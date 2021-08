Gravide Lani (38) jubler: Skal ta vaksine allerede i morgen

Onsdag endret Folkehelseinstituttet (FHI) sine vaksineråd. Nå anbefaler de alle gravide, etter tredje måned i svangerskapet, å ta vaksine mot covid-19.

I Stavanger jubler Lani Cantor Vatland (38) over nyheten.

Hun er gravid i uke 18, med sitt andre barn, og har vært svært usikker på om hun burde ta vaksinen eller ikke.

– Jeg har tenkt på det lenge og prøvd å registrere meg for å ta den, men det har ikke fungert før nå, sier Vatland.

Nå har 38-åringen fått innkalling til første dose.

Torsdag blir hun en av de første gravide som får vaksinen, etter at FHI endret sine råd.

Redsel og bekymring

Veien fram til første dose har vært preget av mye følelser og tanker.

– For det første har jeg vært så redd for å skulle bli syk og at vaksinen kunne skade babyen. Og for det andre så vil jeg gjerne ha besøk fra moren min når jeg har født og da må jeg være vaksinert, sier Lani som kommer fra USA, men har bodd 13 år i Norge

Lani har også slektninger som jobber på sykehus i USA , og hun har hørt om et overbelastet helsevesen under pandemien.

– Jeg har hørt mange skrekkhistorier fra USA og det har gjort meg bekymret. Samtidig er det jo lite smitte her i Stavanger. Og nå som jeg er i andre trimester, og det har gått litt tid, så tenker jeg det er på tide å bli vaksinert, sier 38-åringen.

Det har vært en følelsesmessig berg-og-dalbane for gravide Lani om hun skulle ta koronavaksinen eller ikke. Foto: Privat

– Frustrerende

Mens Norge har holdt tilbake har både USA, England og flere nordiske land anbefalt gravide å ta vaksinen.

– Det har vært frustrerende med så uklare råd fra norske helsemyndigheter. Nå er jo alt åpent og vi lever forholdsvis normalt, men for oss gravide har man ikke vært tydelig på hvordan vi skal forholde oss til vaksine for å beskytte oss og barna vi bærer på, sier Lani som har opplevd å få forskjellige svar fra ulikt helsepersonell.

– Jeg forstår godt at FHI ville være forsiktige siden det var få studier på gravide og vaksine, men hovedproblemet har vært at det har vært så uklare og forvirrende signaler fra myndighetene.

Internasjonale studier



Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet sier at internasjonale studier viser at koronavaksinen ikke gir uheldig påvirkning på svangerskapsforløpet for verken mor eller barn.

Derfor anbefaler FHI nå alle gravide i 2. og 3. trimester om å ta vaksine mot covid-19.

Samtidig viser studiene at gravide er noe mer utsatt for alvorlig forløp av koronasykdom enn ikke-gravide, noe som kan skyldes større belastning på hjerte og lunger i siste del av svangerskapet.

– Risikoen for den gravide tiltar utover i svangerskapet. Vi anbefaler derfor gravide kvinner som er i 2. og 3. trimester, vaksinasjon med mRNA-vaksine mot koronavirus. Gravide som tilhører en risikogruppe for covid-19, kan også vaksineres fra 1. trimester, sier Greve-Isdahl.

– Risikoen øker utover

Onsdagens nyhet fra FHI gjorde at Lanis skuldre ble betraktelig senket.

– Nå er jeg veldig lettet. Jeg tror det er riktig for Norge å anbefale gravide å ta vaksine hvis de selv vil. Særlig nå som det er anbefalt i så mange andre land. Jeg er glad for at FHi har gjort en grundig jobb på dette og nå er jeg glad for at det kommer tydelige råd for gravide kvinner. Det vil være en lettelse å ha noe konkret å forholde seg til.

– Er du redd for bivirkninger?

– Nei, det er jo alltid en risiko, men jeg tror det skal gå greit.