Endrer vaksinerådet til gravide

FHIs uklare vaksineråd til gravide har skapt stor usikkerhet blant mange kvinner her til lands.

Mens britiske myndigheter har vært klare på at det er trygt for gravide å vaksineres, har norske myndigheter til nå ikke hatt noen klar anbefaling.

Inntil i dag.

FHI har nå endret sitt råd og anbefaler alle gravide å ta vaksine mot covid-19.

Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet (FHI) sier at gravide kvinner har noe økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom, og det er nå mer kunnskap om vaksinering av gravide.

FHI skriver i pressemeldingen onsdag at de derfor anbefaler alle gravide å ta vaksine mot covid-19.

Alvorlig forløp

FHI opplyser videre at risiko for alvorlig sykdom blant gravide som blir smittet med koronavirus er lav. Samtidig viser internasjonale studier at gravide har noe høyere sannsynlighet for alvorlig forløp av koronasykdom enn ikke-gravide, og at risikoen er høyest i siste del av svangerskapet.

– Det kan skyldes at gravide får større belastning på hjerte og lunger etter hvert som barnet i magen vokser, og derfor er mer utsatt for alvorlig forløp hvis de først blir syke, skriver FHI i pressemeldingen.

Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Risikoen for den gravide tiltar utover i svangerskapet.

– Vi anbefaler derfor gravide kvinner som er i 2. og 3. trimester vaksinasjon med mRNA-vaksine mot koronavirus. Gravide som tilhører en risikogruppe for covid-19 kan også vaksineres fra 1. trimester, sier Greve-Isdahl.

Føre-var

FHI opplyser videre at etter et føre-var prinsipp anbefales gravide vanligvis ikke vaksiner i begynnelsen av svangerskapet.

Gravide som tilhører risikogruppene for koronasykdom kan likevel vaksineres i 1. trimester, fordi risikoen for alvorlig sykdom vil være høyere også i 1. trimester hos de med underliggende sykdom.

– Data fra land hvor gravide er vaksinert viser at koronavaksinasjon ikke gir uheldig påvirkning på svangerskapsforløp for verken mor eller barnet i magen. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at gravide prioriteres for koronavaksine, og stadig flere land har startet vaksinering av gravide. Koronavaksinasjon er allerede anbefalt til gravide i Danmark og Sverige, sier Greve-Isdahl.

Koronavaksinering kan også gis til kvinner som planlegger å bli gravide, og kvinner som er under fertilitetsutredning og -oppfølging (IVF-behandling).

Beskytter nyfødte

FHI-overlegen opplyser at det er lav risiko for at spedbarn i første leveår får alvorlig koronasykdom.

Likevel blir barn i denne alderen innlagt på sykehus oftere enn større barn hvis de først blir syke. Dette er fordi man har lavere terskel for å legge inn spedbarn på sykehus når de er syke, og fordi de kan bli mer påvirket av både feber og luftveissymptomer enn større barn.

– Kvinner som vaksineres i svangerskapet, vil danne antistoffer mot koronaviruset som så overføres til barnet - særlig i siste del av svangerskapet. Derfor kan vaksinasjon av gravide bidra til å beskytte barnet de første månedene etter fødsel. Vaksinering i svangerskapet kan beskytte både mor og barn mot å bli syk med covid-19, sier Greve-Isdahl.

3 - 8 ukers intervall

FHI opplyser at kunnskap om vaksinasjon av gravide mot koronasykdom kommer i hovedsak fra land som har vaksinert gravide i mange måneder allerede.

Gravide vil få tilbud om to doser med 3 - 8 ukers intervall med en av de to mRNA-vaksinene som er tilgjengelig i Norge.

mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna anses som likestilt med tanke på effekt og sikkerhet for gravide.

– Et fleksibelt intervall er viktig slik at de som har kommet langt i svangerskapet har mulighet til å bli fullvaksinert før fødsel, mens for de som starter vaksinasjon tidligere i svangerskapet kan det tillates et lenger intervall. Best beskyttelse får man etter andre vaksinedose. Der hvor vaksinasjonsløpet ikke blir fullført i svangerskapet, kan dose to kan gis i barseltiden. Ammende kan også få vaksine, sier Greve-Isdahl.

Det er ikke sett andre bivirkninger etter vaksinasjon hos gravide kvinner sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder.

– I oppfølgingsstudier av vaksinerte gravide rapporteres det at gravide kan få de samme, vanlige bivirkningene som kvinner i samme alder. Det betyr at de kan få smerter i armen, slapphet, kroppsverk og feber. Bivirkningene er kortvarige og går over i løpet av én til to dager, sier Greve-Isdahl.

Mye vingling

Marie Elvik Næss er en av mange gravide som synes norske myndigheter har vinglet mye før de nå har landet på et klart råd.

Tirsdag hadde hun et innlegg på tv2.no hvor hun skrev at hun ikke skjønte hvorfor FHI har vært så avventende, når rundt 50.000 gravide briter er blitt vaksinert og mer enn 130.000 gravide har tatt vaksinen i USA.