Amahl Pellegrino er klar for Bodø/Glimt: – Vil gjenskape det jeg gjorde i 2020

Amahl Pellegrino har signert for Glimt. Kontrakten gjelder ut sesongen.

31-åringen landet i Bodø like etter klokka 10.00 tirsdag. Like etter gjennomførte han sin første treningsøkt med Glimt.

Pellegrino gikk til klubben Damac FC i Saudi-Arabia fra Kristiansund i Eliteserien i januar. Sist uke bekreftet 31-åringen overfor Dagbladet at kontrakten var terminert.

Trener Kjetil Knutsen er storfornøyd med signeringen.

– Vi har hatt kontakt med ham over en tid. Det er en veldig god spiller som ønsket å komme hit. Det er fantastisk. Det er en spiller med X-faktor som kan heve laget. I 2020-sesongen scoret han 25 mål for KBK. Det forteller mye. Han er en god avslutter og har høy fart. Vi mener han passer veldig bra inn i måten Glimt spiller på, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

KLAR: Pellegrino har signert for Glimt. Foto: Truls Naas / Bodø Nu

– Jeg ble overbevist

Amahl Pellegrino gleder seg til å ta fatt på karrieren i Glimt.

– Det skjedde skjedde etter en lengre tid med samtaler med Kjetil. Jeg ble overbevist, Glimt er et topplag og er med i Europa. Vi har hatt dialog tidligere også, de kjenner meg som spiller og jeg kjenner dem, sier han til TV 2.

– Det er bra kvalitet her, jeg gleder meg veldig og har ikke spilt siden halvveis oppkjøring i mai, så er ikke helt i form. Jeg vet hva jeg kommer til og har fulgt med. Jeg mener det jeg gjorde i 2020 taler for seg selv. Målet er å gjenskape det jeg gjorde i 2020 og komme i god form. Jeg er her for å gjøre mitt beste, og er ikke kommet hit for å se på, sier han.

Han bekrefter at også Strømsgodset ønsket ham.

– Jeg hadde tett dialog med dem, men nå ble det Glimt, så får vi se hva som skjer neste år, røper han.

Bodø/Glimt spiller mot Amahl Pellegrinos gamleklubb Kristiansund i neste serierunde, men det er usikkert om den tidligere KBK-toppscoreren starter den kampen.

Pellegrino får en drakt med nummer 11 på ryggen. i Glimt. I 2020-sesongen scoret han 25 mål for KBK i Eliteserien.

Strømsgodset-spiss solgt til Kristiansund

Pellegrinos tidligere arbeidsgiver Kristiansund har kjøpt angriperen Moses Mawa fra Strømsgodset. Kontrakten strekker seg ut 2024-sesongen.

Klubben bekrefter overgangen på egen hjemmeside. 25-åringen har vært i Godset siden 2019 hvor han kom fra 1.-divisjonsklubben KFUM.

Mawa scoret 12 mål på 54 eliteseriekamper for drammensklubben.

– Moses har vi fulgt tett lenge, og vi er glad for å få en hardtarbeidende og rask angrepsspiller. Han er en fantastisk førsteforsvarer og vil gi laget masse energi, sier sportslig leder Terje Wiik.

Klubben opplyser at Mawa er på plass i Kristiansund tirsdag for medisinsk test og signering.

KBK ligger på 3.-plass etter halvspilt sesong med 26 poeng. Opp til serieleder Molde er det sju poeng. Molde har dog en kamp mindre spilt.