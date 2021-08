Stöckl revurderer fremtiden om Bråthen må gå

I juni signerte hoppkomitéen en ny avtale med sportssjef Clas Brede Bråthen. Denne avtalen er også signert av Bråthen, men avtalen stoppet hos generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

Det skal skyldes en personkonflikt mellom Bråthen, generalsekretæren og skipresident Erik Røste.

På mandag leverte trener for hopplandslaget, Alexander Stöckl, et brev til generalsekretæren der det kreves at avtalen signeres.

Dersom det ikke skjer. Er det ikke garantert at treneren selv ønsker å signere ny kontrakt.

– Jeg må vurdere det på nytt. Jeg må tenke på det, og se hvordan ting utvikler seg. I utgangspunktet føler jeg meg veldig trygg og bra der jeg er. Utrygghet som skapes av noe vi ikke kan gjøre noe med, er vanskelig, sier Stöckl.

Konflikten har pågått i rundt ett år. Treneren håper på det beste.

– Mitt håp er at konflikten løses mellom de som står i konflikt. Vi i fellesskap kan sørge for at saken står øverst, ovenfor det personlige og det som er utfordringen her. Alle vi sammen er sterkere enn den ene som kjemper for sitt, påpeker han.

FÅR STØTTE: Clas Brede Bråthen får støtte i hoppmiljøet. Foto: Heiko Junge

Stöckl, sammen med ansatte i Skiforbundets hoppavdeling og utøvernes representanter, mener at Bråthen blir dårlig behandlet, og har skrevet under på brevet som ble gitt til generalsekretæren på mandag.

Konsekvensene av en uløst konflikt er vanskelig å si. Både for utøvere, trener og støtteapparat.

– Vi i trenerappratet og støtteapparatet skal gjøre vårt beste for at utøverne kan fokusere på det viktigste, som er egen utvikling og prestasjon, forteller Stöckl.

– For oss rundt er det krevende å ikke vite om vår egen fremtid. De aller fleste som har skrevet under på brevet har heller ikke kontrakt etter 2022, fortsetter han.

– Det er viktig å kjempe for hoppsporten, og for våre utøvere, avslutter treneren.