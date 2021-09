Kokkemangel: – For lav lønn til å få boliglån, hevder Fellesforbundet

24-åringen samler inn frokosten etter gjestene på hotellet Radisson Blu Værnes i Trøndelag. En dagtidsjobb, stort sett. Som passer bra med papparollen.

Håkon Vilvang ble tidlig pappa, og jobben som kokk kræsja stadig vekk med den lille sønnens behov.

– Jeg er lidenskapelig opptatt av mat, og det er så uendelig mange muligheter i yrket, man blir liksom aldri utlært.

Men til tross for godt arbeidsmiljø og hyggelige tilbakemeldinger fra gjestene, kjente den unge kokken på at privatlivet ikke gikk i hop med jobben. Dessuten var den dårlig betalt. Det oppdaget han da han begynte å utforske nye yrkesmuligheter.

– Bånn på lønnsstatistikken

– Her forleden sjekka jeg lønnsstatistikken, igjen, og kokkeyrket er dårligere betalt enn mange andre yrker, som elektriker og tømrer. Kokkene får 50 - 100.000 mindre i året, sier Håkon.

Han får støtte hos Fellesforbundets Merethe Solberg.

– Vi ligger alltid på bånn på lønnsstatistikken over de som tjener dårligst i landet, mener Solberg, som representerer Hotell og restaurant, Fellesforbundet Oslo.

LAVTLØNNEDE KOKKER FÅR IKKE LÅN: Merethe Solberg, leder Hotell og restaurant, Fellesforbundet Oslo, sier mange medlemmer ikke får boliglån på grunn av for lav lønn. Foto: Rune Blekken / TV 2

Hun sier hun er i kontakt med mange som nå under pandemi-perioden har fått testet ut andre arbeidsplasser på grunn av stengte spisteder og hoteller.

– De erfarte at mange jobber er bedre betalt enn kokkeyrket, og det er ikke sikkert at alle disse går tilbake til sin vante arbeidsplass igjen, mener Solberg.

Denne sommeren viste med all tydelighet hvor avgjørende kokkene er for reiselivet; mange restauranter så seg nødt til å innskrenke åpningstidene, og noen måtte stenge helt på grunn av kokkemangel.

(Se lønnssatser for ulike yrker nederst i artikkelen)

En anstendig lønn må til, ifølge Fellesforbundet. Kokkelønna er ikke for lav, parerer NHO reiseliv.

– Gode lønnsoppgjør de siste årene

– De som jobber i denne næringa over tid har opplevd meget gode lønnsoppgjør de siste fire-fem årene, hevder direktør for arbeidslivspolitikk i NHO reiseliv, Magne Kristensen.

NHO forhandler lønn med Fellesforbundet hvert år.

Kristensen mener pandemi-perioden er et unntaksår, og at de mange delvis og helt stengte spisestedene i stor grad skyldes innreiserestriksjoner for utenlandsk arbeidskraft.

– Jeg har snakket med mange kokker som klager over at de har for liten inntekt til å få boliglån, mange av medlemmene våre sliter rett og slett med å komme seg inn på boligmarkedet fordi de er lavtlønte, hevder Solberg i Fellesforbundet.

NHO reiseliv peker på at dette er en bransje hvor en relativt stor del av kostnadene går til lønn.

– Lønna skal jo betales av bedriftens inntjening, og det er en begrensning på hvor mye de kan betale ut i lønn, sier Kristensen, som tror at bransjen ikke har mye å gå på.

Vurderte å bli bilselger

Håkon Vilvang kan som oftest gå hjem i rett tid fra jobben som kjøkkensjef på Radisson Blu i Stjørdal, Trøndelag. Det hender han er på jobb på kveldstid og i helgen for å være der for sine ansatte, men regelen er at han kan være tilstedeværende pappa for sin lille sønn før leggetid.

FORNØYD MED Å VÆRE BÅDE PAPPA OG I FULL JOBB: Håkon Vilvang ble fornøyd med lønn og arbeidstid da han ble kjøkkensjef. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– På et tidspunkt vurderte jeg seriøst å skifte retning, bli bilselger for eksempel. Bedre lønn og bedre arbeidstid. Det sies at man ikke skal velge yrke etter lønn, men man gjør det likevel.

Et annet sted i Trøndelag, på velrenommerte Britannia, jobber stjernekokken Christopher Davidsen med å åpne kamskjell. Davidsen mottok den høythengende Michelin-stjerna i fjor vinter. Og har en høy nok lønn til å bli værende i yrket også.

– For min del passer det bra å jobbe sent, men vi har jo ansatte her som ikke foretrekker kveldsarbeid, og de får tilpassede arbeidstider, sier Davidsen. Han skryter av arbeidsgiveren sin, som tilrettelegger med tanke på fri. Staben har mulighet for å ta en lengre juleferie, blant annet.

MICHELINKOKK FRAMSNAKKER YRKET: Christopher Davidsen på Britannia er storfornøyd med sitt yrke, og mener det er lett å rykke oppover. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Davidsen mener den franske kjøkkenkulturen fra 90-tallet har ødelagt litt for rekrutteringen, det røffe miljøet fra den gangen eksisterer ikke i så stor grad lenger, ifølge Michelin-kokken.

– Det er blitt ordnet opp i, det er nå mye mer ordnede forhold på profesjonelle kjøkken enn det det var for 10 - 15 år siden.

Kokken vil gjerne framsnakke yrket sitt, som han mener gir folk gode muligheter for opprykk. Man kan starte i oppvasken og hoppe opp til kjøkkensjef, om man er driftig.

Utenlandsk arbeidskraft åpner Norge?

De mange serveringsstedene som enten holdt stengt, eller måtte innskrenke åpningstidene i sommer, kan kanskje se fram til åpne grenser og fri innreise igjen. Et utall hoteller og restauranter er avhengige av utlendingene.

– Mange av de utenlandske kommer fra lavkostland, og er fornøyd med lønna si her i landet, sier kjøkkensjef Håkon Vilvang, de vil være ei stund og spare penger til for eksempel husbygging i hjemlandet. Det blir annerledes enn med oss som skal bo her hele tida.

Solberg i Fellesforbundet nevner eksempler på ansatte som jobber uforsvarlig mye, 10-14 timer daglig gjennom hele uka.

– Man har som kokk passion for mat, men det går på bekostning av familieliv og egen helse. Det er en høy turnover i bransjen - man frykter å bli utbrent som 28-åring, kanskje.

Magne Kristensen, NHO reiseliv, kommenterer dette med at Arbeidsmiljøloven setter begrensninger på hvor mye en kan jobbe.

Uansett hvordan en ser det, tallenes tale gir grunn til håp. Søknadstallene til videregående skole, restaurant- og matfag går oppover. Etter en lengre periode med begredelige søkertall.

Faglært elektriker årslønn : 439.042

Bygg med fagbrev årslønn: 429.000

Renholder årslønn: 382.278

Kokk med fagbrev årslønn: 366.034

Kilde: Arbeidstilsynet , allmengjorte minstelønnssatser