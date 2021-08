Sjokkert da de åpnet avisen: – Fikk makspuls av å lese

GOD KVELD NORGE (TV 2): Influenserparet Andrea Sveinsdottir og Morten Dalhaug frykter at en norsk lokalavis kan dytte skeiv ungdom lengre inn i skapet. Avisen avfeier kritikken.

Det som skulle være en rolig lørdagsmorgen med lokalavisen i hånden, ble raskt til en alvorlig diskusjon for samboerparet Morten Dalhaug og Andrea Sveinsdottir.

En halvside i lørdagsutgaven av lokalavisen Lindesnes avis er viet til en annonse paret reagerte kraftig på. Det er «Stiftelsen MorFarBarn» som på betalt annonseplass utfordret Pride-feiringen og satte spørsmålstegn ved flere aspekter av den. Stiftelsen betegner feiringen som en ideologi.

REAGERER: Denne annonsen får Dalhaug til å si opp abonnementet på Lindesnes avis. Foto: skjermdump

– Det var overskriften som først fikk oppmerksomheten min. Det er ren propaganda mot Pride. Ren kritikk, sier Dalhaug til God kveld Norge.

Overskriften lyder: «Skeptisk til PRIDE?».

Mener avisa har ansvar

Forloveden Sveinsdottir reagerer på at avisen trykker det som en annonse, og ikke som en kronikk eller et leserinnlegg.

– Det hadde vært noe helt annet, men de tjener penger på en organisasjon som potensielt kan skade livet til både unge og eldre som allerede sliter med å være den de er, sier hun.

Sveinsdottir sammenligner det med en annonse på sine egne plattformer.

– Hvordan tror dere det hadde utviklet seg om jeg som influenser hadde postet en slik annonse? Lindesnes avis og alle andre aviser burde møte ansvaret de har for hvilke annonser de velger å trykke.

Lindesnes avis svarer nederst i artikkelen.

I annonsen står det blant annet:

«Pride-ideologien bidrar aktivt til å presse voksnes problemstillinger angående kjønn, seksualitet og samliv ned i barnehager og skoler. For tusenvis av barn og unge kan resultatet bli forvirring, usikkerhet og problemer knyttet til eget kjønn, seksualitet, selvbilde og kjønnsidentitet».

Stiftelsen poengterer i annonsen at stadig flere unge, spesielt jenter, ønsker å skifte kjønn, og mener at dette kan føre til sterilitet og livsvarige bivirkninger.

– Er det ikke lov å kritisere Pride?

– Ikke på denne måten. De skriver om hva som er naturlig og ikke naturlig. Det er lov å være skeptisk til arrangementer og lignende, men måten dette ble skrevet på er helt feil, mener Dalhaug.

REALITY: Morten og Andrea vant den første norske sesongen av realityserien Love Island. Foto: Vidar Ruud

Vil bidra til større bredde

Øivind Benestad fra «Stiftelsen MorFarBar», som står bak annonsen, mener Pride-aktivister må tåle å bli motsagt.

– Vi ønsker å informere om ukjente og problematiske sider ved Pride-ideologien, og å bidra til større bredde i debatten om kjønn, seksualitet og barn, sier han.

Benestad forteller at i helgen stod annonsen også på trykk i Fædrelandsvennen og Agderposten, og han er ikke imponert over kritikken fra influenserparet, eller andre som kritiserer dem.

– Vi opplever at de bruker hersketeknikker og totalitære metoder for å bringe oss til taushet. Som alle andre må Pride-aktivister tåle å bli motsagt, sier Benestad.

Sveinsdottir kjenner seg ikke igjen i Benestads påstander om hersketeknikk og totalitære metoder.

– Det eneste jeg har gjort er å dele en story hvor jeg mener Lindesnes avis burde skamme seg. Avisen tjener penger på en annonse som forteller andre at den de er er feil, sier hun.

Foreningen FRI reagerer

FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, nevnes hyppig i annonsen, og får flere påstander rettet mot seg. God kveld Norge har kontaktet leder i FRI, Inge Alexander Gjestvang, som viser til et intervju han gjorde med Journalisten i mars. Da hadde tilsvarende annonse stått på trykk i blant annet VG og Aftenposten.

Gjestvang opplever at «MorFarBarn» betaler for å omgå redaksjonell kontroll.

– Budskapet i annonsen er argumenter og synspunkter vi som organisasjon møter hver dag og er godt vant til å møte, men når vi ser denne nye formen og rekkevidden det åpenbart har - spør vi oss om dette er i ferd med å bli en ny metode for å føre debatt i norske medier, sa Gjestvang.

Han lurer videre på om FRI blir henvist til annonseavdelingen dersom de ønsker å komme med tilsvar på det han mener er absolutte påstander.

– Hva ville redaksjonene gjort hvis noen ville rykke inn en halvsides annonse og for eksempel erklære at innvandring er et samfunnseksperiment? Hvor går grensen for hvem som får ytre hva på annonseplass, spør FRI-lederen.

– Mange på bygda sliter

Morten Dalhaug frykter slike annonser i verste fall kan gjøre usikker ungdom enda mer usikre.

– Konservative, særlig på sørlandet, får vann på mølla nå. De som føler at de ikke kan være seg selv blir dyttet ennå lengre inn i skapet. Det er mange på bygda som sliter med å komme ut, forteller Dalhaug, som selv er fra Lindesnes.

– Jeg har vokst opp på Lindesnes, og Pride er nytt her. Men nå føler jeg at vi tar ett skritt frem og to tilbake, sier han.

Han legger til at han har null forståelse for hvorfor avisen velger å trykke annonsen.

– Jeg fikk rett og slett makspuls av å lese det.

Benestad i «Stiftelsen MorFarBarn» ser ikke at denne annonsen kan føre noe negativt med seg.

– Tror dere annonser som dette kan dytte usikker ungdom lengre inn i skapet?

– Nei. Pride-agendaen blir heiet fram i barnehager, skoler, kommunestyrer, NRK og i hele ungdomskulturen. Våre utspill forandrer ikke på dette. Vi forsøker bare å skape litt balanse og gi ny kunnskap i et samfunn som blir stadig mer ensrettet når det gjelder denne tematikken, sier Benestad.

Dalhaug mener at Lindesnes avis velger penger fremfor å hjelpe ungdom som sliter med å komme ut.

Lindesnes avis viser til ytringsfriheten

God kveld Norge har stilt Lindesnes avis en rekke spørsmål over mail, blant annet om hvor vidt slike meninger burde bli publisert som annonse, og hvor grensen går. De har også blitt fremlagt kritikken fra Sveinsdottir og Dalhaug.

Ansvarlig redaktør Petter Emil Wikøren har ikke svart på spørsmålene, men skriver dette i en mail:

– Ytringsfriheten står heldigvis sterkt her i landet og i Lindesnes skal det være stort rom for ulike synspunkter så sant de holder seg innenfor norsk lov. Norske medier har en særskilt oppgave om å ivareta ytringsfriheten, selv om det betyr at også kontroversielle meninger og synspunkter vil komme på trykk.

Dette sier Norsk Redaktørforening

Som nevnt er det ikke første gang det stormer rundt en annonse fra denne stiftelsen. For rundt ett år siden opplevde Østlands-Posten samme kritikk, og da skrev generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, et debattinnlegg i nevnte avis.

Han skrev at «Stilftelsen MorFarBarn» holdt seg godt innenfor ytringsfriheten, men erkjente samtidig utfordringen knyttet til presseetikk og annonser:

«En rekke punkter i Vær varsom-plakaten kan være aktuelle i forbindelse med annonser, for eksempel retten til samtidig imøtegåelse. Samtidig har Pressens Faglige Utvalg også sagt at «det må være større presseetisk takhøyde på annonseplass enn på redaksjonell plass. Slik utvalget ser det, må et eventuelt presseetisk brudd framstå som åpenbart».

I hans syn var det helt åpenbart at annonsen er godt innenfor de presseetiske rammene.