EU gir Haiti nødhjelp

Støtten skal blant annet gå til medisinsk hjelp til overbelastede sykehus, samt vann og tak over hodet for ofrene.

Fattige Haiti ble rammet av et voldsomt jordskjelv lørdag, og bare tre dager senere, mens letingen etter overlevende pågikk for fullt, kom en tropisk storm med kraftig regn og fare for skred og flom.

Hittil er det registrert over 1.400 omkomne og flere tusen skadde, mens tusener av bygninger er lagt i grus.

Det sårbare landet er fra før herjet av politisk krise, omfattende gjengkriminalitet og koronapandemien, og sliter også fortsatt etter det enorme jordskjelvet i 2010 som kostet 200.000 mennesker livet.