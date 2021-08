Modell beklager etter å ha posert i burka på Instagram

Den britiske modellen tok en selfie i det heldekkende plagget, og skrev på Instagram:

«La oss omfavne mangfold på alle nivåer».

Kritikerne mener burka ikke er et symbol på mangfold, og at timingen på bildene var fryktelig dårlig gitt situasjonen i Afghanistan. Cole postet bildet mens landet ble tatt over av Taliban, som tvang kvinner til å bruke burka da de sist hadde kontroll på 90-tallet.

KRITIKK: Denne posten har modellen i etterkant slettet. Foto: @lilycole / Instagram

BBC har blant andre omtalt saken.

The Times skribenten Janice Turner beskyldte Cole for å putte Instagram foran universale menneskerettigheter, og Anjum Peerbacos, som står bak podcasten «Hijab Half-Hour», sa bildene var respektløse.

– Det er ikke mote som du kan bruke til et publisitetsstunt, sa hun til BBC.

– Uavhengig av hvordan mennesker rundt om i verden har valgt å bruke plagget, så er det er respektfullt religiøst symbol og skal brukes som nettopp det, sier Peerbacos som mener Cole fremstår uvitende.

Omfavner ikke mangfold

Aisha Ali-Kahn, en kvinnesaksforkjemper, anklager Cole for å kle seg ut.

– Du kan ikke omfavne mangfold når du fortsatt er en hvit dame som kler deg i etniske klær. Hvis du vil se mangfold normalisert så bring frem kvinnene som har ulik bakgrunn og gi dem en platform, sier Kahn.

Angående situasjonen i Afghanistan så sier hun:

– Jeg forstår mentaliteten i temaer som underdanighet. Menn vil at kvinner skal være underdanige. Hijab og burka i den delen av verden vil alltid bli brukt som redskaper for å undertrykke, og for å få kvinner til å dekke seg til for menns skyld.

Lily Cole & the vacuity of modern hashtag-feminism. Putting Instagram posturing before universal human rights. I bet Afghan women are celebrating the “diversity” of wearing this shroud. pic.twitter.com/5unfIZrqXg — Janice Turner (@VictoriaPeckham) August 16, 2021

Legger seg flat

Lily Cole fjernet senere posten sin og slettet storyene.

– Denne uken postet jeg et gammelt bilde av meg med en burka, som jeg hadde lånt av en venn. Jeg forstår hvorfor bildet har fått noen til å reagere, og jeg vil virkelig beklage til alle jeg har fornærmet, skriver hun.

Hun påstår også at hun ikke hadde lest nyhetene på det tidspunktet.

– Det var utrolig dårlig timing, takk for at dere delte det med meg.

Hun legger til at det er hjerteknusende å lese om Afghanistan.

– Jeg leter etter organisasjoner som hjelper kvinner der borte, som jeg kan støtte, skriver Cole.

Cole begynte som modell i tenårene og ble kåret til British Model og the Year i 2004.