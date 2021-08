Haaland satt i skyggen i superduellen

Borussia Dortmund-Bayern München 1-3

Der Haaland fikk både mål og målgivende annullert for offside, stod Lewandowski igjen med to mål og én målgivende pasning.

Den polske superscoreren sendte Bayern i ledelsen like før pause på Signal Iduna Park.

Før den tid hadde Erling Braut Haaland fått en målgivende pasning korrekt annullert for offside, før han var nær scoring da han ble spilt igjennom få minutter før pause.

Førstetouchet var utsøkt, men Manuel Neuer kom akkurat kjapt nok ut til at det ble vanskelig å lobbe ballen over for jærbuen.

Like etter angrep Bayern. Serge Gnabry svingte et presist innlegg i boksen. Der var Lewandowski på løp. Den polske målmaskinen satte pannen til, og ballen gikk forbi en sjanseløs Gregor Kobel i Dortmund-buret.

Haalands lag fikk ikke kampen dit de ville etter pause. I stedet var det Bayern som økte ledelsen. Ballen falt ned til Lewandowski i feltet. På frekt vis så polakken ut til å hælsparke den videre til Thomas Müller, som bare trengte å tuppe ballen i åpent mål.

Bedre ble ikke saken av at Haalands reduseringsmål noen minutter senere ble annullert for offside. Dortmund nektet imidlertid å gi opp. Dortmund-stjernen Marco Reus blåste for alvor liv i kampen da han skrudde ballen i krysset etter drøyt timen spilt.

Like etter kunne man se en svært energisk Haaland forsøke å oppildne lagets supportere, men så ble Dortmund sviktet av sitt eget forsvar. Manuel Akanji rotet det til med ballen i beina, som ledet til et svært enkelt mål for Lewandowski.

To minutter på overtid fikk Haaland en ny, god mulighet, men 21-åringen ble satt under et såpass hardt press at han sleivet i avslutningsøyeblikket.