Kia har for lengst etablert seg som en av de store på elbiler. De var tidlig på ballen, og har utnyttet momentet sitt.

Men når de nå gjør seg klare for å sende ut sin sjette elbil – som passende nok heter EV6 – legges lista på et helt annet nivå enn tidligere.

Kia er fra før gode på rekkevidde, utstyr og folkelige priser. Nå skal de i tillegg blande ekstreme ytelser, mer avansert teknologi og ikke minst en økt grad av premium inn i miksen.

EV6 har vi vært spent på en god stund, allerede. Den kommer til Norge i oktober. Nå er vi i Frankfurt – der vi er invitert til å kjøre den eneste prototypen som finnes. Altså et svært tidlig møte med en bil som mange er spent på.

Ikke la deg lure

Små merker på sidene og hekken av bilen, avslører at dette er en prototype. I motsetning til det vi er vant med i forbindelse med en billansering, er akkurat denne bilen også godt gjemt i starten. Den står parkert i et lite telt ved veien – utenfor det som ser ut som et helt vanlig bolighus. Ingen fancy hoteller, ikke masse folk – og ingen lang rekke av biler som fanger oppmerksomheten.

Prototypen er så anonym som du får den. Svart – slik at det meste av designet blir litt borte.

Men ikke la deg lure. Dette er alt annet enn en kjedelig bil.

Hekken har massevis av særpreg. Om du liker det, eller ikke, er selvsagt svært subjektivt. Men den skiller seg i alle fall ut i mengden. Foto: Olaf Gallas

Superbil-akselerasjon

La oss bare ta litt bakgrunn, før kjøreinntrykkene. Interessen har vært svært god, helt siden bilder og informasjon om ytelser og rekkevidde ble delt. Ikke så rart. Den ser frisk og sporty ut, den kommer med mulighet for firehjulsdrift, akselerasjonen på toppmodellen er på superbilnivå – og rekkevidden er opptil 528 kilometer (batteripakkene er på 77,4 kWt og 58,0 kWt).

Prisene starter på 469.900 kroner for GT Exclusive. GT-Line (høyeste utstyrsnivå) har startpris på 529.900 kroner, mens toppmodellen EV6 GT koster fra 599.900 kroner. Sistnevnte kommer først fjerde kvartal neste år – de andre dukker opp i høst.

Kia vil ikke gå ut og bekrefte antall reservasjoner, men vi har grunn til å tro at det er snakk om over 1.000 eksemplarer.

De aller første bilene kommer til Norge i oktober/november.

Første problem ...

Tilbake til Frankfurt. Jeg har fått nøklene til EV6 – og har funnet meg til rette i førersetet. Interiøret er omtrent fullspekket. Men det blir andre seter på produksjonsmodellene. Blant annet med mulighet for kjøling, på de mest kostbare alternativene.

Jeg håper imidlertid seteryggen på bilene som skal ut til kunder blir høyere enn på prototypen. Disse setene treffer nemlig under skuldrene, og er rett og slett ganske ubehagelige for oss som er litt over middels høye.

Justeringsmulighetene er i alle fall gode, selv om jeg gjerne kunne hatt litt mer sidestøtte.

Rattet synes vi ser litt gammeldags ut. Interiøret ellers er stilig og moderne. Skjermene fungerer godt, men menysystemet krever litt tilvenning.

Premium- og tech-faktor

Forøvrig synes vi Kia har lykkes i år skape et interiør med litt premiumfaktor. Her er det meste godt sammenskrudd – også i prototypen. Det er svart taktrekk (som gjør mye med helthetsinntrykket), lite hardplast og generelt god materialkvalitet.

Skjermbuen på dashbordet er satt sammen av to skjermer på 12,3 tommer. De ser bra ut – og er de samme som vi kjenner fra Hyundai Ioniq 5. Et meget bra head up display er også på plass. Inkludert her er AR (Augmented reality)-teknologi, som etter hvert er blitt ganske vanlig.

Til venstre vises bildet fra blindsone-kamera i speilet. Smart og nyttig. Visningen av kamera på høyre side vises til høyre i instrumentdisplayet.

De digitale instrumentene har også visning av bilder fra blindsone-kamera i speilene. Ganske tøft! Dessuten er det praktisk og øker sikkerheten i forbindelse med filskifte, forbikjøringer og køkjøring.

Smart løsning

Du kan styre mye via knapper og hjul på rattet – men det krever litt tilvenning å bli kjent med systemet. Ikke alt er like intuitivt. En egen knapp som endrer bilens kjøremodus er det også, men den ser litt ettermontert og klumpete ut. Her kunne man lett gjort det mer elegant.

Da har vi mer sansen for det lille multifunksjons-touchdisplayet under skjermen til høyre. Her kan du alternere mellom å styre klimaanlegget og hurtigmenyknapper til infotainmentsystemet. Dette fungerer overraskende bra i praksis.

Gulvet er ganske høyt. Men du har litt plass under. Bagasjerommet her er på 520 liter.

Stille og rask

På veien oppleves EV6 overraskende stille. Når jeg tar ned vinduet, ser jeg at bilen er utstyrt med støydempende vinduer. På Autobahn får vi kjørt godt over norske fartsgrenser, men dekkstøyen er likevel imponerende lav. Noe vindstøy blir det naturligvis i 180 km/t. Men generelt er det behagelig stille her.

Frasparket er også solid. Vi har den største batteripakken og firehjulsdrift. Det gir 0-100 km/t på 5,2 sekunder. Et bestemt skyv kommer så snart du er litt tydelig med høyrefoten. Forbikjøringer er en lek. Dette holder i massevis for de aller fleste.

USB-C-ladepunkter på siden av forsetene er smart.

Men om du virkelig skal rive skinnet av pølsa, kan du ta GT-utgaven. Altså ikke bare GT Line, som er høyeste utstyrsgrad – men selve EV6 GT. Det er toppmodellen – som kommer neste år. Her gjøres 0-100 km/t på halsbrekkende 3,5 sekunder. Da har du sagt takk og farvel til en god bunke superbiler på veien, mens ungene sitter og gliser i baksetet.

Fra varsling til assistanse

En viktig utbedring fra tidligere Kia-modeller, med tanke på sikkerhet, er at bilen nå i større grad tar grep selv. Tidligere har det vært varsling i forbindelse med farer i blindsonen, møtende trafikk, potensielle farer i forbindelse med rygging og endring av fartsgrensene. Nå kan bilen selv ta grep, hvis du som sjåfør ikke reagerer.

Den adaptive cruisecontrollen er dessuten blitt "intelligent", og justerer seg i forhold til svinger (bremser før sving, gasser igjen, etterpå) og endrer farten i tråd med fartsgrensene.

Du kan også fjernstyre bilen inn på trange parkeringsplasser med nøkkelen.

EV6 går godt – og ser sporty ut. Den føles også stabil og trygg på veien. Men leken er den ikke. Foto: Olaf Gallas

Ikke leken

EV6 er bygget på samme E-GMP-plattformen som Hyundai Ioniq 5. Men Kias modell har 10 centimeter kortere akselavstand og 1 centimeter smalere sporvidde. Den er lagt opp til å være mer sporty enn søstermodellen. Blant annet er det jobbet mye med dempere og fjæring, for å skape mer dynamiske kjøreegenskaper.

Likevel vil vi ikke karakterisere bilen som leken. Det er tross alt en bil som veier godt over to tonn, og som ikke har justerbart understell.

Her har ingeniørene bestemt et profilen på understellet, som skal passe både de som vil ha det litt sporty og de som setter pris på komfort. At det er de som liker sistnevnte best som blir vektlagt mest, er bare rett og rimelig, på en familiebil som EV6.

Så får vi se hvordan oppsettet blir på EV6 GT. Vi får sterke indikasjoner på at denne får et helt eget oppsett - med i tråd med ytelsene.

Rullene powerbank

Vi får ikke testet superlading. Men EV6 har som Ioniq 5, 800 Volt-system. 10-80 prosent skal gå unna på bare 18 minutter med full effekt på 239 kW. Det er tall det lukter svidd av!

Kia har utviklet en integrert ladestyringsenhet (ICCU) som styrer innebygde toveis ladere, og Vehicle Charging Management System (VCMS). ICCU gjør det mulig å overføre opptil 3,6 kW strøm fra bilbatteriet til andre enheter.

Slik kan man lade andre elektriske apparater fra bilen, for eksempel en bærbar PC eller husholdningsapparater ved bruk av en V2L adapter.

Man kan også lade en annen bil, Vehicle to vehicle (V2V) med bruk av en ladekabel og nevnte adapter.

Her har det skjedd ting. Skjermene i EV6 er imponerende bra.

Romslig bagasjerom

Den kan også trekke henger opptil 1,6 tonn – og har et ganske romslig bagasjerom på 520 liter. I tillegg får du et ekstra rom foran på 52 liter. Vi har sansen for de som klarer å utnytte plassen foran, også.

Baksetene byr på imponerende god benplass og takhøyde. Flatt gulv gjør det også mer komfortabelt å være fem personer på tur.

Det blir ikke mange kilometerne på tyske veier, før bilen må tilbake. Vi får dermed ikke gjort noe fornuftig forbruks- eller rekkevidde-test. Men førsteinntrykket er solid. EV6 kommer til å åpne dørene for en rekke nye Kia-kunder gjennom ytelser, design, utstyr og rekkevidde.

Kia-forhandlerne kan bare forberede seg på hektiske dager framover ...

Kia EV6 Long Range Motor og ytelser: Motor: Elektrisk Effekt: 320 hk / 605 Nm 0-100 km/t: 5,2 sek. Toppfart: 185 km/t Forbruk (WLTP): 16.5 kWh/100km Batteri/lading: Batteripakke: 77,4 kWt Rekkevidde: 528 km (WLTP) Hurtiglading: 239 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 468 x 188 x 155 cm Bagasjerom: 520 / 1.300 liter + 52 liter (frunk) Vekt: 2.015 - 2.150 kg Tilhengervekt: 1.600 kg Pris: Startpris: 469.900 kroner

