Nå starter rettssaken – varsler sjokkerende bevis mot R. Kelly

Robert Sylvester Kelly, best kjent for monsterhiten «I Believe I Can Fly», må onsdag møte i retten i New York. Her vil påtalemyndigheten forsøke å avsløre musikerens mindre kjente, og langt mørkere side.

R. Kelly står anklaget for titalls overgrep over lang tid, noe aktor hevder var en dårlig bevart hemmelighet. Rettssaken starter årevis etter at en rekke kvinner har stått frem med anklager mot artisten, som på sin side insisterer på at han er uskyldig.

Interessen rundt saken har vært stor, ikke bare på grunn av Kellys superstjernestatus eller den lange rekken med grove anklager. Artistens påståtte overgrep har blitt grundig omtalt i både dokumentarserier, bøker, til og med sketsjer – lenge uten at det fikk konsekvenser for Kelly.

Superstjerna R. Kelly opptrådte på BET Awards i 2013, lenge etter ryktene om overgrep begynte å svirre. Foto: Frank Micelotta/AP Photo

– Tusenvis av mennesker har visst om dette i årevis, sier Jim DeRogatis til Associated Press. Musikkskribenten og professoren har skrevet boka «Soulless: The Case Against R. Kelly», og tror Kellys mange anklagere vil finne liten trøst i en eventuell dom.

– De føler det er for lite og for sent, sier DeRogatis.

Dokumentar ble vendepunkt

Netflix-dokumentaren «Surviving R. Kelly» intervjuer flere kvinner som hevder seg overfalt av artisten, og skapte sjokkbølger da den kom ut i 2019. Mange spurte seg selv hvordan overgrepene kunne ha fått pågå så lenge, uten at noen la merke til det.

Dokumentaren «Surviving R. Kelly» skapte sjokkbølger da den kom ut i 2019. Foto: Jesse Grant/AFP

– Svaret er at alle la merke til det, men ingen brydde seg fordi det var afroamerikanske jenter, sier Mikki Kendall i dokumentaren.

I etterkant av premieren tok flere kontakt med politiet i Illinois og anmeldte R. Kelly for overgrep. En rekke artister beklaget sine tidligere samarbeid med Kelly, deriblant Lady Gaga.

Lady Gaga var blant artistene som beklaget samarbeidet med R. Kelly i lys av dokumentaren. Foto: Saul Loeb/AP Photo

– Jeg støtter disse kvinnene tusen prosent, tror på historiene deres, vet at de lider og har det vanskelig, og mener det er viktig at stemmene deres blir hørt og tatt på alvor, sa Lady Gaga, som kort tid etter fjernet låta «Do What U Want» fra strømmetjenester.

Kort tid senere fikk Kelly også sparken fra sitt eget plateselskap.

Tiltalt for barneporno

I 2008 risikerte Kelly 15 år i fengsel, da han sto tiltalt for produksjon og besittelse av barnepornografi. Juryen lot seg ikke overbevise av fornærmedes forklaring og en hjemmelaget video, og Kelly tok til tårene da han ble frikjent på alle punkter.

Kellys påståtte forbrytelser var derimot kjent for amerikanerne lenge før 2008. I 2003 parodierte komikeren Dave Chappelle en av Kellys singler, og i en musikkvideo utga han seg for å være artisten mens han sang om å urinere på mindreårige jenter.

R. Kelly ankommer rettssalen i Chicago i 2008, hvor han ble firkjent for på alle 14 tiltalepunkt om barneporno. Foto: M. Spencer Green/AP Photo

Likevel fortsatte R. Kelly livet som superstjerne etter frifinnelsen i 2008. Han turnerte og ga ut musikk, deriblant nevnte «Do What U Want» med Lady Gaga i 2013.

– Lynsjer en svart mann

I lys av metoo-bevegelsen havnet Kelly nok en gang i søkelyset, og i 2018 spredte kampanjen #MuteRKelly seg raskt på nett. Formålet var å sette økt fokus på anklagene mot artisten, for å få plateselskapet til å sparke ham. Det likte Kellys representanter dårlig, og anklaget pådriverne for å «lynsje en svar mann» som respekterte kvinner.

– Snart vil vi bevise at Kelly er offer for en grådig, kalkulert og ondsinnet kampanje, med formål om å ydmyke ham, hans familie og kvinnene han tilbringer tiden sin med, sa artistens agent i en uttalelse.

Tilhengere av #MuteRKelly-kampanjen demonstrerte utenfor artistens plateselskap i 2019. Foto: Ashlee Rezin/AP

Dette vil også trolig utgjøre grunnmuren av Kellys forsvar tre år senere. Enkelte av artistens advokater sier Kellys påståtte ofre er «groupies», som først har stått frem med anklagene sine etter metoo-bevegelsen.

Lagde strenge regler

Påtalemyndigheten har en annen historie. De mener blant annet at Kellys managere, livvakter og andre ansatte rekrutterte og transporterte kvinner fra ulike steder i landet, så artisten kunne ha sex dem.

Dette faller inn under definisjonen av menneskehandel i USA, og har en rekke anklagere og tidligere kolleger av Kelly på vitnebenken til å støtte opp om historien. De fleste har aldri uttalt seg offentlig om saken tidligere.

Ifølge påtalemyndigheten ville både jenter og kvinner bli fraktet til et avtalt møtested, hvor de ikke fikk lov til å kommunisere seg i mellom. Kvinnene ble også tatt med på Kellys konserter, hvor de ble plassert slik at han kunne se dem fra scenen.

Artisten hadde strenge regler for kvinnene, som verken fikk lov til å forlate rommet sitt uten tillatelse, eller til å se på andre menn. Han bestemte hvordan de skulle kle seg, og krevde at de tiltalte ham som «Daddy».

Nye bevis

Dette er langt fra den første overgrepssaken mot profilerte mannskikkelser som springer ut av metoo-bevegelsen. Men i motsetning til sakene mot eksempelvis Jeffrey Epstein og Harvey Weinstein, sier påtalemyndigheten at de vil presentere bevis for nye, hittil ukjente anklager.

Rettsdokumentene viser også at Kelly ved flere anledninger møtte mindreårige gutter, med hensikt om å begå seksuelle overgrep mot dem. Et av tilfellene skjedde i 2016. da Kelly møtte en 17 år gammel gutt på McDonalds.

R. Kelly ble pågrepet i februar 2019, tiltalt for seksuelle overgrep. To og et halvt år senere starter rettssaken. Foto: Chicago Police Department / AFP

– Deretter inviterte Kelly N.N. til musikkstudioet sitt, med løfter om å hjelpe og veilede N.N. med hans musikalske ambisjoner. Kelly spurte også N.N. hva han var villig til å gjøre for å lykkes i musikkbransjen, og gjorde det tydelig at han ville at N.N. skulle ha seksuell omgang med Kelly, heter det i rettsdokumentene.

Videre skal Kelly ha innledet et seksuelt forhold til en annen gutt han møtte som tenåring. Han skal ha betalt offeret for å ha sex med enkelte av kjærestene sine, noe Kelly også filmet.

Onsdag vil både påtalemyndigheten og forsvaret holde sine åpningsinnlegg for juryen, som består av syv menn og fem kvinner.

– Jeg tror noe av det som kommer frem vil sjokkere folk, sier forfatter DeRogatis.