Zuccarello tilbake på landslaget skaper stor tro på at Norge blir å se i OL i Beijing i februar.

Det er en storfornøyd Mats Zuccarello som skøyter rundt på nye Jordal, klar for en ny landskamp. Det begynner å bli en god stund siden sist.

Mats Zuccarello storkoste seg på landslagssamling, tirsdag Foto: Øyvind Brattegard

– Det er spennende, noe hele gjengen gleder seg til. Å spille på nye Jordal og på landslaget. Det er noe jeg ikke har gjort alt for ofte så det blir veldig kult for meg.

4. september 2016 gikk et fullsatt Jordal av hengslene. Norge sikret seg OL-billett i den siste og avgjørende kvalikkampen mot Frankrike. Zuccarello scoret et av to norske mål.

– Det er en av de beste følelsene jeg har hatt på hockeybanen i karrieren min. Når jeg scoret det målet begynte jeg nesten å grine, sa NHL-helten til TV 2 den gang.

Det var også siste gang Zuccarello spilte en landskamp for Norge. Spill i verdens beste hockeyliga har ikke bestandig vært forenelig med å spille med flagget på brystet. Nå ble årets kvalikkamper utsatt, og 33-åringen insisterte på å spille. Denne gangen på Jordal i ny drakt.

Mats Zuccarello under sluttspillet for Minnesota Wild i mai. Foto: David Berding

–Det er ganske mange nye fjes siden jeg var her sist. Jeg er imponert over mange av de unge guttene. De har tempo, fart og styrke så dette blir veldig bra.

– Det er jo en motivasjon i seg selv å spille med en så god spiller. Det er en smart spiller som gjør deg bedre. Jeg gleder meg til å leke med han, sier Patrick Thoresen.

Storhamar-profilen gjør selv landslagscomeback etter over to år ute.

– Det er godt. Det har gått et par år nå og jeg har savnet det. Samtidig har det vært en nødvendig break for meg personlig til blant annet å finne tilbake motivasjon, men nå er det alt for Norge!

Mats Zuccarello Aasen og Mathis Olimb under Sotsji-OL i 2014. (Foto: Jon Eeg, NTB scanpix)

Det er pappa og landslagssjef, Petter Thoresen veldig fornøyd med.

–Jeg synes vi presterte godt i VM, men det vi manglet får vi med de to spillerne. Med rutine, med ferdigheter og med lederegenskaper. Det kan være det som tipper det over til å nå det hårete målet vårt. Å spille i et nytt OL. Jeg er veldig glad de stiller, sier Thoresen.

Landslaget trener tirsdag og onsdag på nye Jordal før de reiser til Latvia. Der spiller de to treningskamper før de vender tilbake til Oslo for de TV2-sendte kampene mot Sør-Korea, Slovenia og Danmark, 26.-29.august. Vinneren får reise til Beijing i februar.

– Slovenia har en av verdens beste hockeyspillere i Anže Kopitar (Los Angeles Kings) og har et skikkelig bra lag så får vi se om det blir en ønskefinale mot Danmark. Det er tre lag som har tre store muligheter. Kanskje Danmark som en ørliten favoritt så vi må brette opp arma, sier Zuccarello.

–Vi får nesten ikke stilt noe bedre lag så nå er det bare til å spille godt nok og være kyniske nok og score et mål mer enn de andre, sier Petter Thoresen.