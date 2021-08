De har drømmer akkurat som oss norske jenter

Som en jente i det norske samfunnet gjør det vondt. Det gjør vondt å se rettighetene til andre jenter og kvinner bli fratatt i Afghanistan, bare over natten.

Det gjør vondt å vite at mange av jentene med mål og drømmer for fremtiden, ikke får muligheten til å oppfylle dem – og det gjør vondt å sitte trygt hjemme i Norge, mens jeg vet at andre jenter i Afghanistan mister sin frihet.

Jeg begynte på skolen igjen denne uken. Det var en selvfølge for meg at jeg skulle tilbake på skolen for å fortsette å lære, slik at jeg kan komme inn på studiene jeg ønsker og utdanne meg.

Arina Aamir Foto: Plan International

Denne selvfølgen finnes ikke hos afghanske jenter. I hvert fall ikke nå som Taliban får mer makt.

De må kjempe en kamp hver eneste dag for å kunne gå til skolen og komme hjem fra skolen.

Taliban tar over

Noen mister til og med sitt liv i denne kampen fordi terroristene angriper skolene deres bare fordi jentene ønsker å skape en fremtid for seg selv.

Allerede har afghanske jenter ofret alt i kampen mot terroristene. De har ikke bare mistet liv, men også sin trygghet, sin frihet, sine rettigheter og sin fremtid.

Når de så lenge har ofret så mye så skulle jeg ønske de fikk den tryggheten de fortjente nå. At deres rettigheter var ivaretatt og at deres frihet ble satt først. Det sårer at jeg ikke kan gjøre noe, når jeg så inderlig vil. Taliban har tatt over makten i Afghanistan . Det skremmer meg.

Frie liv

Jeg tenker på Aisha som drømmer om å bli lege for å redde andres liv. Nå står hennes eget liv og fremtid på spill.

Jeg tenker på Fatima som drømmer om å bli advokat, for å bekjempe urett, og sikre rettferdighet. Nå er det hennes egne rettigheter som står i fare for å bli ofret.

Jeg tenker på alle de jentene som har mål og drømmer for sin fremtid. Som drømmer om å bli noe, som drømmer om å gjøre noe, og som kunne bidratt til forandring. Hjertet mitt går til alle de jentene som ønsker å leve frie liv med muligheten til å kle seg slik de vil, lære det de vil, si det de vil, og ikke minst gå ut når de vil.

Ikke at de må være avhengig av en mann resten av sitt liv, men at de får muligheten til å forsørge seg selv. Gjøre noe for seg selv, og ikke bare være i skyggen av en mann resten av sitt liv.

Isolerte liv

Det er kanskje lett å glemme at disse jentene har drømmer på lik linje med norske jenter, og at de også har en iboende rett på å få leve et trygt og fritt liv med rom for å realisere de drømmene.

Dessverre ender ofte deres drømmer opp med å bare forbli drømmer. Og når det har gått lang nok tid, forsvinner kanskje drømmene også.

Disse rettighetene vil Taliban ta fra dem. De vil ta fra unge jenter deres rett til å følge sine drømmer og oppnå sine mål.

Denne terroristorganisasjonen vil stenge jentene inne og tvinge dem til å leve isolerte liv.

Et liv hvor man er undertrykket mannen og et liv hvor ingen beslutning kan fattes selv.

Heve stemmen

Og er det noen som er tøffe nok til å stå opp mot terroristene, vet man konsekvensene. Malala Yousufzai er det viktigste eksemplet på det.

Men vi må likevel ikke miste håp. Vi må likevel ikke slutte å bruke vår makt til å bli stemmene til de jentene som mister sin. Til Aisha. Til Fatima, og til alle de jentene som trenger at vi står sammen for dem.

Vi trenger å stå opp for å sikre Aisha muligheten til å oppnå sine mål. For å sørge for at Fatima får den tryggheten hun fortjener, og for å sikre at alle afghanske jenter får de rettighetene de har krav på.

Vi må heve stemmen vår for de jentene som ikke blir hørt uansett hvor høyt de roper.

Vi må stå sammen med disse jentene for å vise at de ikke er alene i sin kamp for selvstendighet og bedre liv.

Det er det minste vi kan gjøre for dem som medmennesker som sitter trygt her i Norge. Vi kan ikke svikte dem!

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no