siste timene har skjedd et gjennombrudd i forhandlingene, og at Ødegaard «etter alt å dømme» blir tidenes dyreste norske fotballspiller.

Ifølge Transfermarkt tilhører tittelen foreløpig Sander Berge. Asker-gutten skal ha kostet 23 millioner euro, cirka 240 millioner kroner, da han ble hentet til Sheffield United.

Real Madrid og Arsenal forhandlet om en overgang for 22-åringen før helgen. Ødegaard var ikke med i Madrids åpningskamp mot Alavés, mens Arsenal skuffet stort med 0-2-tap mot nyopprykkede Brentford.

Drammenseren var på lån til Arsenal siste halvdel av forrige sesong. Der fikk han starte ni kamper i Premier League og fem i Europaligaen. Et av høydepunktene var scoring i seieren over erkerival Tottenham.

Etter siste kamp forrige sesong varslet manager Mikel Arteta at de ville forsøke å innlede samtaler med Real Madrid om Ødegaard.

– Han har tilpasset seg veldig bra til vår spillestil. Forhåpentligvis har vi gitt ham håp og følelsen om at dette kan være et bra sted for ham, sa Arteta, ifølge Football London.