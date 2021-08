Derfor lar kommunen fadderuken gå som normalt tross høyt smittetrykk

I disse dager strømmer festglade ungdommer til fadder-arrangementene ved Norges studiesteder.

For mange er dette den viktigste uken i hele året, der mange gjør seg kjent med sin nye by og knytter sosiale kontakter som kanskje varer ut studietiden.

Dessverre for årets kull, er vi fortsatt i en pandemi.

Anbefalinger om én meters avstand og smittevern er ofte vanskelige å forene med fest og alkohol, og i dag er smittetrykket i Norges nest største by fortsatt høyt.

Frykter dette mer

Smittevernoverlege Egil Bovim vil likevel heller ha en godt organisert fadderuke enn alternativet.

– Hvis vi nå sier at de ikke får lov til å ha fadderuke, hva skjer da? spør Bovim retorisk, med henvisning til at mange da vil velge å holde festene på privat adresse.

Han forteller at kommunen har tatt kontakt med både studiestedene og arrangørene av fadderuken, og minnet dem på at vi fortsatt er i en pandemi.

– Jeg er hovedsakelig ikke bekymret for arrangementene. Det er det sosiale utenom som bidrar mest til mer smitte. Vi har bedt dem om å være forsiktige, sier smittevernoverlegen.

PASSER PÅ: Smittevernoverlege Egil Bovim i Bergen kommune sier de har tett kontakt med studiestedene og arrangørene av fadderuken. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Gledelig

Tirsdag meldte Bergen kommune om 60 nye smittede siste døgn. Det er en oppgang fra 34 dagen før, men Bovim sier denne oppgangen skyldes tall som henger igjen fra helgen.

Helse Bergen melder på sin side om at R-tallet nå er på 1,1 i byen.

– Det er gledelig at både smittetall og R-tall går ned. Det kan tyde på at tiltakene har effekt, men vi må følge nøye med på utviklingen nå når samfunnet for alvor kommer tilbake til hverdagen. Det er også verdt å merke seg at vi har færre innlagte og at pasientene gjennomgående har mindre alvorlige forløp og kortere liggetid, sier administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen og legger til:

– Dette kan ha sammenheng med at flere er vaksinerte, så jeg vil fremdeles oppfordre befolkningen til å la seg vaksinere. Det hindrer smitte og gir mildere sykdom.

HÅPEFULL: Adm. dir. i Helse Bergen, Eivind Hansen, sier de som er innlagt med korona-virus er mindre syke enn før. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2.

– Ikke nedgang, men tendenser

Smittevernoverlege Bovim sier det er gledelig med lavere smittetall enn sist uke, men frykter en gjentakelse fra fjoråret.

Etter en rolig sommer med lite smitte, startet smittebølgen under et fadder-arrangement ved Norges Handelshøyskole (NHH) i august i fjor.

– Det er derfor jeg sier at vi ikke kan slå fast at smittetallene går ned. Vi ser kanskje tendenser, men per i dag er smittetrykket så høyt at jeg ikke ville ha slappet av under sosiale tilstelninger, sier han.

På den positive siden, har kommunen sett at smittebølgene har for vane å stige, før de går ned igjen.

– Det kan skyldes mange ting. Tiltakene kan selvsagt ha en effekt, og også dette med signaleffekten og at folk kanskje er mer forsiktige når man vet at det er mye smitte i samfunnet.

Dagens tiltak varer til og med søndag 22. august. Deretter vil Bergen kommune ta en ny vurdering om hvorvidt man skal fortsette, slippe opp eller stramme til.

FEST: Slik så det ut i Nygårdsparken natt til tirsdag, der over tusen stykker hadde samlet seg for fadderfest. Foto: TV 2.

Mye bråk og støy

Bergens befolkning fikk for alvor merke at festlighetene var i gang, natt til tirsdag.

I Nygårdsparken i Bergen meldte politiet om kaotiske tilstander da tusenvis samlet seg til fest.

– Det var veldig mye klager om høy musikk i Nygaardsparken fra naboer som ikke fikk sove, sa operasjonsleder Knut Dahl-Mickelsen til TV 2.

Politiinspektør og stasjonssjef i Bergen sentrum, Lars Morten Lothe, sier til TV 2 tirsdag morgen at mange fikk frastjålet verdisaker under samlingene i Bergen.

– Jeg tenker det er viktig at de som skal oppholde seg på slike steder husker på at det alltid vil være noen som er ute etter å tilegne seg verdigjenstander. Mange er blitt frastjålet ting i natt, sier han.