Ble et symbol på flere av Barcelonas problemer. Nå hylles dansken

Se Athletic Club - Barcelona på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play lørdag fra klokken 21:15.

- Jeg synes han er et eksempel på profesjonalitet. Han jobber alltid for laget og har forbedret spillet sitt. Så har han fart og er vanskelig å stoppe. Han hjelper oss på banen, og jeg er glad for at jeg har spillere som ham.

Dette svarte Barcelona-trener Ronald Koeman på spørsmål om danske Martin Braithwaites prestasjon i første serierunde mot Real Sociedad. 30-åringen herjet i 4-2-seieren over "La Real", og noterte seg for to mål og en målgivende pasning. Det er like mange mål som han hadde hele forrige sesong i ligaen.

Dansken ble kåret til "kampens konge" av LaLiga, og den tidvis utskjelte angrepsspilleren kom med en tydelig beskjed på Twitter etter seier i sesongpremieren.

Høydepunktene fra kampen kan du se i videovinduet øverst i saken.

Some people like to talk. I do my talking on the pitch ⚽️ pic.twitter.com/8n9VCdB87V — Martin Braithwaite (@MartinBraith) August 16, 2021

Tilfeldigheter

Braithwaite har fått en strålende start på sesongen, men oppholdet hans i den katalanske hovedstaden har ikke alltid gått på skinner. Det var mange Barcelona-supportere som klødde seg i hodet da katalanerne i februar i fjor punget ut i underkant av 200 millioner kroner for å hente dansken fra Leganés, som i dag spiller i Segunda.

Angrepsspilleren ble hentet inn som følge av langtidsskader på Ousmane Dembélé og Luis Suarez. Selv om overgangsvinduet var stengt, fikk Barcelona tillatelse til å hente inn dansken som en såkalt "nødsignering".

- Det var jo ganske spesielt å hente inn en slik spiller for den summen. Han kom inn i en kriserammet klubb, og ble for mange et symbol på noen av problemene i Barcelona, sier Jørgen Rørstad, talsperson for Barcelonas norske supporterklubb Blaugrana.

Fakta: Martin Braithwaite Født: Esbjerg, 5. juni 1991 (30 år) Tidligere klubber: Esbjerg (97 kamper, 19 mål), Toulouse (149, 40), Middlesbrough (40, 9), Bordeaux (14, 4), Leganés (48, 13), Barcelona (54, 10). 56 landskamper og 10 mål. Meritter: Cupmester med Esbjerg i 2012/13, Copa del Rey-mester med Barcelona i 2020/21.

Slått tilbake

Før kampen mot Real Sociedad, sto Braithwaite bokført med tre mål på 40 LaLiga-kamper i Barcelona-trøyen. Flere spanske medier har hevdet at 30-åringen er en av spillerne katalanerne ønsker å kvitte seg med, men dansken, som har tre år igjen av kontrakten, nekter å gi opp håpet om å bli en viktig spiller for Barcelona.

- Målet mitt er alltid å være en spiller som bidrar. Folk kjenner meg for min fart og løp, men jeg har mye mer i repertoaret mitt som jeg ennå ikke har vist verden, sier dansken i et intervju med Los Angeles Times.

Rørstad forteller til TV 2 at dansken er en spiller supporterne er blitt glad i.

- Han har aldri uttrykt en negativ mine når det gjelder spilletid og andre utfordringer. Hans begrensede kvaliteter som fotballspiller kompenseres ofte med hardt arbeid. Dette har nok supporterne lært å sette pris på.

Braithwaite feirer etter scoring mot Real Sociedad Foto: Joan Monfort

Forretningsmann

Braithwaite, som er født i Esbjerg og har gått gradene i den danske klubben, gjør det også godt utenfor fotballbanen. Nylig er det blitt laget en dokumentarserie om hans karriere.

I tillegg til det har han investert i eiendom sammen med sin onkel, har eget klesmerke med sin kone og eier restaurant i Barcelona.

- Jeg leser bøker om ledelse og finans. Jeg er en nerd i den forstand. Vi ser ofte at spillere sliter med å forberede seg på et liv etter karrieren. Det er lett å tro at det varer for evig, advarer dansken som er opptatt av å ha trygghet den dagen han legger opp.

Barcelona-supporter Rørstad håper Braithwaite blir værende i Barcelona, hvert fall ut inneværende sesong.

- Det er nok ikke en mann for framtiden, men i situasjonen klubben er i bør han settes pris på. Vi har sett at han har kvaliteter som kan være til god nytte for Barcelona, og samtidig skaper han ikke de store problemene på lønnsposten heller, sier supporteren.