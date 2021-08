Jens Stoltenberg: – Situasjonen er ekstremt alvorlig og uforutsigbar

Nato-sjef Jens Stoltenberg erkjenner at det er mye å lære etter at 20 år med opptrening av sikkerhetsstyrker kollapset i løpet av elleve dager.

Situasjonen i Afghanistan er fremdeles kaotisk, og operasjonen har blitt kalt en fullstendig fiasko.

Nato har tirsdag holdt krisemøte om situasjonen.

– Situasjonen er ekstremt alvorlig og uforutsigbar. Taliban har tatt kontroll over mesteparten av landet. Jeg er svært trist av det jeg ser i Afghanistan, sier generalsekretær Stoltenberg etter krisemøtet.

Nå jobber Nato med å evakuere afghansk personell som har jobbet for Nato-landene.

Stoltenberg sier Nato-landene satt igjen med et vanskelig dilemma etter et militært engasjement som har spent over tre tiår: de kunne trekke seg ut og se Taliban gjenvinne kontrollen, eller de kunne eller bli værende og risikere nye angrep og et åpent kampoppdrag.

– Det var aldri hensikten å bli værende i Afghanistan for alltid, sier Stoltenberg.

Han erkjenner at ingen hadde trodd Taliban skulle ta kontrollen så fort som de gjorde.

– Det vi har sett de siste ukene var en militær og politisk kollaps i et tempo vi ikke forutså. Deler av de afghanske sikkerhetsstyrkene kjempet tappert. Men de var ute av stand til å beskytte landet, fordi den afghanske politiske ledelsen ikke oppnådde en fredelig løsning som det afghanske folk ønsket, sier Stoltenberg.

Elleve dagers offensiv

De allierte Nato-landenes plan var klar da de iverksatte uttrekkingen av de militære styrkene: de afghanske sikkerhetsstyrkene skulle fortsette å motta støtte og trening etter at uttrekkingen var gjennomført.

De skulle også motta lønn, og alliansen lovte å trene afghanske spesialsoldater i utlandet når NATO ikke lengre var til stede i Afghanistan.

Men i løpet av elleve hektiske dager erobret Taliban hele Afghanistan gjennom en svært effektiv lynoffensiv.

De om lag 300.000 sikkerhetsstyrkene overga seg eller skiftet side da Taliban var på fremmarsj.

Vestlige ledere har de siste dagene kunne konstatere at tross 20 år med trening, viste sikkerhetsstyrkene ingen form for kampvilje i møte med Taliban.

Står fullt og helt ved avgjørelsen

USA har hele veien ledet den allierte koalisjonen, og president Joe Biden sa på en pressekonferanse mandag at han står full bak avgjørelsen han tok i april om å trekke styrkene ut av Afghanistan.

– Vi dro til Afghanistan for 20 år siden, med klare mål: å ta de som angrep oss 11. september, og forsikre oss om at al-Quaida aldri kunne bruke Afghanistan som base for nye terroroperasjoner. Det har vi klart, hevdet Biden.

Han sa videre at hensikten med invasjonen aldri var å bygge en nasjon.

FNs sikkerhetsråd hadde hastemøte mandag, og lovte i en samlet uttalelse å ikke overlate det afghanske folket til seg selv.

« Vi bekrefter at vi står ved våre forpliktelser til Afghanistan, folket der og institusjonene i å fremme sikkerhet og opprettholde fremskrittene gjennom de siste 20 årene», skrev sikkerhetsrådet.