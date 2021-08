Vant Grand Tour-etappe ett år etter han havnet i koma: – En helt utrolig historie

Onsdag: Se 5. etappe av Vuelta a España kl. 14.50 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Etter krasjet var den lang vei tilbake. Jeg er glad for å være her, sier nederlenderen i seiersintervjuet.

I august i fjor ble Jakobsen presset inn i gjerdet under en spurt i Polen rundt. 24-åringen ble lagt i kunstig koma med omfattende skader. Han fikk blant annet påvist brudd på hodeskallen.

Utrolig nok er han tilbake som en spurter i toppklassen ett år senere. I juli vant han to etapper av Tour de Wallonie. Tirsdag vant han sin første etappe i et Grand Tour-ritt etter den rystende velten.

Jakobsen tok hjulet til Arnaud Démare, utnyttet dragsuget til å snike seg forbi og vant den fjerde etappen av Vuelta a España.

– En helt utrolig historie. For et comeback, sa TV 2s ekspert Mads Kaggestad fra kommentatorboksen.

RASK: Fabio Jakobsen idet han skjønte at seieren var hans. Se den sterke spurten i videovinduet øverst. Foto: Ander Gillenea

Etappevinneren slår fast at det har krevd mye arbeid å komme tilbake. Han takker apparatet rundt seg.

– Dette er også deres seier. Jeg snakker om alt fra legene og kirurgene i Polen til min andre familie, dem på laget. Og alle i mellom. Det er også deres seier. Og min families seier. Det er derfor jeg er her, sier Deceuninck-Quick Step-rytteren.

VINNER: Fabio Jakobsen med beviset på at han vant den fjerde etappen av årets Vuelta. Foto: Ander Gillenea

Utfallet av etappen medførte ingen endringer i sammendraget. Estlenderen Rein Taaramäe, som imponerte med en sterk etappeseier mandag, beholder den røde ledertrøya til tross for at han veltet to kilometer før mål.

Han har 25 sekunder til gode på Kenny Ellisonde og ytterligere fem sekunder til den slovenske stjernen Primoz Roglic.

