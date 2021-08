Bakenga forbløffet japanerne med uvanlig forespørsel

– Et sjokk for dem at jeg gidder å gjøre det.

Fransk, swahili, tysk, nederlandsk, norsk og engelsk.

Det er de seks språkene Mushaga Bakenga allerede behersker, og nå er han i ferd med å lære seg sitt sjuende.

– Sumimasen, sier 29-åringen idet han skubber borti personlig trener og tidligere lagkamerat Fredrik Nordkvelle, før han bukker dypt.

– Det er det mest fascinerende ordet på japansk, og betyr unnskyld. Hvis jeg slår en feilpasning: Sumimasen! Det er et ord jeg bare må få inn med en gang, sammen med bukkingen. Så er vi der, sier Bakenga og ler godt.

All in på japansk

Søndag satte han seg på flyet til Japan for å slutte seg til sin nye klubb Tokushima Vortis. Men før den tid må han gjennomføre to uker på karantenehotell i Tokyo.

PÅ PLASS I JAPAN: Mushaga Bakenga dro søndag kveld til Japan. Foto: Sigve Kvamme

– Det blir sammen med andre utenlandske spillere som kommer til Japan, for eksempel Bojan Krkic (tidligere Barcelona og Stoke). Heldigvis har de lagt til rette så vi får trent fotball en time om dagen, i tillegg til et styrkerom. Og så ble jeg spurt om jeg ville ha europeisk eller japansk mat på hotellet. Jeg tenkte det bare var å gå all in, så det blir japansk mat fra start, sier Bakenga.

All in er i det hele tatt gjennomgangsmelodien for 29-åringen i tida framover. Bakenga sier klubben gjorde store øyne da de skjønte at han mente alvor med forespørselen om japansklærer.

– Jeg har sagt fra til klubben, og de ble veldig glade. Men det var et sjokk for dem, da, at jeg faktisk gidder å gjøre det. Men hvorfor ikke, tenker jeg, sier han, og kommer med et ambisiøst løfte:

– Innen kontrakten min går ut (januar 2023) skal jeg gjøre et intervju på japansk.

– På japansk TV?

– Ja, det sier jeg her og nå. Ha-ha! Jeg har hatt veldig lett for å lære meg språk, men jeg merker nå at japansk er tøft. Her om dagen brukte jeg 2,5 timer på å lære meg en del setninger som jeg tenkte å imponere med. Så våknet jeg i dag og husker ingenting annet en sumimasen. Det blir ikke som tysken, som jeg brukte tre måneder på. Dette blir et langtidsprosjekt, men det kommer, garanterer han.

Grundig research

Selv om det først og fremst er egenskapene som fotballspillere Tokushima har latt seg overbevise av, har de definitivt også gjort sin research på mennesket Mushaga Bakenga. Første gang han snakket med klubben ble han overrumplet av hvor mye de faktisk visste.

–De visste alt om meg. Alt. De hadde sett alle minuttene mine fra de siste to årene, de visste hva slags type jeg var, de hadde studert kroppsspråket mitt og hvordan jeg snakket med andre på banen. De hadde lest alle intervjuer som var publisert. Det var ikke bare spilleren, de ville ha mennesket også. Det imponerte meg. Wow, OK, tenkte jeg.

PROFIL: Bakenga har blitt en yndling i Skien, både for målene sine, men også for personligheten. Her etter en kamp mot Tromsø i juni. Foto: Trond Reidar Teigen

– En av representantene fra klubben satt og der og fortalte hva de visste, og skulle jeg si om det var riktig eller feil. «Hva er det som skjer?», tenkte jeg. Jeg måtte snakke med agenten min (Imad El Hammichi), for å sjekke om han hadde forberedt dem. Men det avkreftet han. Det var helt ekstremt. Det inntrykket jeg fikk etter det møtet gjorde at alle andre muligheter måtte vike. Dette var plassen jeg ville reise til.

– Hva mente de om kroppsspråket ditt?

– De likte det! Det var trøkk når det skulle være trøkk, og så var det alltid et smil på lur, sier Bakenga.

Avskrevet

Siden Torgeir Børven ble solgt til Rosenborg i fjor, og Bakenga rykket opp som førstespiss i Odd, har han vært blant Eliteseriens beste spillere.

26 mål på 29 kamper fra start er den imponerende fasiten for en spiller som følte seg avskrevet så sent som i fjor.

– Jeg har skjønt i etterkant at jeg var veldig avskrevet. Det var nesten sjokkerende for folk bare jeg scoret mål og spilte 90 minutter.

– Hvordan merket du det?

– Plutselig fikk jeg overskrifter bare jeg hadde scoret et mål. Det ble veeeeldig mye skryt, he-he. Det ble litt sånn «se på Mush, han gjør det jo bra!». Men jeg tenkte «selvfølgelig gjør jeg det». Ikke for å høres cocky ut, men jeg tenkte at jeg var en god fotballspiller. Men jeg kan skjønne at folk tvilte, jeg har vært mye skadet. Det er en grunn til at det har gått trått, for jeg har ikke fått spilt så mye som jeg ville, sier Bakenga.

Han har hele 62 aldersbestemte landskamper for Norge, men kun én A-landskamp. Den var i tillegg med sterkt b-preg: et 0-3-tap mot Polen i en januarkamp i De Forente Arabiske Emirater.

Nå har han et ganske realistisk bilde på hva som er mulig å oppnå med flagget på brystet.

– Hvis jeg fortsetter utviklingen min, og Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Joshua King bestemmer seg for å legge opp, så tror jeg det er muligheter!

ÉN A-LANDSKAMP: Bakenga fikk sin eneste A-landskamp i 2014, i et 0-3-tap mot Polen i Abu Dhabi. Foto: Berit Roald / NTB Foto: Berit Roald

Bommet grovt

29-åringen sier lattermildt at han klandrer foreldrene for å ha utstyrt ham med dårlige akillessener, som han har røket både på venstre og høyre bein. Det var etter den siste akillesskaden i 2018 at han trengte et ambisiøst mål å sikte mot i opptreningen.

– Enten måtte jeg legge opp, ellers måtte jeg ha et mål å jobbe mot. Jeg var veldig nær å gjøre det første, men etter samtaler med familien, onkelen min og bestekompisene mine, tenkte jeg at jeg skulle gi det en sjanse. Men da ville jeg ikke bare spille av og til, som jeg hadde gjort årene i forveien. Så da begynte jobben. Det har vært ekstremt mye jobb, men korona kom veldig beleilig for min del. Da fikk jeg virkelig lagt inn skikkelig med trening uten å måtte pushe på med fotball. Ganske ofte kjørte jeg tre økter om dagen. Jeg fikk med meg noen kompiser som pushet meg, det var bakkeløp, det ble laget en kjellergym hvor vi trente og så videre. Det var en helt utrolig periode hvor jeg virkelig pushet på og fikk kroppen på plass.

– Betyr det at du ikke levde skikkelig som en toppidrettsutøver tidligere?

– Jeg har alltid vært en toppidrettsutøver, og alltid vært nøye på ting. Det eneste jeg ikke har vært nøye på er skadeforebygging. Det er der jeg har feilet hele veien. Hvis jeg har slitt med en skade, så har jeg stanset med den forebyggende biten med en gang jeg har begynt å spille igjen. For da tenker man at det ikke trengs. Det er der jeg har bommet grovest, sier Bakenga.

Trenger målscorer

Den tabben tenker han ikke gjenta i Japan, der Tokushima Vortis kjemper for å overleve i den øverste divisjonen.

Når 25 av 38 serierunder er spilt ligger klubben som nummer 16 av 20 på tabellen.

20 mål på 25 kamper vitner også om at Bakenga ikke akkurat hopper etter Wirkola der framme i angrepet.

– Jeg får en spansk trener som står for en veldig spillende filosofi. Tokushima har veldig mye ballbesittelse, men problemet er at de ikke har scoret så mye mål. De trenger noen til å sette ballen i mål der framme, og det håper jeg å hjelpe dem med, sier han.

Bakenga røper at han også hadde tilbud fra Tyrkia, Serbia, Kypros, Qatar, Saudi-Arabia, Sverige, Danmark og Tyskland, men at det var Japan som fristet mest.

– Jeg snakket med mye folk, og mange nevnte hvor bra Japan var. Det dukket opp hele tida. «Japan er kult, Japan er kult». Etter siste akillesskade hadde jeg bestemt meg for at jeg ønsket et ordentlig eventyr, og Japan fortsatte å dukke opp. Så da ville jeg til Japan.

– Var det uaktuelt å dra til land som Qatar og Saudi-Arabia?

– Det var mye som spilte inn på avgjørelsen min, mye tanker, men jeg vil ikke gå i detaljer. Men alle valgene jeg tar er godt gjennomtenkt. Og det var et gjennomtenkt valg at jeg ikke dro dit, sier han.

Samtidig kommer han til å savne Odd og Telemark, der han har fått restartet karrieren og fått minner han aldri vil glemme.

– Hva vil du savne mest?

– Menneskene. Jeg kommer til å savne lagkameratene ekstremt mye, og folkene i og rundt klubben. Kjærligheten jeg har følt fra første dag har vært fantastisk. Jeg må bli god nok til at jeg får komme tilbake dit en dag. Odd er klubben i mitt hjerte nå. Nyforelskelsen er der ennå, sier Bakenga.