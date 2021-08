Amerikansk etterretning advarte om Afghanistans kollaps – Biden sto på sitt

Amerikansk etterretning har lenge vært bekymret for situasjonen i Afghanistan. Det viser hemmelighetsstemplede dokumenter New York Times har fått tilgang til.

I juli, da styrker fra Taliban gjorde flere fremstøt mot den afghanske landsbygda, advarte flere etterretningsrapporter om at de afghanske styrkene neppe ville klare seg i kamp mot Taliban. Det ble også satt spørsmålstegn ved regjeringens evne til å holde på makten i Kabul.

Hjemsøkes av uttalelser

Det står i sterk kontrast med president Joe Bidens offentlige vurdering av situasjonen. Under det som nå har blitt en mye omtalt pressekonferanse i juli, ble presidenten spurt om det var uunngåelig at Afghanistan ville falle til Taliban:

– Nei, det er det ikke. Afghanistan har 300.000 velutstyrte soldater og en luftstyrke mot omtrent 75.000 Taliban-soldater. Det er ikke uunngåelig.

Presidenten ble også konfrontert med påstander om at amerikansk etterretning mente at Afghanistan trolig ville kollapse:

– Det er ikke sant. De har ikke konkludert med det, sa Biden, som også forsikret om at man ikke ville se kaotiske evakueringer på samme måte som etter Vietnam-krigen.

Se uttalelsene øverst i saken.

Bildet av et amerikansk helikopter som lander ved den amerikanske ambassaden gir mange assosiasjoner til USAs katastrofale uttrekning fra Vietnam. Foto: Rahmat Gul/AP Photo

Mange advarsler

En annen rapport fra juli påpekte at trusselen mot Kabul hadde økt betraktelig. Etterretningen slo fast at de afghanske myndighetene ikke var forberedt på et angrep fra Taliban, ifølge New York Times.

Det ble videre advart om at dersom Taliban skulle få kontroll over afghanske byer, kunne resten av landet og de afghanske sikkerhetsstyrkene falle som et korthus.

Advarslene fra etterretningsmiljøet var mange. Under et møte med Kongressen spådde man at Taliban først ville sikre seg grensepostene, provinshovedsteder og deler av nordlige Afghanistan, før gruppa satt sikte mot Kabul. Spådommen gikk i oppfyllelse.

Avfeier kritikken

At varsellampene blinket for over en måned siden, reiser nye spørsmål rundt Bidens håndtering av konflikten i Afghanistan. Amerikanske myndigheter virket i liten grad virket forberedt på Talibans inntog i hovedstaden. Som et resultat oppsto det et dødelig kaos ved flyplassen i Kabul, og USA ble tvunget til å sende tusenvis av styrker inn i landet for å gjenvinne kontroll.

Under en pressekonferanse mandag var Biden urokkelig, og slo fast at uttrekningen av Afghanistan var det eneste rette å gjøre. Han innrømmet likevel at Talibans offensiv kom raskere enn forventet.

– Jeg står fullt bak avgjørelsen, sa presidenten, som har blitt kritisert av både demokrater og republikanere i lys av kaoset.

Langvarig optimisme

Tidligere i år var det bred enighet om at afghanske myndigheter ville klare å holde på makten, og de mest optimistiske rapportene anslo at regjeringen ville ha kontroll i to år til. Selv i juli, da etterretningsmiljøet gikk fra optimisme til pessimisme, anslo man at en maktovertakelse fra Taliban fremdeles lå 18 måneder frem i tid.

Kun timer etter at angrepet mot Kabul startet, satt Taliban-soldater i presidentpalasset. Foto: Zabi Karimi/AP Photo

En ansatt i Biden-administrasjonen påpeker at etterretningsmiljøet aldri ga en tydelig advarsel om at kollapsen var nært forestående. Så sent som forrige uke skal etterretningsmiljøet ha vurdert Talibans overtakelse som unngåelig, noe som også bekreftes av andre rapporter.

Ga seg uten kamp

Etterretningsmiljøet har lenge ment at Talibans maktovertakelse kun er et spørsmål om tid. Mens man lenge har fryktet at afghanske styrker ikke har vilje til å kjempe mot Taliban ville bli avgjørende, hadde ingen forutsett at det hele bare ville ta uker å gjennomføre.

– Jobben til etterretning er ikke å si at den afghanske regjeringen vil falle den 15. august. Men vi var alle klar over at dersom de ikke ble kontrollert av våre styrker, ville afghanerne være ute av stand til å forsvare seg selv, sier Timothy S. Bergreen, som tidligere har vært tilknyttet Kongressens etterretningskomite.

Etterretningsmiljøet var heller ikke samstemte i sin vurdering av konflikten. Der hvor CIA var svært skeptisk til de afghanske styrkene, hadde Pentagon en mer positiv innstilling. De mente at den afghanske regjeringen kunne klamre seg til makten i minst et år, men det var basert på antagelsen om at de afghanske styrkene faktisk ville forsvare seg. Det gjorde de aldri, noe både NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og Joe Biden har kritisert dem for.

Tungt bevæpnede Taliban-soldater rykket inn i Kabul søndag, men trengte knapt å avfyre et skudd. Foto: AFP

– De fleste vurderingene fra amerikanske myndigheter fokuserte på hvor bra afghanske sikkerhetsstyrker ville klare seg i kamp mot Taliban. Når alt kom til alt, kjempet de aldri, sier Seth G. Jones, Afghanistan-ekspert tilknyttet Center for Strategic and International Studies i Washington, D.C.

New York Times skriver at kollapsen i Afghanistan nå har fått amerikanske myndigheter til å skylde på hverandre, hvor Det hvite hus blant annet retter fingeren mot etterretningsmiljøet. En fullstendig evaluering av myndighetenes innsats vil trolig ta flere måneder.