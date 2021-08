Skiforbundet vil kvitte seg med hoppsjefen – men Stöckl og hoppfamilien slår ring rundt Bråthen

Mandag troppet nemlig landslagstrener Alexander Stöckl personlig opp med et brev på kontoret til Skiforbundets generalsekretær, Ingvild Bretten Berg.

I det oppsiktsvekkende brevet krever Stöckl, samtlige ansatte i Skiforbundets hoppavdeling, og utøvernes representanter at Bretten Berg skriver under på en ny avtale med sportssjef Clas Brede Bråthen.

Noe hun så langt har nektet å gjøre.

Etter det TV 2 erfarer bunner dette blant annet i en personkonflikt mellom Bråthen, Ingvild Bretten Berg og skipresident Erik Røste.

Dette er brevet som er sendt til generalsekretæren. Foto: TV 2

Brevet er undertegnet av de fleste i hoppmiljøet. Foto: TV 2

– Vi er fornøyde

I den sammensveisede hoppfamilien i Norge har man ingen forståelse for denne konflikten. Derfor ber de nå ledelsen i Skiforbundet offentlig å snu i saken mot hoppsjefen.

Alexander Stöckl. Foto: Lise Åserud

– Vi har ikke fått noen begrunnelse på hvorfor de ikke vil signere en ny avtale med han. De omtaler det som en personalsak overfor oss. Og vi får ikke noe informasjon om det. Vi kan nok respektere det, men det er rart for oss. For vi er veldig fornøyd med Clas Brede Bråthen, sier Stöckl til TV 2.

Og utdyper hvorfor han går offentlig ut med støtte til sin egen sjef i det som ser ut som en uløselig personkonflikt.

– Clas Brede (Bråthen) er den som har bygd verdien av norsk hoppsport de siste 20 årene. Han er den lengst sittende sportssjefen i hopp internasjonalt. Han har skapt utrolige resultater, og er en fantastisk leder. Vi har et fantastisk klima og en god kultur, med gode verdier, respekt, ydmykhet og glede. Dette har han vært med å skape fra starten, sier Stöckl.

Generalsekretær i Skiforbundet Ingvild Bretten Berg og skipresident Erik Røste. Foto: Annika Byrde

– Enige om ikke å forlenge

Ledelsen i forbundet bekrefter at de har mottatt kravet fra Stöckl og de ansatte i hoppavdelingen.

– Jeg kan bekrefte at jeg har mottatt et brev fra Alexander Stöckl og hopp. Hoppkomitéen, skipresidenten, og generalsekretæren står samlet og er enige om at sportssjef Bråthen ikke tilbys ny kontrakt når den nåværende utløper etter april 2022. Vi ønsker ikke å kommentere noe utover dette, skriver Ingvild Berg til TV 2 i en SMS.

Berg vil ikke stille til intervju med TV 2 om saken.

Alexander Stöckl håper likevel at at de nå går ut og gjør denne konflikten kjent, kan bidra til at ledelsen snur i saken.

– Du legger din prestisje og integritet i å redde din egen sjef?

– Ja, det er min følelse nå. Man har prøvd alt. Hoppkomitéen har hatt mange møter med ledelsen i Skiforbundet om at vi ønsker å ha Clas Brede som sportssjef. Men det har stoppet der, sier Stöckl som sier han har kjent på følelser som sinne, forbannelse, og skuffelse den siste tiden.

– Jeg er kanskje mest skuffa over at det ikke sees i et større perspektiv hvordan dette kan påvirke hoppsporten i Norge negativt, men også Skiforbundet i sin helhet.

Signerte avtale – har snudd

I Skiforbundet er vanlig prosedyre at hver enkelt gren bestemmer hvem som skal ansettes i de ulike jobbene. Hoppkomitéen innstiller og signerer alle avtaler i hopp.

Dette omtales i internt i Skiforbundet som delegasjonsrett. Selv om alle avtaler skal signeres av generalsekretæren, har det stort sett blitt sett på som en formalitet.

Men ikke i bråket rundt Clas Brede Bråthen.

I juni signerte hoppkomitéen en ny avtale med Clas Brede Bråthen. Denne avtalen er også signert av Bråthen. Avtalen stoppet likevel på bordet til generalsekretæren den gangen.

I sin kommentar til TV 2 i kveld hevder Bretten Berg at hoppkomitéen har snudd siden avtalen ble signert i juni og ikke lenger ønsker Bråthen som sjef.

Etter det TV 2 erfarer har dette vært ukjent for både Bråthen og resten av ledelsen i hopp inntil nylig.

Stöckl stusser på at det ligger en personkonflikt bak avgjørelsen til toppledelsen. Fordi Bråthen internt i hoppfamilien har hatt en høy stjerne. Spesielt blant trenere, ledere, og utøvere. Og han påpeker at hoppkomitéen gjennom hele våren har jobbet hardt for å få til en ny avtale med sportssjefen.

Stöckl kan avsløre at Bråthen også har scoret høyt på interne undersøkelser.

– Skiforbundet har kjørt en medarbeiderundersøkelse i forbindelse med covid 19-situasjonen som gikk ut i fjor høst, forteller han.

– Vi fikk se resultatet både for vår egen avdeling i hopp, og overordnet for Skiforbundet. Grenresultatet er veldig, veldig bra for hopp. Der er vi over snittet i de fleste spørsmål, spesielt hva som angår ledelse, kultur, og arbeidsmiljø.

– Så der har Bråthen scoret høyt?

– Ja

– Så dette er ikke bare din mening?

– Nei. Det er bare å se på dette brevet her, så ser du hva folk mener, sier Stöckl og peker på brevet han leverte til Bretten Berg.

– Så det har ikke vært vanskelig å få trenere og utøvere til å signere?

– Nei, absolutt ikke.

Vil ikke kommentere

Clas Brede Bråthen selv er informert om at TV 2 har fått tilgang til brevet fra Stöckl og de andre ansatte i hoppavdelingen, men ønsker ikke å kommentere saken.

Han ønsker heller ikke å utdype hva personkonflikten med ledelsen i forbundet bunner i.

Stöckl sier at han lenge har holdt utøverne utenfor den pågående konflikten. Men valgte på siste samling å informere om saken.

– Jeg har prøvd å holde saken unna dem fordi vi er midt i forberedelsene til en OL-sesong. Men da jeg forklarte saken til dem så var de helt enige at de ønsker å ha Clas Brede (Bråthen) som leder de også.

– Hvilke konsekvenser kan dette bråket få sportslig hvis man ikke blir enige?

– Det er vanskelig å si, men vi skal i alle fall prøve vårt beste å få utøverne til å fokusere på det som er det viktigste. Og det er egen utvikling, og egen prestasjon. Men for oss som er rundt er det krevende ikke å vite ting rundt vår egen framtid, sier Stöckl.

– Mitt håp er at konflikten løses mellom de som står i konflikt gjennom samtaler én til én. Og jeg håper at vi i felleskapet kan se at saken står øverst, over det personlige og det som er utfordringen her.

– Clas Brede Bråthen er viden kjent for sitt engasjement, og til dels høylytt stil for det han brenner for. Kan du forstå at noen har følt seg tråkket på?

– Jo, jeg kan forstå at noen føler seg tråkket på. Men det går aldri på egen agenda. Det går alltid på sak. Og så lenge det går på sak så kan man ikke føle seg tråkket på personlig. Det er min oppfatning.

– Så her bør man utvise litt raushet mener du?

– Ja, for jeg har sett at det er noe som står skrevet på en veldig stor tavle inne på Skiforbundet, avslutter Stöckl.