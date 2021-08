Taliban med pressekonferanse i Kabul: – Afghanistan er frigjort

Ikke siden Taliban overtok Kabul på søndag har man hørt noe fra Taliban, gruppen som nå styrer landet. Afghans sivilbevolkning lever i usikkerhet, mens det internasjonale samfunnet fordømmer måten afghanske myndigheter kollapset under presset fra opprørsgruppa.

Tirsdag ettermiddag talte Zabiulla Mujahid til et omfattende pressekorps fra myndighetenes gamle mediabygning i hovedstaden.

– Afghanistan er frigjort. Vi vil ikke søke hevn, innleder talsperson Mujahid, som erklærer Afghanistan som en «islamsk stat under sharialov».

– Alle er tilgitt, legger Mujahid til.

Han ber Kabuls innbyggere om å ikke blande seg inn i den pågående maktoverføringen, for å sikre om at denne skjer så raskt og smidig så mulig.

Soldater fra Taliban har tatt over Kabul, og står utplassert ved flere kontrollposter i byen. Foto: Reuters

– Nå er vår fremste prioritet å opprettholde lov og orden i Kabul. Siden vi har tatt over Kabul har vi hatt noen problemer med lov og orden. Enkelte kriminelle forsøker å skape problemer, sier Mujahid.

Han understreker også at Afghanistan ikke vil brukes til å huse terrororganisasjoner eller planlegge angrep i fremtiden.

Snakket om kvinnerettigheter

Tidligere tirsdag lovet Taliban «amnesti» til alle Afghanistans innbyggere, og oppfordret afghanske kvinner til å delta i den nye regjeringen. Dette er trolig et forsøk på å roe en svært anspent befolkning, dagen etter at tusenvis av afghanere stormet flyplassen i et desperat fluktforsøk.

Særlig kvinners rettigheter har vært et stort spørsmål den siste tiden, og mange frykter at rettighetene som har blitt bygget opp de siste 20 årene vil rives vekk så snart Taliban etablerer sin nye regjering.

Kvinner og barn forsøkte desperat å komme seg til flyplassen i Kabul mandag. Foto: Reuters

– Kvinners rettigheter er viktig. Kvinner har alle rettighetene islam gir dem. Kvinner kan jobbe, de kan gå på skole, de kan jobbe ved skoler. Vi forsikrer verden om at vi ikke vil slå ned på kvinner, sier Mujahid.

En vestlig journalist spør deretter Mujahid om han kan forsikre om at kvinners rettigheter vil beskyttes.

– Jeg har allerede sagt at kvinner vil få jobbe i tråd med koranen. Vi respekterer kvinner, de vil få alle rettigheter islam tillater dem, svarer Mujahid.

Han måtte også svare på hva som vil skje med afghanere som har arbeidet for USA og de andre allierte styrkene de siste 20 årene:

– Vi forsikrer at vi vil ivareta sikkerheten til alle som har jobbet med USA og de allierte styrkene, enten det er som tolk eller andre oppgaver. Ettersom de er dyktige folk ønsker vi ikke at de skal forlate landet, men at de blir her og bidrar til å gjenoppbygge landet.

Leder har landet

Samtidig som pressekonferansen pågår, melder nyhetsbyrået AFP at Talibans medgrunnlegger Mullah Baradar har landet i Kabul. Baradar leder Talibans politiske avdeling, og er nå i hovedstaden sammen med en større delegasjon fra opprørsgruppen. Baradar er ventet å lede den islamske regjeringen og bli landets neste president, selv om Mujahid ikke ville bekrefte dette under pressekonferansen:

Talibans medgrunnleger Mullah Baradar har landet i Kabul. Foto: Reuters

– Vi arbeider fremdeles med sammensetningen av regjeringen, og vil forhåpentligvis være i mål snart.