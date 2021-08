Partilederne slaktes etter dette: – En fullstendig skandaløs fremstilling

– Vi er overrasket over at en mann i maktens korridor ikke klarer å kaste i takt, sier presidenten i foreningen for stein, saks og papir.

Mandag kveld møttes de ni partilederne til valgkampens første partilederdebatt på NRK.

Underveis i debatten møttes to og to av partilederne til en egen duell. For å avgjøre hvem som skulle ta ordet først, ble det benyttet stein, saks og papir.

Men utøvelsen til partilederne får det glatte lag av president Martin Giset i Norsk forbund for stein, saks, papir.

– Leken blir mye morsommere hvis den gjøres rett, og vi hadde håpet at nivået var høyere, sier Giset til TV 2.

Det var Kampanje som omtalte saken først.

I en klage som forbundet har sendt til NRK skriver de følgende:

– Hårreisende, en fullstendig skandaløs fremstilling av sporten vår. Vi mener at verdens største amatørsport fortjener mer respekt enn dette, skriver de.

– Dårlig

Foreningen reagerer særlig på utøvelsen.

– Det verste var leveransen av vertikal papir. Det er dårlig stein, saks, papir-skikk. Vi er litt overrasket over at en mann i maktens korridor ikke klarer å kaste i takt, sier Giset.

Presidenten sier at feilene som ble gjort under gårsdagens partilederdebatt er feil man ofte ser.

– En kollega av meg har finanalysert dette, og det var jevnt over mye surr. Av det vi så i går var det ingen som ville hevdet seg i Norgestoppen, sier Giset.

– Veldig lei meg

Giset mener det var programleder Fredrik Solvang sitt ansvar å sørge for at dette gikk riktig for seg.

– Det er hans ansvar at det leveres i takt og at tegnene blir levert riktig. Men han skal ha honnør for at han gjorde et forsøk, sier presidenten.

Solvang forsikrer om at han tar kritikken til seg.

– Jeg tar den veldig til meg. Jeg tar den på fullt alvor, jeg gjør det. De har jo veldig rett i at jeg har lav eller ingen kompetanse på å dømme stein, saks, papir, sier Fredrik Solvang til TV 2.

Han understreker at han har fått en helt ny respekt for sporten, som han ikke engang var klar over at fantes, og håper det ikke blir levert flere vertikale papir-kast under fremtidige debatter.

– Forstår reaksjonen

Solvang forteller at han søkte opp foreningen og sjekket opp i korrekt regelverk for stein, saks, papir, men lyktes ikke i å finne noen regel som tillot bare én runde.

– Jeg skjønner veldig godt at de reagerer, for der har vi tatt oss store kreative friheter.

BEKLAGER: Den erfarne programlederen sier at han har fått ny respekt for sporten. Foto: Ole Berg-rusten

Debattlederen har blitt invitert til et gratis dommerkurs av foreningen, men foreløpig tenker han ikke å benytte seg av tilbudet.

– Det er veldig hyggelig, og jeg takker for det, men jeg tror jeg har fått meg en god lærepenge. Nå kjenner jeg de mest elementære reglene, og det kan bli litt hektisk å få tid til dommerkurs midt i valgkampen, sier Solvang.

Skal vurdere «rævkrok»

Valgkampen er langt fra over, og Fredrik Solvang har flere debatter i vente. Han er imidlertid usikker på om stein, saks, papir vil bli videreført.

– Jeg skal nøye vurdere om vi skal videreføre denne metoden. Men egentlig håper jeg at jeg slipper å bruke tid på å instruere politikere i stein, saks, papir.

Tirsdag la debattlederen ut et innlegg på Instagram, der han beklaget å ha stilt med slette forberedelser til stein, saks, papir. I kommentarfeltet nevnes flere alternativer til neste anledning, blant annet såkalt «rævkrok».

– Kunne det vært aktuelt å teste ut neste gang?

– Det skal vi vurdere veldig sterkt. Vi må bare sørge for at det blir en rettferdig konkurranse, så jeg er litt usikker på om rævkrok egner seg, svarer Solvang.

Rant inn med reaksjoner

På Twitter rant det også inn med reaksjoner på partiledernes innsats.

«Jeg vil ikke ha en statsminister som ikke kan stein, saks, papir», skriver Fredrik Methi.

«Hvordan kan disse lede landet når de ikke klarer å gjennomføre stein, saks, papir på redelig vis?», spør René Aasnæs.

«Synes jeg ser Angela Merkel gjøre stein, saks, papir», skriver tidligere fotballspiller Jan Aage Fjørtoft.