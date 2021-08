Avslutter søk etter antatt omkommet

78-åringen dro ut på multetur i området Asllat-Pier-Várri onsdag 4. august, og ble meldt savnet dagen etter. Nå antar politiet at mannen er omkommet og avslutter søket.

Finnmark politidistrikt opplyser at det har vært søkt i over 30 kvadratkilometer terreng, og at de har hatt bistand fra politiet i Finland.

– Området er utfordrende å søke i, med tett vegetasjon og kupert terreng, opplyser fungerende stabssjef Stein Kristian Hansen.

Det har også vært søkt i elvene Iešjohka og Kárášjohka, uten at disse søkene har gitt nye spor etter den savnede mannen.

Det opplyses at politiet vil gå gjennom informasjonen som er samlet inn i løpet av aksjonen for å se om det er noe som bør undersøkes nærmere.