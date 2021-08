Sår tvil om Rotevatns klimatall

Klimaministeren mener klimautslippene har gått jevnt nedover de siste fem årene. Men dette er usikkert. For fra 2017 til 2018 var reduksjonen så liten at SSB kaller utviklingen flat. Rotevatn påstår også at utslippene fra veitrafikken har gått nedover hvert år. Men de steg med 2.6 prosent i 2018.

Klimaminister Sveinung Rotevatn fra Venstre har på inn- og utpust de siste ukene sagt at klimautslippene har gått jevnt nedover hvert år de siste fem årene. Men det har ikke vært en jevn nedgang fra år til år. Faktisk var nedgangen så liten fra 2017 til 2018 at Statistisk Sentralbyrå (SSB) kaller utviklingen flat. Seniorrådgiver i SSB Trude Melby Bothner sier at trenden her egentlig er flat.

– Det har vært en liten nedgang de siste fem år, men mellom 2017 og 2018 er den så liten at der er egentlig utviklingen flat, sier Bothner til TV2.

Feil om veitall

I et intervju med TV2 sier Rotevatn også at det har vært en jevn nedgang i utslippene også for veitrafikken i fem år på rad. Men heller ikke dette er riktig. Fra 2017 til 2018 økte utslippene fra veitrafikken med 2.6 prosent ifølge SSB.

– En av årsakene til at vi ikke hadde en generell nedgang i utslippene dette året skyldes blant annet at utslippene fra veitrafikken økte. Dette skyldes igjen at det var mindre innblanding av bio-drivstoff fra 2018, sier Bothner fra SSB.

Rotevatn hevder at det er regjeringens politikk som har medført en nedgang i klimautslippene på tilsammen 8 prosent fra 2016. Men en rekke andre faktorer har også spilt inn. Et vedtak fra 2003 om å fase ut HFK-gasser fikk virkning fra 2018 og brannen på Equinors anlegg i Hammerfest i 2020 førte til nedstengning av ett av de største utslippspunktene i Norge, noe som reduserte utslippene dette året.

Været har betydning

Også pandemien har påvirket utslippene. Denne medførte mindre reising, færre flyreiser og bilturer i 2020. SSB har ikke regnet ut hvor mye pandemien har redusert utslippene, men de påpeker at det alltid vil være tilfeldige svingninger. Men reisevirksomheten regner SSB med vil ta seg opp igjen i år. Også været har hatt innvirkning på utslippene.

– 2020 er det varmeste året som er målt i Norge og det har påvirket utslippene fra oppvarming, sier Bothner fra SSB.

- Du mener at det varme været har ført til mindre fyring og dermed lavere utslipp?

– Ja, det stemmer, sier Bothner.

I SV er de kritiske til Rotevatns bruk av statistikken. Lars Haltbrekken som er 1. kandidat for partiet i Sør Trøndelag, sier at årsaken til nedgangen i utslippene i veitrafikken de siste fem årene er innblanding av bio-drivstoff, en politikk som har medført lavere utslipp i Norge, men høyere utslipp der biodrivstoffet har blitt produsert.

– I den grad regjeringen har kutta utslipp har det vært fordi man har fylt palmeolje på norske biler. Det har ført til ødeleggelse av regnskogen og økte utslipp totalt sett, sier Haltbrekken.

Han viser også til at det har vært bred enighet om el-bil fordelene som ble innført lenge før Rotevatn ble klimaminister. Og at han ikke kan ta æren for denne politikken alene.

Tydelig trend

– El-bil satsinga har vært viktig og den har alle partier stått bak, og ble innført for mange år siden. Denne regjeringen har ikke kommet med noen ny klimapolitikk, mener Haltbrekken.

Men Rotevatn står fast på at det er regjeringens politikk som har ført til en jevn nedgang i utslippene fem år på rad.

– Utslippene i fjor har gått ned i alle sektorer, uavhengig av om man er rammet av pandemien eller ikke. De gikk ned i jordbruket, i industrien, i veitrafikken osv, så den trenden vi har hatt de fem siste årene med at utslippene har gåt ned og ned og ned er helt tydelig, sier han til TV2.