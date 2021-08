Sponsorer om Brann-skandalen: – Forventer at det blir tatt grep

Jan Erik Kjerpeseth, sjef for Branns hovedsponsor Sparebanken Vest, publiserte nylig et Facebook-innlegg der han skrev at Brann-nachspielet er «en sak som går på tvers av det vi alle står for».

Samtidig gjør Kjerpeseth det klart at banken har stått ved Branns side gjennom nedturer tidligere. «Vi har et langsiktig engasjement for Brann, byen Bergen og Vestlandet. Det ligger fast. Også når det er som mørkest», står det i innlegget banksjefen.

Til TV 2 oppgir flere av de øvrige sponsorene til Brann at de følger situasjonen i klubben tett og at de forventer en opprydningsprosess.

– Vi har vært tydelig på at vi ikke liker det som har skjedd, det er langt fra våre verdier og vi forventer at det blir tatt grep og ryddet opp i, sier kommunikasjonsdirektør i Telia Henning Lunde.

Han legger til at Telia har stor forståelse for at dette er en vanskelig sak som har utviklet seg hele tiden med ny informasjon.

– Vi gleder oss sammen med hele Bergen over seieren i siste serierunde over Sandefjord selv om det absolutt ikke endrer alvoret i saken, sier Lunde.

Skal i møte mot slutten av uken

Fjordkraft, en annen av Branns sponsorer, har løpende dialog med klubben.

Sponsorsjef Stian Madsen opplyser til TV 2 at de skal i møte med Brann mot slutten av uken.

– Det er en trist og alvorlig sak for Sportsklubben Brann og for alle berørte. Vi ønsker at klubben skal få ro til å håndtere denne saken på best mulig måte. Det er ikke sponsorene som er viktigst nå. Det er naturlig at vi får en redegjørelse av administrasjonen når situasjonen tillater det, sier Fjordkraft i en uttalelse til TV 2.

Rolf Barmen, far til Kristoffer Barmen, er administrerende direktør i Fjordkraft. Han er også tidligere styreleder i Brann.

Kristoffer Barmen er en av spillerne som har innrømmet at han deltok på nachspielet.

Verken Barmen eller keeper Mikkel Andersen var med i troppen mot Sandefjord på søndag.

De var heller ikke med på mandagens Brann-trening. Forklaringen fra Branns styreleder, Birger Grevstad, var at de er mentalt slitne.

Hovedtrener Eirik Horneland uttalte mandag at han ikke vet når han kan regne med at spillerne er klare.

– Den saken er flyttet opp til Vibeke og styret. Jeg er veldig usikker. Jeg har ikke noe informasjon rundt det i dag, så jeg er ikke den rette til å spørre om det, sa Horneland etter mandagens trening.

Styremøte tirsdag

Tirsdag formiddag satt Brann-styret i møter, der de blant annet fikk bistand fra Kluge-advokat Nina G. Sandnes, som er spesialist på arbeidsrett og avslutning av arbeidsforhold, ifølge Kluges hjemmeside.

– Jeg rådgir de i saken og prosessen er pågående. Jeg vet mye og mye jeg ikke kan si også er det fremdeles uavklarte ting som må avklares, sier advokaten til TV 2.

Kluge-advokat Nina G. Sandnes på vei fra Branns styremøte. Foto: Trine M. Næss /TV 2

Følger saken

Frydenbø forteller til TV 2 at de har hatt et kort møte med administrasjonen i Brann i går.

– Det var viktig for oss å få frem at vi i Frydenbø er her for å støtte der det er behov og at fokuset nå må ligge på å bygge opp igjen Bergens stolthet. Men først må det tas tak i ukulturen, som ikke er representativ for slik vi kjenner og det vi forventer fra Sportsklubben Brann, sier Silje Ulla-Zahl, kommunikasjonssjef.

Også boligbyggelaget BOB venter på hva ledelsen i Brann foretar seg i kjølvannet av den famøse festen på Brann stadion.

– Vi i BOB følger saken og ser svært alvorlig på det som er avdekket. Vi ønsker å gi administrasjonen og sportslig ledelse i Brann ro slik at de kan håndtere saken på best mulig måte, sier kommunikasjonssjef Kjetil Myhren-Berge.